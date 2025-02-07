Как отчитаться по цифровой валюте в ФНС: порядок действий и особенности налогообложения

Россияне, занимающиеся майнингом цифровой валюты, должны отчитаться в уполномоченный орган о намайненной валюте не позднее 20 числа месяца, который следует за месяцем получения цифровой валюты.

Новый функционал будет доступен при входе в личные кабинеты с помощью квалифицированной электронной подписи.

В личном кабинете налогоплательщика теперь появилась функция, которая помогает направить информацию о получении цифровой валюты в налоговый орган.

Как передать информацию о цифровой валюте с помощью личного кабинета налогоплательщика

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Чтобы подать информацию о намайненной валюте, необходимо заполнить форму в зависимости от юридического статуса налогоплательщика:

в личном кабинете физлица — в разделе «Майнинг»;

в личном кабинете юрлица — в разделе «Майнинг цифровой валюты»;

в личном кабинете индивидуального предпринимателя — в разделе «Майнинг цифровой валюты».

Следует отметить, что юридические лица и индивидуальные предприниматели смогут направить информацию о намайненной валюте в налоговый орган в случае включения в Реестр майнеров и операторов. Это необходимо сделать согласно положению закона «О цифровых финансовых активах». Физлицам этого делать не нужно, если они занимаются майнингом, используя электроэнергию не более чем на 6 тысяч кВт⋅ч в месяц.

Напомним, что реестр майнеров работает в РФ с 1 ноября 2024 года. Регистрация в нем осуществляется через сервис «МайнингРеестр» на сайте ФНС.