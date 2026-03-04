Как оформить автокредит в 2026 году и не получить отказ: 5 практических шагов

О том, как правильно подготовиться к подаче заявки и повысить шансы на одобрение автокредита, РИАМО рассказал руководитель по развитию бизнеса B2C-кредитования «Авито Авто» Константин Болдырев.

Рассчитайте свой показатель долговой нагрузки (ПДН) Фото - © Игорь Низов / Фотобанк Лори С 1 января 2026 года ключевым фактором при принятии решения банками о выдаче кредита становится финансовый профиль заемщика. Банки в первую очередь оценивают долговую нагрузку — соотношение всех обязательств к подтвержденному доходу. Если после оформления автокредита нагрузка окажется слишком высокой, банк либо откажет, либо предложит скорректировать условия сделки, напоминает эксперт. «Сложите все ежемесячные платежи по действующим обязательствам и добавьте к ним предполагаемый платеж по автокредиту. Полученную сумму соотнесите с подтвержденным доходом — именно так банки оценивают вашу долговую нагрузку. Чем выше доля обязательств в доходе, тем осторожнее будет решение», — отмечает Болдырев. Если после оформления автокредита нагрузка превысит 80% дохода, шансы на одобрение минимальны — в этом случае лучше сосредоточиться на погашении текущих задолженностей. Если показатель ниже 50% — вероятность одобрения высокая.

Закройте или сократите лишние кредитные обязательства Фото - © Медиасток.рф Перед подачей заявки стоит по возможности закрыть неиспользуемые кредитные карты и небольшие займы. Даже «спящий» лимит учитывается банком как обязательство и увеличивает ПДН. Это один из самых частых скрытых факторов отказа, указывает эксперт.

Определите три ключевые составляющие будущего автокредита Фото - © РИА Новости На условия автокредита влияют три параметра: стоимость автомобиля, размер первоначального взноса и срок кредита. Изменение любой из этих величин меняет ежемесячный платеж и итоговую нагрузку. Перед подачей заявки стоит заранее просчитать разные комбинации и выбрать комфортный вариант. Это можно сделать с помощью онлайн-калькуляторов, которые показывают актуальные условия банков.

Проверьте кредитную историю Фото - © Медиасток.рф Проверить кредитную историю можно через Госуслуги, сайт Банка России или Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Серьезными «красными флагами» в кредитной истории являются процедура банкротства, исполнительные производства, значительные просрочки по кредитам. Менее формальные факторы — большое количество микрозаймов в прошлом, частые обращения за кредитами, даже если они были давно. Банковский скоринг автоматизирован, и скрыть информацию от него невозможно, подчеркивает Болдырев.

Не подавайте заявки на автокредит хаотично Фото - © РИА Новости Сейчас около 4 из 5 заявок на автокредит получают отказ. При этом важно, что речь идет именно о количестве заявок, а не количестве заемщиков. «Если заявка подается через дилерский центр, то обычно используется одна кредитная анкета, которую направляют сразу в несколько банков, как правило, по новому автомобилю — примерно в 5 банков, по автомобилю с пробегом — в 10–15 банков. Например, девять банков откажут, а один — одобрит. В статистике это будет девять отказов из десяти. Для клиента это принципиально не важно, поскольку он получил одобрение в одном из банков. Именно поэтому в бизнес-среде авторынка оперируют метрикой кумулятивного уровня одобрения, которая рассчитывается на уникального заемщика, а не по заявкам», — объясняет эксперт. По его словам, самостоятельная массовая отправка анкет в разные банки за короткий период может негативно сказаться на кредитном профиле заемщика. Каждый запрос фиксируется в бюро кредитных историй. Большое количество таких запросов банки воспринимают как повышенный риск.