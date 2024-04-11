Как оформить самозапрет на кредиты через Госуслуги

Как работает самозапрет на кредиты, как его оформить через Госуслуги и что делать, если все‑таки попал в лапы мошенников, читайте в материале РИАМО.

Когда начнет действовать самозапрет Фото - © Пелагия Тихонова/РИАМО С 1 марта 2025 года в России вступит в силу закон, согласно которому граждане смогут устанавливать самозапрет на выдачу кредитов. С этого момента заявление о самозапрете можно будет подать через «Госуслуги». Некоторая отсрочка нужна, чтобы принять ряд нормативных актов и технологически донастроить портал, сообщает ЦБ. МФЦ должны реализовать возможность самозапрета на кредиты до 1 сентября 2025 года — к этому сроку им нужно подготовить системы и свой персонал к бесперебойному приему заявлений.

Как оформить и снять самозапрет Фото - © сайт «Портал государственных услуг» По замыслу финансовых властей, чтобы запретить или ограничить получение кредитов, гражданину будет достаточно зайти на сайт «Госуслуги» и поставить в соответствующем разделе специальную отметку. Возможно, это будет запрет на выдачу только онлайн-кредита, чтобы избежать мошенничества с интернет-займами, а возможно, и полный запрет на выдачу кредитов, в том числе в офисе. Предполагается, что самозапрет можно выставлять неограниченное количество раз. От самозапрета можно будет отказаться в любое время опять же через сайт «Госуслуг». В настоящее время обсуждается возможность установления более сложного механизма отказа с целью борьбы с мошенничеством. Поскольку мошенники могут попытаться убедить жертву отменить самозапрет, после снятия самоограничения получить деньги гражданин сможет только спустя несколько дней. Точные сроки пока не установлены. По замыслу регулятора, это нужно, чтобы человек как следует подумал, что именно он делает и каковы могут быть последствия снятия самозапрета.

Будет ли самозапрет отражаться в кредитной истории Фото - © alt-n-anela ∗ dewframe/Flickr.com Предполагается, что выставленный на «Госуслугах» самозапрет автоматически будет попадать в бюро кредитных историй и отображаться в кредитной истории гражданина. «Существующая практика и обязанность любого кредитора заключается в том, чтобы для оценки кредитного риска перед выдачей кредита или займа кредитор проверял кредитную историю и при наличии такой записи не выдавал кредит», — объясняет заместитель директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй Владимир Шикин. Генеральный директор МФК «Честное слово» Андрей Петков обращает внимание на важный момент: «В кредитной истории человека должна отражаться история смен статуса самозапрета, чтобы можно было отследить законность займов, выданных человеку в разные периоды. Только в этом случае будет реально доказать невиновность заемщика в деле о кредитном мошенничестве».

Смогут ли мошенники воспользоваться этой схемой, например, при взломе «Госуслуг» Теоретически это возможно, говорит Андрей Петков, но вряд ли злоумышленники станут это делать, так как «общая схема превратится в сложный шпионский план». Ведь сначала потребуется заполучить документы или копии документов определенного человека. Затем взломать его аккаунт на «Госуслугах», чтобы аннулировать самозапрет на займы. И все это только для того, чтобы «потом обратиться в МФО и получить 10 тыс. рублей», говорит эксперт, имея в виду микрокредитование.

Можно ли взять кредит без человека: что нужно мошенникам для оформления кредита Фото - © Towfiqu barbhuiya/Unsplash.com В некоторых случаях мошенникам достаточно утерянного паспорта человека или даже его копии/фотографии, предупреждает Андрей Петков. Не все кредиторы достаточно тщательно проверяют личность заемщика, оставляя лазейку для кредитных аферистов. «Поэтому еще раз: не оставляйте копии своих документов каждому, кто их попросил, и не храните фотографии документов в телефоне и мессенджерах», — советует эксперт.

Как понять, что на тебя оформили кредит Фото - © скриншот с сайта НБКИ Чтобы своевременно узнать о мошенническом кредите на свое имя, заведите привычку каждые полгода проверять личную кредитную историю, запрашивая бесплатный отчет в БКИ, рекомендует Андрей Петков.