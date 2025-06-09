Как подать заявку на ипотеку онлайн в 2025 году
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Об особенностях дистанционной подачи заявок на ипотеку в 2025 году РИАМО рассказал управляющий партнер консалтинговой компании «2Б Диалог» Борис Богоутдинов.
Как подать заявку на ипотечный кредит через сайт банка
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Прежде всего будущий заемщик должен убедиться в том, что находится на подлинном сайте кредитно-финансовой организации, а не на фишинговом. Подделки могут быть очень похожи на оригиналы. Мошенники создают их для получения данных пользователей, в том числе реквизитов их банковских карт.
На подлинных сайтах банков номера карт клиентам вводить не нужно. Кроме того, там всегда указаны юридическое наименование кредитора, номера его телефонов и номер генеральной лицензии Банка России.
Перед подачей заявки на сайте потенциальному клиенту, возможно, придется пройти регистрацию. Обычно банки просят указать ФИО, дату рождения, номер телефона и e-mail.
С помощью ипотеки заемщик может купить квартиру или апартаменты на первичном и вторичном рынках, а также частный дом. Рассчитать параметры кредита можно с помощью ипотечного онлайн-калькулятора. Скорее всего, он находится на сайте выбранного банка. Если его там нет, можно воспользоваться универсальным сервисом, калькуляторами Сбера, других известных кредиторов или порталов Банки.ру, Сравни.ру и т.п.
Для расчета ипотеки в специальной форме нужно указать сумму кредита, первоначального взноса, срок кредитования и другие параметры.
Случается, что при заполнении анкеты пользователи допускают ошибки. Не стоит из-за этого переживать, следует отправить заявку еще раз, говорит эксперт.
Можно ли подавать заявки на сайтах нескольких банков
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Да, это не запрещено. Заемщик может сравнить условия разных кредитно-финансовых организаций — ставки, суммы кредитов, сроки кредитования и требования к клиентам — и составить список из нескольких банков. Далее нужно будет заполнить заявки на их сайтах, объясняет Богоутдинов.
Стоит ли использовать для подачи заявок на ипотеку цифровые платформы
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Онлайн-сервисы Банки.ру, Сравни.ру, М2 (Метр квадратный) и другие позволяют подать единую онлайн-заявку на ипотеку, которая автоматически направляется в несколько банков. Это упрощает процесс получения предварительных решений и экономит время пользователей.
Такие платформы предоставляют доступ к десяткам ипотечных программ от разных кредитно-финансовых организаций. Заполнив одну анкету, будущий заемщик получает персонализированные предложения, что позволяет ему сравнить условия и выбрать наиболее подходящий вариант.
«Стоит отметить, что предварительные заявки не оказывают негативного влияния на кредитную историю заемщика. Однако рекомендуется ограничивать их количество. Это позволит избежать возможных отказов, которые могут повлиять на последующие решения банков. На мой взгляд, использование онлайн-платформ для подачи заявок на ипотеку в несколько банков — эффективный инструмент для выбора оптимальных условий кредитования», — высказывает свое мнение эксперт.
Какие документы нужны при подаче заявки на ипотеку онлайн
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Ипотечные сервисы и банки активно продвигают подачу заявок через интернет. Они обещают минимальный пакет документов и быстрое предварительное решение.
Однако на практике этот процесс разделяется на два этапа:
- предварительное одобрение,
- финальное согласование кредита.
Каждый из них требует подготовки разных документов.
На этапе онлайн-заявки большинство банков запрашивают только анкетные данные:
- ФИО,
- паспортные данные,
- контактную информацию,
- сведения о доходах и параметрах желаемого кредита.
Кроме того, кредитно-финансовые организации могут попросить предоставить номер СНИЛС или ИНН для автоматического подтверждения статуса через «Госуслуги». Это позволяет оценивать риски, не прибегая к глубокой верификации.
«Если кредит оформляется с использованием материнского капитала, региональных субсидий или предоставляется военнослужащим, банки предъявляют дополнительные требования к документам», — предупреждает Богоутдинов.
Как проходят проверка данных и рассмотрение заявок на ипотеку
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Сотрудник банка связывается с потенциальным клиентом по телефону. Он проверяет корректность предоставленных данных и желаемую сумму ипотечного кредита. Специалист также может уточнить информацию об уровне дохода заемщика.
Далее его могут попросить отправить сканы недостающих документов по e-mail или приехать в офис кредитно-финансовой организации. Затем начнется рассмотрение заявки.
Заемщик, который является зарплатным клиентом банка, может получить ответ в течение 1-2 дней. Период рассмотрения остальных заявок составляет до 7-10 рабочих дней.
Главные условия одобрения ипотечной заявки
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- гражданин должен работать по трудовому договору (у предпринимателей и самозанятых шансы на получение ипотеки ниже),
- потенциальным заемщиком не может быть человек, признанный банкротом по решению суда; с него также не должны взыскиваться долги через судебных приставов,
- важны возраст и семейное положение клиента — одиноким людям и пенсионерам кредиторы отказывают чаще.
Если банк принимает решение о выдаче ипотечного кредита, заемщик подписывает кредитный договор и другие документы в офисе.
В то же время в Банке ДОМ.РФ, Сбере, Т-Банке и иных кредитно-финансовых организациях реализована цифровая ипотека. Заемщики могут оформить кредиты дистанционно, ни разу не посещая офис. Они подписывают документы на онлайн-платформе или в мобильном приложении с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП), рассказывает эксперт.
Какие есть риски при подаче заявок на ипотеку онлайн через платформу
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«На первый взгляд, подача онлайн-заявок на ипотеку в несколько банков — логичный и удобный шаг для заемщика, желающего получить лучшие условия. Однако, несмотря на внешнюю простоту, этот инструмент несет в себе скрытые риски, о которых редко говорят публично», — предупреждает Богоутдинов.
Во-первых, множественные обращения могут повлиять на кредитную историю. Несмотря на то, что крупные агрегаторы заявляют об использовании «мягких» запросов, они фиксируются в кредитной истории. При переходе на финальные этапы одобрения банки могут инициировать полноценную проверку, что фиксируется в бюро кредитных историй и потенциально снижает ваш кредитный рейтинг. Это особенно актуально, если подача заявок идет через разные ресурсы без единой системы фильтрации.
Во-вторых, передача персональных данных в онлайн-форматах сопряжена с повышенными требованиями к безопасности. Платформы-агрегаторы, даже те, что работают с банками, не всегда ведут прозрачную политику хранения и использования данных. Это повышает риск утечки информации или навязчивого маркетинга.
В-третьих, неверное восприятие предварительных решений потенциальными заемщиками. Многие из них ошибочно воспринимают онлайн-одобрение как окончательное. На самом деле это лишь формальный отклик на базовые параметры анкеты. Реальное одобрение зависит от полной проверки документов, источников дохода, кредитной нагрузки и ряда нюансов, которые не учитывают алгоритмы цифровых платформ.
Кроме того, часто автоматически добавляются дополнительные услуги — страховки, юридическое сопровождение, «предодобрения» от страховых брокеров. Не все заемщики обращают внимание на мелкий шрифт в условиях онлайн-заявки, а между тем это влияет на итоговую стоимость кредита.
И, наконец, отсутствие персональной консультации — это слабое звено цифрового оформления. Онлайн-заявка не способна заменить опытного ипотечного специалиста, который может предложить корректировку параметров займа, использование субсидий или господдержки, либо подачу через партнерскую программу, где ставки будут ниже, резюмирует эксперт.