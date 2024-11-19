Как оформить патент в Московской области и сколько он будет стоить в 2025 году

В материале РИАМО рассказываем, сколько будет стоить патент для иностранных граждан и как его оформить.

Сколько будет стоить патент в Московской области в 2025 году Фото - © Юрий Шурчков / Фотобанк Лори Московская областная дума на 97-м заседании приняла закон, который устанавливает региональный коэффициент для расчета патента для иностранных граждан. Так, с 1 января 2025 года размер фиксированного ежемесячного авансового платежа по оплате патента в Московской области, с учетом установленных коэффициентов, для иностранных граждан составит 8900 рублей. Сейчас такой патент стоит 7500 рублей. По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, увеличение стоимости патента в следующем году дополнительно привлечет в консолидированный бюджет 2,9 миллиарда рублей. Иностранным рабочим напоминают, что в этом году платеж нужно осуществить до 28 декабря, чтобы денежные средства были вовремя зачислены.

Как оформить патент в Московской области Фото - © Фотобанк Лори 1. Все прибывшие в Россию иностранцы должны вставать на миграционный учет. Те, кто прибыл с целью осуществления трудовой деятельности, обязаны встать на учет в течение семи дней. Для граждан Армении, Казахстана и Киргизии (ЕАЭС и тех, кто прибыл по программе переселения соотечественников) для постановки на миграционный учет отводится 30 дней со дня прибытия. Граждане Беларуси и высококвалифицированные специалисты должны встать на учет в течение 90 дней, а граждане Таджикистана и Узбекистана – в течение 15 дней. Поставить на учет иностранца должна принимающая сторона, лично обратившись в территориальный отдел МВД России по вопросам миграции. Найти адрес ближайшего отдела можно на сайте. 2. Также можно обратиться в ближайший МФЦ либо сделать это через «Госуслуги». Для оформления патента для осуществления трудовой деятельности в Московской области иностранный гражданин должен в течение 30 календарных дней с момента въезда в РФ обратиться в Многофункциональный миграционный центр г. Москвы (ММЦ), имея при себе миграционную карту с целью въезда «работа». Всю необходимую информацию можно уточнить на сайте. Адрес центра: г. Москва, п. Вороновское, Варшавское ш., 64-й км, домовл. 1, стр. 47.

Какие документы нужны для оформления патента Фото - © Юрий Шурчков / Фотобанк Лори При себе иностранцу, претендующему на работу в Москве или Московской области, нужно иметь: заявление об оформлении патента;

документ, удостоверяющий личность (паспорт);

миграционная карта;

документ/сертификат, подтверждающий владение русским языком, знание истории России и основ законодательства РФ;

документы, подтверждающие отсутствие заболевания наркоманией и опасными инфекционными заболеваниями, сертификат об отсутствии заболевания, вызываемого ВИЧ;

полис добровольного медицинского страхования/сведения об электронном полисе ДМС. В ММЦ также можно подавать заявление о замене патента, его аннулировании и получении дубликата.

Как оплатить патент для работы в Московской области Фото - © Фотобанк Лори Патент нужно оплатить, после чего иностранец сможет приступить к трудоустройству. Оплатить его можно с помощью QR-кода, в котором содержится вся необходимая информация для оплаты авансового платежа. Для того, чтобы сформировать QR-код для оплаты авансового платежа НДФЛ, необходимо перейти по ссылке, ввести ИНН и дату рождения. По полученному патенту иностранец должен трудоустроиться в течение двух месяцев и направить уведомление об осуществлении трудовой деятельности в территориальный орган МВД России на региональном и районном уровнях, выдавший патент.