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Как отвязать старый номер телефона от банковской карты и почему это так важно

Шпаргалки

Фото - © Фотобанк Лори

Что может произойти, если не отвязать старый номер телефона от мобильного банка, «Госуслуг» и других сервисов, читайте в материале РИАМО.

Что будет, если перестать пользоваться сим-картой

Фото - © Юрий Морозов / Фотобанк Лори

Если долго не пользоваться сим-картой по какой-либо причине, то оператор связи может ее заблокировать, а привязанный к ней номер передать другому абоненту.

Дело в том, что комбинаций телефонных номеров ограниченное количество, а за каждый номер операторы платят государству пошлину. Поэтому они заинтересованы в возвращении в оборот неактивных номеров.

В настоящее время каждый оператор самостоятельно решает, когда блокировать неактивную сим-карту (например, через месяц или полгода после того, как абонент перестал пользоваться ею). С 1 сентября 2024 года вступает в силу постановление, регулирующее правила оказания услуг телефонной связи, согласно которому операторы связи получат право в одностороннем порядке расторгать договор с абонентом, если он не пользуется связью 90 календарных дней подряд.

Зачем уведомлять банк о смене номера телефона

Фото - © Фотобанк Лори

Если не сообщить о смене номера телефона банку, то абонент не сможет получать уведомления о списаниях и зачислениях по счету, напоминания о платежах по кредитам и другую информацию финансового характера.

Кроме того, клиент может потерять онлайн-доступ к своим счетам.

В соответствии с законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», кредитные организации должны периодически проверять и обновлять персональные данные своих клиентов. При этом обязанность предоставлять актуальные сведения (в том числе сообщать о смене номера телефона) лежит на самих клиентах. Этот пункт прописан в любом договоре банковского обслуживания.

Операторы связи тоже обмениваются с банками информацией о смене абонентом номера телефона. Ранее Центробанк предлагал создать единую систему передачи данных от сотовых компаний банкам, однако вследствие многочисленных возражений со стороны операторов и силовых структур данную инициативу пока не реализовали.

Почему важно отвязать старый номер от онлайн-банка и других сервисов

Фото - © Фотобанк Лори

Если не отвязать старый номер телефона от «Госуслуг», мобильного банка и других цифровых сервисов, то пароли от них будут приходить другому владельцу, к которому перейдет этот номер. Воспользовавшись этим, он сможет зайти в ваш личный кабинет или онлайн-банк и, например, оформить кредиты или снять деньги со счета.

На горячей линии «Банки.ру» клиентка Альфа-банка рассказала реальную историю о том, как мошенники оформили на ее имя кредиты, используя старый номер телефона. На самом деле подобных случаев немало, и не всегда банки идут навстречу пострадавшим. Зачастую приходится обращаться в суд, однако доказать, что кредит взят мошенником, бывает крайне сложно.

Как отвязать номер телефона от банковской карты

Фото - © Фотобанк Лори

Отвязать номер телефона от банковской карты можно несколькими способами:

  • через онлайн-банк;
  • в банкомате;
  • в офисе банка;
  • по телефону поддержки;
  • по СМС.

Например, в «Сбере» процедура отвязки номера от карты выглядит следующим образом:

Через приложение «Сбербанк Онлайн»

Для того, чтобы отвязать старый номер, сначала нужно привязать новый:

  • открыть профиль (для этого нажмите на значок человечка в левом верхнем углу экрана);
  • нажать «Документы и Сбер ID»;
  • в блоке «Телефоны» кликнуть на значок «+»;
  • ввести новый номер телефона и нажать «Продолжить»;
  • подтвердить действие кодом из СМС (сообщение поступит на только что указанный номер);
  • поставить галочку согласия с условиями и нажать «Подтвердить».

Теперь можно отвязать старый номер:

  • в блоке «Телефоны» нажать на добавленный номер;
  • выбрать «Сделать основным номером» и нажать «Продолжить».
  • поставить галочку согласия с условиями и нажать «Подтвердить»;
  • в блоке «Телефоны» нажать на старый номер;
  • выбрать «Удалить»;
  • поставить галочку согласия с условиями и нажать «Подтвердить».

Через банкомат

Сначала нужно привязать новый номер:

  • вставить карту, ввести ПИН-код;
  • выбрать раздел «Информация и сервисы»;
  • нажать на «Уведомления»;
  • нажать на «Изменить телефон».

Отвязать старый номер телефона через банкомат «Сбера» довольно просто. Для этого нужно в разделе «Информация и сервисы» нажать на «Уведомления» и «Удалить номер» → «Продолжить».

В отделении банка

Для отвязки старого номера от мобильного банка нужно предъявить консультанту паспорт и пластиковую карту и заполнить заявление, указав паспортные данные, номер телефона, который необходимо отвязать, и причину его отключения от мобильного банка.

По телефону поддержки

Еще один способ отвязки старого номера — это звонок в службу поддержки «Сбера» по номеру 8 (800) 555 55 50. Для отключения номера телефона от карты потребуется сообщить свои личные данные, номер карты и кодовое слово. Отсоединение номера проводится в течение трех рабочих дней.

По СМС

При наличии доступа к телефону, привязанному к банковской карте, можно отвязать номер от мобильного банка и с помощью СМС. Для этого необходимо на номер 900 отправить слово BLOCKSERVICE. Заявка на отключение услуги обрабатывается в течение трех рабочих дней.