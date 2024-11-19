Как оформить патент в Московской области и сколько он будет стоить в 2025 году
В материале РИАМО рассказываем, сколько будет стоить патент для иностранных граждан и как его оформить.
Сколько будет стоить патент в Московской области в 2025 году
Фото - © Юрий Шурчков / Фотобанк Лори
Московская областная дума на 97-м заседании приняла закон, который устанавливает региональный коэффициент для расчета патента для иностранных граждан.
Так, с 1 января 2025 года размер фиксированного ежемесячного авансового платежа по оплате патента в Московской области, с учетом установленных коэффициентов, для иностранных граждан составит 8900 рублей. Сейчас такой патент стоит 7500 рублей.
По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, увеличение стоимости патента в следующем году дополнительно привлечет в консолидированный бюджет 2,9 миллиарда рублей. Иностранным рабочим напоминают, что в этом году платеж нужно осуществить до 28 декабря, чтобы денежные средства были вовремя зачислены.
Как оформить патент в Московской области
Фото - © Фотобанк Лори
1. Все прибывшие в Россию иностранцы должны вставать на миграционный учет. Те, кто прибыл с целью осуществления трудовой деятельности, обязаны встать на учет в течение семи дней. Для граждан Армении, Казахстана и Киргизии (ЕАЭС и тех, кто прибыл по программе переселения соотечественников) для постановки на миграционный учет отводится 30 дней со дня прибытия. Граждане Беларуси и высококвалифицированные специалисты должны встать на учет в течение 90 дней, а граждане Таджикистана и Узбекистана – в течение 15 дней.
Поставить на учет иностранца должна принимающая сторона, лично обратившись в территориальный отдел МВД России по вопросам миграции. Найти адрес ближайшего отдела можно на сайте.
2. Также можно обратиться в ближайший МФЦ либо сделать это через «Госуслуги».
Для оформления патента для осуществления трудовой деятельности в Московской области иностранный гражданин должен в течение 30 календарных дней с момента въезда в РФ обратиться в Многофункциональный миграционный центр г. Москвы (ММЦ), имея при себе миграционную карту с целью въезда «работа».
Всю необходимую информацию можно уточнить на сайте. Адрес центра: г. Москва, п. Вороновское, Варшавское ш., 64-й км, домовл. 1, стр. 47.
Какие документы нужны для оформления патента
Фото - © Юрий Шурчков / Фотобанк Лори
При себе иностранцу, претендующему на работу в Москве или Московской области, нужно иметь:
- заявление об оформлении патента;
- документ, удостоверяющий личность (паспорт);
- миграционная карта;
- документ/сертификат, подтверждающий владение русским языком, знание истории России и основ законодательства РФ;
- документы, подтверждающие отсутствие заболевания наркоманией и опасными инфекционными заболеваниями, сертификат об отсутствии заболевания, вызываемого ВИЧ;
- полис добровольного медицинского страхования/сведения об электронном полисе ДМС.
В ММЦ также можно подавать заявление о замене патента, его аннулировании и получении дубликата.
Как оплатить патент для работы в Московской области
Фото - © Фотобанк Лори
Патент нужно оплатить, после чего иностранец сможет приступить к трудоустройству. Оплатить его можно с помощью QR-кода, в котором содержится вся необходимая информация для оплаты авансового платежа. Для того, чтобы сформировать QR-код для оплаты авансового платежа НДФЛ, необходимо перейти по ссылке, ввести ИНН и дату рождения.
По полученному патенту иностранец должен трудоустроиться в течение двух месяцев и направить уведомление об осуществлении трудовой деятельности в территориальный орган МВД России на региональном и районном уровнях, выдавший патент.
Что такое патент и где могут работать иностранцы
Фото - © Плотников Дмитрий / Фотобанк Лори
Патент на работу – это документ, который оформляют иностранные граждане, чтобы легально работать на территории России. Такой режим установлен для тех, кто находится в стране без виз. Работать иностранец может только в том регионе, в котором он получил патент.
Патент выдается иностранному рабочему на срок до 12 месяцев. Оплата патента производится в виде фиксированного авансового платежа ежемесячно или на более продолжительный срок. Срок действия патента прекращается в случае неуплаты фиксированного авансового платежа за следующий период. Проверить действие патента можно на сайте.
Не нужно оформлять патент гражданам Беларуси, Казахстана, Армении и Киргизии, так как это государства-члены Евразийского экономического союза. Жителям стран, которые обязаны въезжать в Россию по визе, и лицам без гражданства нужно вместо патента оформлять разрешение на работу.
В соответствии с постановлением губернатора Московской области от 16.09.2024 № 333-ПГ с 1 января 2025 года, устанавливается запрет на привлечение иностранной рабочей силы по патентам в сферах торговли алкоголем и табаком, уличного питания в нестационарных торговых объектах, социальных услуг, а также спорте, культуре, досуге, здравоохранении и образовании.
Соответственно запрет не распространяется на иностранных граждан, временно и постоянно проживающих в России, имеющих разрешение на временное проживание или вид на жительство, являющихся гражданами государств-членов Евразийского экономического союза, участников государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, высококвалифицированных специалистов и членов их семей. Полный список иностранцев, которые могут работать без патента, указан в п. 4 ст. 13.
За несоблюдение запрета предусмотрена административная ответственность в виде наложения административного штрафа: на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц – от 45 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц – от 800 тысяч до одного миллиона рублей либо административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток.