Как отвязать старый номер телефона от банковской карты и почему это так важно

Что может произойти, если не отвязать старый номер телефона от мобильного банка, «Госуслуг» и других сервисов, читайте в материале РИАМО.

Что будет, если перестать пользоваться сим-картой Фото - © Юрий Морозов / Фотобанк Лори Если долго не пользоваться сим-картой по какой-либо причине, то оператор связи может ее заблокировать, а привязанный к ней номер передать другому абоненту. Дело в том, что комбинаций телефонных номеров ограниченное количество, а за каждый номер операторы платят государству пошлину. Поэтому они заинтересованы в возвращении в оборот неактивных номеров. В настоящее время каждый оператор самостоятельно решает, когда блокировать неактивную сим-карту (например, через месяц или полгода после того, как абонент перестал пользоваться ею). С 1 сентября 2024 года вступает в силу постановление, регулирующее правила оказания услуг телефонной связи, согласно которому операторы связи получат право в одностороннем порядке расторгать договор с абонентом, если он не пользуется связью 90 календарных дней подряд.

Зачем уведомлять банк о смене номера телефона Фото - © Фотобанк Лори Если не сообщить о смене номера телефона банку, то абонент не сможет получать уведомления о списаниях и зачислениях по счету, напоминания о платежах по кредитам и другую информацию финансового характера. Кроме того, клиент может потерять онлайн-доступ к своим счетам. В соответствии с законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», кредитные организации должны периодически проверять и обновлять персональные данные своих клиентов. При этом обязанность предоставлять актуальные сведения (в том числе сообщать о смене номера телефона) лежит на самих клиентах. Этот пункт прописан в любом договоре банковского обслуживания. Операторы связи тоже обмениваются с банками информацией о смене абонентом номера телефона. Ранее Центробанк предлагал создать единую систему передачи данных от сотовых компаний банкам, однако вследствие многочисленных возражений со стороны операторов и силовых структур данную инициативу пока не реализовали.

Почему важно отвязать старый номер от онлайн-банка и других сервисов Фото - © Фотобанк Лори Если не отвязать старый номер телефона от «Госуслуг», мобильного банка и других цифровых сервисов, то пароли от них будут приходить другому владельцу, к которому перейдет этот номер. Воспользовавшись этим, он сможет зайти в ваш личный кабинет или онлайн-банк и, например, оформить кредиты или снять деньги со счета. На горячей линии «Банки.ру» клиентка Альфа-банка рассказала реальную историю о том, как мошенники оформили на ее имя кредиты, используя старый номер телефона. На самом деле подобных случаев немало, и не всегда банки идут навстречу пострадавшим. Зачастую приходится обращаться в суд, однако доказать, что кредит взят мошенником, бывает крайне сложно.