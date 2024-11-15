Как оформить и защитить авторские права

В материале РИАМО рассказываем, когда возникают авторские права, как их можно защитить и зарегистрировать.

Кто такой автор Фото - © Unsplash.com Если человек создал какой-то интеллектуальный продукт – книгу, мелодию, программу, картину и прочее, – он становится автором. То есть закон защищает все, что создано творческим трудом, и при этом у автора появляются личные и имущественные права. Соответственно, право автора возникает сразу после того, как он что-то создал, и специально свое авторство регистрировать не нужно. Но свое право можно зафиксировать, чтобы закрепить результат творчества за собой. Автором становится тот, кто произведение создал, а не его герой. Так, модель не является автором фотографии – им является сам фотограф, актер не становится автором фильма, просто снявшись в нем, автором и правообладателем является режиссер, сценарист и композитор (это может быть и один человек, и несколько) и т.д.

Что такое авторское право, и какие еще есть права у автора Фото - © Юрий Шурчков / Фотобанк Лори Авторское право охраняет права создателей и защищает интеллектуальную собственность. Согласно статье 1226 ГК РФ, существуют личные неимущественные права, исключительное право и иные права. При этом важно помнить, что авторское право неотчуждаемо – то есть его нельзя продать, подарить, передать по наследству, и оно сохраняется даже после смерти автора. Именно поэтому нельзя публиковать произведения классиков или перепевать песни культовых групп, чьих исполнителей давно нет в живых, без указания авторства. Также нельзя своим псевдонимом подписывать чужие картины, присваивать себе произведения на электронных носителях и прочее. Личные неимущественные права – это как раз те, которые возникают сразу, то есть само право на авторство, на имя или использование псевдонима, на неприкосновенность произведения, обнародование и отзыв из всеобщего доступа. И именно эти права являются неотчуждаемыми. А вот исключительное право отчуждаться может, то есть сам автор может передавать другому человеку возможность получения оплаты за использование объекта, право на определение правил использования произведения и прочее, а тот, кому он передает права, называется правообладателем. Но при этом автор остается автором, а правообладателей может быть несколько, например, исполнитель и продюсер. Иные права – это, например, право автора воспроизводить произведение несколько раз, требование указания имени правообладателя наряду с автором и прочие особые условия, которые обычно заключаются в договоре.

На что можно зарегистрировать авторские права Фото - © Фотобанк Лори Авторские права можно зарегистрировать на результаты творческого труда. Полного списка нет, но к ним относятся тексты, фотографии, картины, музыка, дизайн, фильмы, компьютерные программы, слоганы и прочие продукты. Само авторство – категория неосязаемая, а сам продукт творческого труда должен быть в осязаемой форме: устно, письменно, в записи на пленке или электронном носителе, в виде скульптур и картин и т.д.

Какими законами регулируется авторское право Фото - © Фотобанк Лори Авторское право регулируется несколькими статьями Гражданского кодекса РФ. Так, само авторство регулируется статьей 1257, соавторство и совместный творческий труд – статьей 1258, объекты авторских прав перечислены в статье 1259, а права автора на имя – в статье 1265. Статья 1300 обеспечивает информацию об авторских правах, в том числе указание имени автора и любой информации, которая идентифицирует автора. При этом автор у произведения есть всегда, даже если оно опубликовано анонимно. Право на обнародование и отзыв произведения регулируют статьи 1268 и 1269, а запрет на внесение изменений в произведение установлен статьей 1266. В статье 1295 регулируются права на произведения, созданные на работе – служебные произведения. Так, авторство по-прежнему принадлежит создателю произведения (например, автором статьи остается журналист), но компании принадлежат имущественные права на результат труда. Автор получает вознаграждение за использование его произведения. Исключительное право на использование произведения регулируется статьями 1270, 1285, 1286. Кроме того, авторы могут использовать знак охраны авторского права согласно статье 1271. Такой знак называется копирайт и выглядит так – ©. Ставить его необязательно, но он дополнительно защищает права, кроме того, рядом можно указывать способы использования произведения. Статья 1252 защищает исключительные права. Важно помнить, что автор может требовать возмещения ущерба через суд, даже если материального ущерба он не понес. Возмещения можно требовать при любых вмешательствах в произведение без согласия автора, при порочащих его имя действиях, естественно, при использовании произведения без указания авторства и без ведома автора и прочее. Можно требовать не возмещения, а компенсации, например. Все зависит от конкретной ситуации, условий договора и устных договоренностей.

Как оформить авторские права на произведение Фото - © Фотобанк Лори Регистрация авторских прав поможет защититься в суде, если кто-то использует произведение без согласия автора. Зафиксировать авторские права можно несколькими способами: депонировать в специальной организации (например, в российском авторском обществе) – подробности ниже;

обратиться в Роспатент;

заверить копии произведения у нотариуса;

оформить авторские права от исполнителя по договору. Депонирование произведения Это процедура закрепления авторских прав на литературные, музыкальные, научные, художественные произведения, а также на программные коды и другие виды контента. Этот вид особенно хорош для коллективных произведений. Для депонирования нужно: российское авторское общество, Copytrust; подать заявку в специализированную организацию, например, n’Ris

приложить к заявке само произведение (тексты песен, партитуры, изображения с описанием и прочее), дождаться оформления документов;

подписать договор о приеме-передаче объекта авторских прав на хранение;

оплатить услугу и получить сертификат. Сертификат действует 70 лет, и его принимают как доказательство в любых судах. До депонирования свое произведение лучше не публиковать. Регистрация в Роспатенте В Роспатенте регистрируют изобретения, промышленные образцы, товарные знаки, программное обеспечение, права на программы для ЭВМ. Для регистрации нужно предоставить: заявление;

сам продукт интеллектуальной собственности;

согласие на обработку персональных данных;

квитанцию об уплате госпошлины. Заявка обычно рассматривается от трех дней до месяца, а после проверки автор получит свидетельство о регистрации прав. Документ также может использоваться для защиты прав. Нотариальное заверение копии Для этого нужно прийти к нотариусу с оригиналом и двумя копиями своего произведения. На обеих копиях нотариус проставит удостоверительную надпись – одну оставит у себя, вторую выдаст автору на руки. Это будет доказательством авторства в суде в случае необходимости. Этот способ подойдет для произведений на бумаге.