Как оформить автокредит в 2026 году и не получить отказ: 5 практических шагов
О том, как правильно подготовиться к подаче заявки и повысить шансы на одобрение автокредита, РИАМО рассказал руководитель по развитию бизнеса B2C-кредитования «Авито Авто» Константин Болдырев.
Рассчитайте свой показатель долговой нагрузки (ПДН)
С 1 января 2026 года ключевым фактором при принятии решения банками о выдаче кредита становится финансовый профиль заемщика. Банки в первую очередь оценивают долговую нагрузку — соотношение всех обязательств к подтвержденному доходу. Если после оформления автокредита нагрузка окажется слишком высокой, банк либо откажет, либо предложит скорректировать условия сделки, напоминает эксперт.
«Сложите все ежемесячные платежи по действующим обязательствам и добавьте к ним предполагаемый платеж по автокредиту. Полученную сумму соотнесите с подтвержденным доходом — именно так банки оценивают вашу долговую нагрузку. Чем выше доля обязательств в доходе, тем осторожнее будет решение», — отмечает Болдырев.
Если после оформления автокредита нагрузка превысит 80% дохода, шансы на одобрение минимальны — в этом случае лучше сосредоточиться на погашении текущих задолженностей. Если показатель ниже 50% — вероятность одобрения высокая.
Закройте или сократите лишние кредитные обязательства
Перед подачей заявки стоит по возможности закрыть неиспользуемые кредитные карты и небольшие займы. Даже «спящий» лимит учитывается банком как обязательство и увеличивает ПДН. Это один из самых частых скрытых факторов отказа, указывает эксперт.
Определите три ключевые составляющие будущего автокредита
На условия автокредита влияют три параметра: стоимость автомобиля, размер первоначального взноса и срок кредита. Изменение любой из этих величин меняет ежемесячный платеж и итоговую нагрузку. Перед подачей заявки стоит заранее просчитать разные комбинации и выбрать комфортный вариант. Это можно сделать с помощью онлайн-калькуляторов, которые показывают актуальные условия банков.
Проверьте кредитную историю
Проверить кредитную историю можно через Госуслуги, сайт Банка России или Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Серьезными «красными флагами» в кредитной истории являются процедура банкротства, исполнительные производства, значительные просрочки по кредитам.
Менее формальные факторы — большое количество микрозаймов в прошлом, частые обращения за кредитами, даже если они были давно. Банковский скоринг автоматизирован, и скрыть информацию от него невозможно, подчеркивает Болдырев.
Не подавайте заявки на автокредит хаотично
Сейчас около 4 из 5 заявок на автокредит получают отказ. При этом важно, что речь идет именно о количестве заявок, а не количестве заемщиков.
«Если заявка подается через дилерский центр, то обычно используется одна кредитная анкета, которую направляют сразу в несколько банков, как правило, по новому автомобилю — примерно в 5 банков, по автомобилю с пробегом — в 10–15 банков. Например, девять банков откажут, а один — одобрит. В статистике это будет девять отказов из десяти. Для клиента это принципиально не важно, поскольку он получил одобрение в одном из банков. Именно поэтому в бизнес-среде авторынка оперируют метрикой кумулятивного уровня одобрения, которая рассчитывается на уникального заемщика, а не по заявкам», — объясняет эксперт.
По его словам, самостоятельная массовая отправка анкет в разные банки за короткий период может негативно сказаться на кредитном профиле заемщика. Каждый запрос фиксируется в бюро кредитных историй. Большое количество таких запросов банки воспринимают как повышенный риск.
За счет чего можно снизить ставку по автокредиту в 2026 году
Например, при покупке нового автомобиля производитель или банк могут субсидировать ставку — в некоторых программах вплоть до 0,01% годовых. Но, как правило, такие условия действуют при коротком сроке кредитования и высоком первоначальном взносе, обращает внимание Болдырев.
Также существуют кредитные решения, предусматривающие снижение ставки за счет включения дополнительной комиссии в тело кредита, объясняет эксперт. По сути, это оплата части процентов банку одним платежом, который увеличивает тело кредита, но существенно снижает ставку. Такие решения могут быть оправданы, если заемщик планирует оплачивать кредит весь срок согласно графику. При досрочном закрытии выгода от таких кредитных решений снижается, поскольку часть процентов уже фактически оплачена.
«Подготовка к автокредиту в 2026 году — это прежде всего финансовая грамотность и кредитная ответственность. Заемщику важно заранее рассчитать будущую кредитную нагрузку, соотнести размер займа с уже существующими обязательствами и оценить посильность платежа», — резюмирует руководитель по развитию бизнеса B2C-кредитования «Авито Авто».