Как отвязать старый номер телефона от банковской карты и почему это так важно
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Что может произойти, если не отвязать старый номер телефона от мобильного банка, «Госуслуг» и других сервисов, читайте в материале РИАМО.
Что будет, если перестать пользоваться сим-картой
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Если долго не пользоваться сим-картой по какой-либо причине, то оператор связи может ее заблокировать, а привязанный к ней номер передать другому абоненту.
Дело в том, что комбинаций телефонных номеров ограниченное количество, а за каждый номер операторы платят государству пошлину. Поэтому они заинтересованы в возвращении в оборот неактивных номеров.
В настоящее время каждый оператор самостоятельно решает, когда блокировать неактивную сим-карту (например, через месяц или полгода после того, как абонент перестал пользоваться ею). С 1 сентября 2024 года вступает в силу постановление, регулирующее правила оказания услуг телефонной связи, согласно которому операторы связи получат право в одностороннем порядке расторгать договор с абонентом, если он не пользуется связью 90 календарных дней подряд.
Зачем уведомлять банк о смене номера телефона
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Если не сообщить о смене номера телефона банку, то абонент не сможет получать уведомления о списаниях и зачислениях по счету, напоминания о платежах по кредитам и другую информацию финансового характера.
Кроме того, клиент может потерять онлайн-доступ к своим счетам.
В соответствии с законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», кредитные организации должны периодически проверять и обновлять персональные данные своих клиентов. При этом обязанность предоставлять актуальные сведения (в том числе сообщать о смене номера телефона) лежит на самих клиентах. Этот пункт прописан в любом договоре банковского обслуживания.
Операторы связи тоже обмениваются с банками информацией о смене абонентом номера телефона. Ранее Центробанк предлагал создать единую систему передачи данных от сотовых компаний банкам, однако вследствие многочисленных возражений со стороны операторов и силовых структур данную инициативу пока не реализовали.
Почему важно отвязать старый номер от онлайн-банка и других сервисов
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Если не отвязать старый номер телефона от «Госуслуг», мобильного банка и других цифровых сервисов, то пароли от них будут приходить другому владельцу, к которому перейдет этот номер. Воспользовавшись этим, он сможет зайти в ваш личный кабинет или онлайн-банк и, например, оформить кредиты или снять деньги со счета.
На горячей линии «Банки.ру» клиентка Альфа-банка рассказала реальную историю о том, как мошенники оформили на ее имя кредиты, используя старый номер телефона. На самом деле подобных случаев немало, и не всегда банки идут навстречу пострадавшим. Зачастую приходится обращаться в суд, однако доказать, что кредит взят мошенником, бывает крайне сложно.
Как отвязать номер телефона от банковской карты
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Отвязать номер телефона от банковской карты можно несколькими способами:
- через онлайн-банк;
- в банкомате;
- в офисе банка;
- по телефону поддержки;
- по СМС.
Например, в «Сбере» процедура отвязки номера от карты выглядит следующим образом:
Через приложение «Сбербанк Онлайн»
Для того, чтобы отвязать старый номер, сначала нужно привязать новый:
- открыть профиль (для этого нажмите на значок человечка в левом верхнем углу экрана);
- нажать «Документы и Сбер ID»;
- в блоке «Телефоны» кликнуть на значок «+»;
- ввести новый номер телефона и нажать «Продолжить»;
- подтвердить действие кодом из СМС (сообщение поступит на только что указанный номер);
- поставить галочку согласия с условиями и нажать «Подтвердить».
Теперь можно отвязать старый номер:
- в блоке «Телефоны» нажать на добавленный номер;
- выбрать «Сделать основным номером» и нажать «Продолжить».
- поставить галочку согласия с условиями и нажать «Подтвердить»;
- в блоке «Телефоны» нажать на старый номер;
- выбрать «Удалить»;
- поставить галочку согласия с условиями и нажать «Подтвердить».
Через банкомат
Сначала нужно привязать новый номер:
- вставить карту, ввести ПИН-код;
- выбрать раздел «Информация и сервисы»;
- нажать на «Уведомления»;
- нажать на «Изменить телефон».
Отвязать старый номер телефона через банкомат «Сбера» довольно просто. Для этого нужно в разделе «Информация и сервисы» нажать на «Уведомления» и «Удалить номер» → «Продолжить».
В отделении банка
Для отвязки старого номера от мобильного банка нужно предъявить консультанту паспорт и пластиковую карту и заполнить заявление, указав паспортные данные, номер телефона, который необходимо отвязать, и причину его отключения от мобильного банка.
По телефону поддержки
Еще один способ отвязки старого номера — это звонок в службу поддержки «Сбера» по номеру 8 (800) 555 55 50. Для отключения номера телефона от карты потребуется сообщить свои личные данные, номер карты и кодовое слово. Отсоединение номера проводится в течение трех рабочих дней.
По СМС
При наличии доступа к телефону, привязанному к банковской карте, можно отвязать номер от мобильного банка и с помощью СМС. Для этого необходимо на номер 900 отправить слово BLOCKSERVICE. Заявка на отключение услуги обрабатывается в течение трех рабочих дней.