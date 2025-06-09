Как подать заявку на ипотеку онлайн в 2025 году

Как подать заявку на ипотечный кредит через сайт банка

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Прежде всего будущий заемщик должен убедиться в том, что находится на подлинном сайте кредитно-финансовой организации, а не на фишинговом. Подделки могут быть очень похожи на оригиналы. Мошенники создают их для получения данных пользователей, в том числе реквизитов их банковских карт.

На подлинных сайтах банков номера карт клиентам вводить не нужно. Кроме того, там всегда указаны юридическое наименование кредитора, номера его телефонов и номер генеральной лицензии Банка России.

Перед подачей заявки на сайте потенциальному клиенту, возможно, придется пройти регистрацию. Обычно банки просят указать ФИО, дату рождения, номер телефона и e-mail.

С помощью ипотеки заемщик может купить квартиру или апартаменты на первичном и вторичном рынках, а также частный дом. Рассчитать параметры кредита можно с помощью ипотечного онлайн-калькулятора. Скорее всего, он находится на сайте выбранного банка. Если его там нет, можно воспользоваться универсальным сервисом, калькуляторами Сбера, других известных кредиторов или порталов Банки.ру, Сравни.ру и т.п.

Для расчета ипотеки в специальной форме нужно указать сумму кредита, первоначального взноса, срок кредитования и другие параметры.

Случается, что при заполнении анкеты пользователи допускают ошибки. Не стоит из-за этого переживать, следует отправить заявку еще раз, говорит эксперт.