Как открыть счет и получить банковскую карту в Казахстане в 2025 году

Основатель международного консалтингового бутика Bespalov Finance Александр Беспалов рассказал РИАМО о ситуации с открытием счетов и получением банковских карт в Казахстане в 2025 году.

Какие документы необходимы для открытия счета и банковской карты в Казахстане Фото - © Adobe Stock Для того, чтобы открыть банковский счет в Казахстане, россиянам (как и другим иностранцам) нужно получить ИИН (индивидуальный идентификационный номер). ИИН – это уникальный набор из 12 цифр, который генерируется автоматически при первой регистрации конкретного физического лица в Казахстане. Процедура его выдачи занимает 2-3 рабочих дня. Порядок совершаемых для выпуска ИИН действий выглядит таким образом: Составить заявление на получение ИИН в ЦОН (Центр обслуживания населения) Казахстана. Причем с 1 января 2025 года получение ИИН за рубежом (например, в посольстве страны) стало невозможным – требуется непосредственное обращение в ЦОН Республики Казахстан. К заявлению приложить загранпаспорт и номер контактного телефона, зарегистрированный в Республике Казахстан. То есть других документов, кроме загранпаспорта россиянина, не требуется. ИИН оформляется однократно и используется в течение всей жизни получателя.

В каком банке Казахстана лучше открыть счет россиянам Фото - © Алексей Кузнецов / Фотобанк Лори Это зависит от конкретных целей и задач человека. В любом случае нужно заранее, перед открытием счета, уточнить все нюансы и тарифы. И особенно важно знать ответы на следующие вопросы: 1. Как именно вы будете переводить деньги из РФ и при необходимости обратно (желательно иметь несколько разных надежных и выгодных маршрутов). 2. Какие условия по исходящим SWIFT-платежам в другие страны. «До последних ужесточений нашими фаворитами для нерезидентов были Халык-банк, Каспи-банк и Банк ЦентрКредит (БЦК). Однако пока сложно сказать, как изменится (если изменится) их политика после 19 января. Скорее всего, они останутся лояльными по отношению к российским клиентам, но реальной практики еще нет», – говорит Беспалов.

Плюсы и минусы казахстанских банков Фото - © Unsplash.com Среди основных минусов казахстанских банков следует отметить настороженное отношение к обходу санкций, а также возможные ограничения на SWIFT-переводы. Но есть и серьезные преимущества. Так, в стране существует достаточно конкурентная банковская система, сайты и мобильные приложения банков работают вполне достойно (хотя и похуже, чем в РФ), с русскоязычной поддержкой все по-прежнему отлично, отмечает эксперт. «Очень важно, что в нынешних непростых условиях сохраняются возможности для переводов из России. Это могут быть и банковские переводы по номеру счета, переводы с карты на карту или через системы международных платежей, например, „Золотой короны”, через электронные кошельки или криптовалюты», – подчеркивает Беспалов. Также важно, что в местных банках сохраняются выгодные условия конвертации рублей в тенге и другие валюты – в отличие, например, от Грузии. Это позволяет в некоторых случаях использовать Казахстан для финансового транзита. Если переводы из РФ в каком-либо направлении затруднены, то можно перевести рубли в Казахстан, конвертировать их там в нужную вам валюту, а затем отправить в заданном направлении. Правда, проводить такие операции нужно осторожно – банки по всему миру финансовый транзит не любят, и Республика Казахстан здесь не исключение. Лучше не отправлять сразу всю сумму после получения, разбивать на несколько платежей, а часть средств оставлять в промежуточном казахстанском банке. Еще одна особенность Казахстана – возможность легальной работы с криптовалютами. Правда, пока не везде, а только в рамках международного финансового центра «Астана» (МФЦА).

В каких случаях стоит открывать счет в Казахстане Фото - © jcomp/Freepik.com По мнению эксперта, с учетом новых ограничений рекомендовать эту страну для «карточного туризма» вряд ли стоит. Разумеется, по-прежнему можно прилететь в Астану или Алматы, получить местный ИИН (если его нет), открыть счет и получить карту. Но это будет карта всего на 12 месяцев. «Между тем в соседнем Кыргызстане или, например, в Грузии вы без проблем получите карту на 3-5 лет. А при необходимости сделаете это в дистанционном режиме через посредников. Другое дело, если ваши интересы каким-либо образом связаны именно с Казахстаном. Например, через эту страну сейчас активно идут торговые операции, в том числе и транзитные – и это невозможно без банковских счетов. Или здесь имеется недвижимость, родственники и т.д. В этом случае придется или смириться с новыми запретами, или обойти их за счет дополнительных документов», – резюмирует Беспалов.

Какие существуют ограничения для открытия счета и получения карты в Казахстане в 2025 году Фото - © Анна Аникова / Фотобанк Лори В начале января Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка объявило о новых правилах. Начиная с 19 января 2025 года нерезиденты страны могут получить дебетовые карты всего на 12 месяцев – затем их придется обновлять. Причем это относится не только к получению карт, но и продлению старых. А вот выданные до 19 января карты будут действительны на весь срок. Это удар, опять же, по «карточным туристам» – им, в отличие от постоянно проживающих в Казахстане россиян, ездить туда каждый год совсем неудобно. Ограничение не касается бизнес-карт, карт дипломатических работников и инвесторов, отмечает Беспалов. «И еще одна важная деталь: речь идет не только об ограничении срока, но и о более жестком контроле операций нерезидентов. По данным инициаторов этой меры, большинство сомнительных и преступных банковских операций в стране происходят именно через карты нерезидентов, отсюда и ужесточения. Отметим, что к 22 января уже два казахстанских банка вообще приостановили выдачу карт нерезидентам. И если Каспи-банк обещает возобновить выдачу в начале февраля, то Home Credit Bank взял паузу на неопределенный срок», – напоминает эксперт.