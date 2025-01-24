Как открыть счет и получить банковскую карту в Казахстане в 2025 году
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Основатель международного консалтингового бутика Bespalov Finance Александр Беспалов рассказал РИАМО о ситуации с открытием счетов и получением банковских карт в Казахстане в 2025 году.
Какие документы необходимы для открытия счета и банковской карты в Казахстане
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Для того, чтобы открыть банковский счет в Казахстане, россиянам (как и другим иностранцам) нужно получить ИИН (индивидуальный идентификационный номер). ИИН – это уникальный набор из 12 цифр, который генерируется автоматически при первой регистрации конкретного физического лица в Казахстане. Процедура его выдачи занимает 2-3 рабочих дня.
Порядок совершаемых для выпуска ИИН действий выглядит таким образом:
- Составить заявление на получение ИИН в ЦОН (Центр обслуживания населения) Казахстана. Причем с 1 января 2025 года получение ИИН за рубежом (например, в посольстве страны) стало невозможным – требуется непосредственное обращение в ЦОН Республики Казахстан.
- К заявлению приложить загранпаспорт и номер контактного телефона, зарегистрированный в Республике Казахстан.
То есть других документов, кроме загранпаспорта россиянина, не требуется. ИИН оформляется однократно и используется в течение всей жизни получателя.
В каком банке Казахстана лучше открыть счет россиянам
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Это зависит от конкретных целей и задач человека. В любом случае нужно заранее, перед открытием счета, уточнить все нюансы и тарифы. И особенно важно знать ответы на следующие вопросы:
1. Как именно вы будете переводить деньги из РФ и при необходимости обратно (желательно иметь несколько разных надежных и выгодных маршрутов).
2. Какие условия по исходящим SWIFT-платежам в другие страны.
«До последних ужесточений нашими фаворитами для нерезидентов были Халык-банк, Каспи-банк и Банк ЦентрКредит (БЦК). Однако пока сложно сказать, как изменится (если изменится) их политика после 19 января. Скорее всего, они останутся лояльными по отношению к российским клиентам, но реальной практики еще нет», – говорит Беспалов.
Плюсы и минусы казахстанских банков
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Среди основных минусов казахстанских банков следует отметить настороженное отношение к обходу санкций, а также возможные ограничения на SWIFT-переводы.
Но есть и серьезные преимущества. Так, в стране существует достаточно конкурентная банковская система, сайты и мобильные приложения банков работают вполне достойно (хотя и похуже, чем в РФ), с русскоязычной поддержкой все по-прежнему отлично, отмечает эксперт.
«Очень важно, что в нынешних непростых условиях сохраняются возможности для переводов из России. Это могут быть и банковские переводы по номеру счета, переводы с карты на карту или через системы международных платежей, например, „Золотой короны”, через электронные кошельки или криптовалюты», – подчеркивает Беспалов.
Также важно, что в местных банках сохраняются выгодные условия конвертации рублей в тенге и другие валюты – в отличие, например, от Грузии. Это позволяет в некоторых случаях использовать Казахстан для финансового транзита.
Если переводы из РФ в каком-либо направлении затруднены, то можно перевести рубли в Казахстан, конвертировать их там в нужную вам валюту, а затем отправить в заданном направлении.
Правда, проводить такие операции нужно осторожно – банки по всему миру финансовый транзит не любят, и Республика Казахстан здесь не исключение. Лучше не отправлять сразу всю сумму после получения, разбивать на несколько платежей, а часть средств оставлять в промежуточном казахстанском банке.
Еще одна особенность Казахстана – возможность легальной работы с криптовалютами. Правда, пока не везде, а только в рамках международного финансового центра «Астана» (МФЦА).
В каких случаях стоит открывать счет в Казахстане
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По мнению эксперта, с учетом новых ограничений рекомендовать эту страну для «карточного туризма» вряд ли стоит. Разумеется, по-прежнему можно прилететь в Астану или Алматы, получить местный ИИН (если его нет), открыть счет и получить карту. Но это будет карта всего на 12 месяцев.
«Между тем в соседнем Кыргызстане или, например, в Грузии вы без проблем получите карту на 3-5 лет. А при необходимости сделаете это в дистанционном режиме через посредников. Другое дело, если ваши интересы каким-либо образом связаны именно с Казахстаном. Например, через эту страну сейчас активно идут торговые операции, в том числе и транзитные – и это невозможно без банковских счетов. Или здесь имеется недвижимость, родственники и т.д. В этом случае придется или смириться с новыми запретами, или обойти их за счет дополнительных документов», – резюмирует Беспалов.
Какие существуют ограничения для открытия счета и получения карты в Казахстане в 2025 году
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В начале января Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка объявило о новых правилах. Начиная с 19 января 2025 года нерезиденты страны могут получить дебетовые карты всего на 12 месяцев – затем их придется обновлять. Причем это относится не только к получению карт, но и продлению старых. А вот выданные до 19 января карты будут действительны на весь срок. Это удар, опять же, по «карточным туристам» – им, в отличие от постоянно проживающих в Казахстане россиян, ездить туда каждый год совсем неудобно.
Ограничение не касается бизнес-карт, карт дипломатических работников и инвесторов, отмечает Беспалов.
«И еще одна важная деталь: речь идет не только об ограничении срока, но и о более жестком контроле операций нерезидентов. По данным инициаторов этой меры, большинство сомнительных и преступных банковских операций в стране происходят именно через карты нерезидентов, отсюда и ужесточения. Отметим, что к 22 января уже два казахстанских банка вообще приостановили выдачу карт нерезидентам. И если Каспи-банк обещает возобновить выдачу в начале февраля, то Home Credit Bank взял паузу на неопределенный срок», – напоминает эксперт.
Как обойти ограничения при открытии счета в Казахстане
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1. Получить ВНЖ
Самый простой способ получить карту на длительный срок – стать резидентом страны, то есть получить вид на жительство (ВНЖ). Это в любом случае полезно, если ваши интересы действительно связаны с Казахстаном, указывает Беспалов.
Получить этот документ россиянам по-прежнему не очень сложно. Это можно сделать как самостоятельно, так и через специализированные миграционные компании, готовые взять на себя бумажную волокиту. Документов нужно собрать немало, но ключевое условие, по сути, одно – доказательство платежеспособности.
Причем речь идет о ВНЖ не на год-два, как в большинстве стран Евросоюза, – в Казахстане вид на жительство можно получить сразу на 10 лет (точнее, на весь срок действия своего паспорта). То есть проблему можно решить на очень долгое время.
2. Зарегистрировать бизнес
Еще один способ – регистрация компании (ТОО) и работа с корпоративным счетом. Бизнес-карты, как было сказано выше, под ограничения не попали.
Однако открытие компании требует дополнительных расходов, бухучета и т.д. Поэтому идти на такой шаг обычно стоит при наличии реальных бизнес-интересов, уверен Беспалов.