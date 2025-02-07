Как отчитаться по цифровой валюте в ФНС: порядок действий и особенности налогообложения
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О том, как предоставить в налоговые органы информацию о получении цифровой валюты, читайте в материале РИАМО.
Обязанность передавать информацию о цифровой валюте в ФНС
Фото - © Фотобанк Лори
Закон РФ от 31.07.2020 № 259-ФЗ обязывает граждан направлять в налоговый орган информацию о получении цифровой валюты.
Россияне, занимающиеся майнингом цифровой валюты, должны отчитаться в уполномоченный орган о намайненной валюте не позднее 20 числа месяца, который следует за месяцем получения цифровой валюты.
Новая функция в личном кабинете налогоплательщика
Фото - © Фотобанк Лори
В личном кабинете налогоплательщика теперь появилась функция, которая помогает направить информацию о получении цифровой валюты в налоговый орган.
Новый функционал будет доступен при входе в личные кабинеты с помощью квалифицированной электронной подписи.
Как передать информацию о цифровой валюте с помощью личного кабинета налогоплательщика
Фото - © Фотобанк Лори
Чтобы подать информацию о намайненной валюте, необходимо заполнить форму в зависимости от юридического статуса налогоплательщика:
- в личном кабинете физлица — в разделе «Майнинг»;
- в личном кабинете юрлица — в разделе «Майнинг цифровой валюты»;
- в личном кабинете индивидуального предпринимателя — в разделе «Майнинг цифровой валюты».
Следует отметить, что юридические лица и индивидуальные предприниматели смогут направить информацию о намайненной валюте в налоговый орган в случае включения в Реестр майнеров и операторов. Это необходимо сделать согласно положению закона «О цифровых финансовых активах». Физлицам этого делать не нужно, если они занимаются майнингом, используя электроэнергию не более чем на 6 тысяч кВт⋅ч в месяц.
Напомним, что реестр майнеров работает в РФ с 1 ноября 2024 года. Регистрация в нем осуществляется через сервис «МайнингРеестр» на сайте ФНС.
Где найти дополнительную важную информацию для майнеров на сайте ФНС
Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори
Дополнительная информация для майнеров и операторов майнинговой инфраструктуры находится на промостранице «Майнинг цифровой валюты». Здесь даны определения, кого нужно считать «майнером» и «оператором майнинговой инфраструктуры», а также указано, какие шаги нужно предпринять, чтобы легализовать майнинг.
Что необходимо сделать, чтобы легализовать майнинг цифровых валют
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1. Внести сведения в реестр лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты.
2. Предоставлять информацию о получении цифровой валюты и об адресе-идентификаторе.
3. Представлять налоговую отчетность и уплачивать налоги:
- налог на доходы физических лиц (НДФЛ);
- налог на прибыль организаций;
- специальные налоговые режимы.
Особенности налогообложения цифровой валюты и майнинга в 2025 году
Фото - © Фотобанк Лори
С 1 января 2025 года вступили в силу новые правила налогообложения в сфере майнинга. Согласно закону № 418-ФЗ, операции с цифровой валютой не облагаются налогом на добавленную стоимость (НДС). Однако майнеры обязаны платить иные налоги:
- юрлица — налог на прибыль;
- физлица — НДФЛ.
Налоговая база по доходам от майнинга и купли-продажи цифровых валют высчитывается разными методами:
- доход от майнинга включается в общую налогооблагаемую базу и облагается налогом по прогрессивной ставке 13–22%;
- доход от трейдинга (приобретение, продажа и т д.) включается в отдельную налоговую базу и рассчитывается по ставке 13–15%.