Как оценить ущерб и получить компенсацию за некачественные услуги инфоцыган

Эксперт по оценке материальных и нематериальных активов бизнеса, владелец оценочной компании Алина Бондарь поделилась с РИАМО своей историей, как она стала жертвой инфоцыгана и рассказала, как получить компенсацию за некачественные услуги.

Что такое инфоцыганство и в каком виде оно проявляется Фото - © Unsplash.com Количество исков к инфоцыганам, которые обещают в течение месяца-двух выйти на миллионный заработок, постоянно растут. Их профили в соцсетях пестрят атрибутами богатой жизни, включая дорогие машины, особняки, аксессуары и путешествия. Пользователи готовы отдать последние деньги «успешным коучам» и «экспертам по бизнесу». Однако в большинстве случаев в итоге клиенты понимают, что это был всего лишь обман, а предоставляемые знания наставников и кураторов носят поверхностный характер. Инфоцыганство — явление не новое, оно с каждым годом все более прочно укрепляется в интернете. Обычно это выглядит так: профиль в соцсетях или Telegram-канале, где успешный бизнесмен хвастается своими богатствами. И сделал он это якобы за счет уникального умения общаться с людьми или благодаря ценным знаниям в области инвестиций. Далее «бизнес-коуч» рекомендует пройти дорогостоящие курсы или заманивает на свой вебинар, но все это оказывается бесполезным. Эксперт по оценке материальных и нематериальных активов бизнеса, владелец собственной оценочной компании Алина Бондарь поделилась своей историей, как она стала жертвой инфоцыгана и рассказала, по каким признакам она поняла это. «Не так давно я сама обращалась к эксперту по продажам. Он позиционировал себя как наставник. Сначала он обучал искусству привлечения новых клиентов, показывал презентации, рассказывал, что такое продажи, из чего они состоят и так далее. Но я поняла, что у этого «наставника» не самый большой опыт», — рассказала эксперт.

Признаки инфоцыган Фото - © Unsplash.com Она отметила, что ей удалось увидеть некомпетентность эксперта по нескольким признакам. Нарушение гарантий Основой сотрудничества и предметом договора были гарантии в обучении и результатах продаж. По факту продолжительной работы не было достигнуто ничего из обещанного наставником на этапе заключения договора. Отсутствие конкретных стратегий или рекомендаций Конечно лже-наставники обещают индивидуальный подход к каждому клиенту, но на самом деле они ведут всех под одну гребенку. «В моем случае наставник выяснил, чего я хочу — роста числа клиентов и дохода, как и все предприниматели. Но ошибка "коуча" заключалась в том, что он не погрузился в специфику моей деятельности во время личных консультаций», — отметила Бондарь. В итоге она работала с наставником несколько месяцев, и за это время у их совместного тандема не было ни одной продажи. «Когда я по совету наставника обзванивала базы потенциальных клиентов, у меня не получалось привлечь их. Я пыталась объяснить ему специфику своей деятельности, выяснить, кому подойдет мой продукт, с кем можно связаться в определенной ситуации, но он даже не стал погружаться во все это. Стратегии и четких рекомендаций у этого эксперта тоже не было. Не было и конкретных предложений по подрядчикам, которые были проверены временем и могли бы помочь реализовать все эти стратегии», — рассказала Бондарь. Коуч пропадает Если после заключения договора наставник не берет трубки, через раз отвечает на сообщения, когда у вас возникают уточняющие вопросы, и помощники коуча могут грубо отвечать, оскорблять, игнорировать или «кормить завтраками», то существует вероятность, что вас обманули. Отказ оформлять договор Среди других «красных флажков» можно отметить отказ заключить договор, акт приема-передачи оказанных услуг, особенно когда подопечные платят миллионы. В последнее время часто встречается ситуация, когда клиент оплачивает курс, наставничество или обучение на реквизиты третьих лиц. Это признак того, что фирма или конкретный человек может неофициально вести свою деятельность или использует лазейки, чтобы в случае претензий не нести ответственность за свои ошибки, объясняет Бондарь. Договор составлен халтурно и не учитывает интересы клиента Бывает, что лже-наставник просто скачал образец договора из интернета, не скорректировав его под свою деятельность или под сферу заработка предпринимателя. В особо безграмотных договорах даже могут быть отсылки к другой области. Бывает, что договор составлен без перечня услуг, отсутствуют критерии принятия работ коуча. Также отсутствует перечень объема работ или услуг, которые должны быть оказаны в рамках определенной суммы. В договоре также должен быть отражен прайс на услуги. Например, ознакомление с материалами заказчика стоит 200 тысяч рублей, это займет неделю. Или на составление бизнес-стратегии уйдет месяц и это будет стоить 500 тысяч рублей. Если подобных пунктов в договоре нет — это серьезный повод задуматься. Причем объем услуг должен быть прописан в договоре, даже если наставник обучает через вебинары и онлайн-встречи. Клиент должен понимать метод расчета стоимости оказанных услуг, указывает Бондарь. Она приводит в пример показателен случай с Аязом Шабутдиновым. Он заключал с клиентами договор на один миллион рублей, далее предприниматели слушали вебинары, участвовали в лекциях. Через некоторое время клиенты начали высказывать претензии, некоторые даже начали готовить иски в суд. В ответ на это команда Аяза Шабутдинова стала прописывать в договорах, что первый раздел курса, содержащий в основном теоретические или поверхностные знания, составляет 70-80% от всей суммы договора — это явное нарушение законодательства. «В судах данный пункт был признан недействительным и ущемляющим права одной из сторон. Подобные условия также могут быть свидетельством о том, что вас планируют обмануть. Чтобы не попасться на крючок, стоит проконсультироваться с юристами», — советует Бондарь.

Как посчитать сумму ущерба от действий инфоцыган Фото - © Freepik.com Сейчас сложилась практика, когда клиент определяет, на каком этапе договора он отказывается от услуг эксперта. Например, компания Бондарь оценивала услуги по маркетингу для одной фирмы. Клиент решил отказаться от рекламных услуг после получения результатов работы маркетинговой компании при условии полной предоплаты работ. В подобных случаях необходимо обращать внимание на пункт, который регулирует взаимодействие сторон договора в случае отказа одной из них исполнять свои обязанности. Если договор составлен юридически грамотно, то там будет прописано, как будут возвращаться деньги до начала обучения, во время обучения и даже после. В этом случае для клиента будет конкретный ориентир, как действовать. «Бывают пункты, которые явно ущемляют интересы клиента, например, когда за начальные знания берется увесистый кусок от всей стоимости курса. Но даже в этом случае можно вернуть деньги, если вовремя обратиться в суд. Подобный договор можно признать ничтожным и не имеющим юридической силы», — отмечает владелец оценочной компании. Вообще, если договор составлен безграмотно, то получается, что наставник подставляет сам себя, ведь суд с большой долей вероятности встанет на сторону клиента. Если отсутствует прайс на услуги, то это также попадает под нарушение — человек должен видеть, за что он платит. «Подобная ситуация была у меня, когда я решила расторгнуть договор с наставником. Я сама предложила эксперту вернуть мне определенную сумму, он согласился. На этом наше сотрудничество закончилось. Но не у всех подобные истории заканчиваются так легко», — рассказала Бондарь. Если договор заключен, но информации в нем не хватает, то в этом случае может помочь поиск аналогичных наставников, с похожей структурой обучения. Это трудоемкий процесс, так как у многих подобная информация закрыта, но она хорошо помогает проанализировать структуру рынка. Если договора нет, то придется самостоятельно договариваться с наставником. В этом случае важно сохранять всю переписку, платежные документы, скрины, учебные материалы и т.д. Их также можно предоставить в качестве доказательств в суде. Но в подобных случаях все зависит от вашего юриста и судебной практики, говорит владелец оценочной компании.