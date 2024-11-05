Как не разориться на распродажах в «черную пятницу»: советы шопоголику

«Черная пятница» — время, когда можно приобрести необходимые вещи с приятными скидками. В материале РИАМО рассказываем, как не потратить весь семейный бюджет и не залезть в долги на ноябрьских онлайн- и оффлайн-распродажах.

Составьте детальный список покупок Фото - © Unsplash.com Составьте список покупок, при этом каждый пункт опишите максимально подробно. Если вы собираетесь приобрести бытовую технику — запишите желаемую мощность и габариты, предпочтения по цвету и функционалу. Выбираете электронику — определите параметры, которые для вас критичны, и смело отсеивайте варианты, которые «немного не подходят, зато так дешево!». Пользоваться тем, что вас не полностью устраивает, — не лучшее из решений. В том, что касается одежды и обуви, принцип примерно тот же. Например, если вам нужны крепкие ботинки для долгих прогулок по зимнему лесу с собакой, среди критериев выбора можно указать: «рельефная подошва», «не промокают», «темного цвета», «натуральный мех». Если нужны базовые вещи для гардероба, опишите желаемые фасоны и расцветки. В первую очередь выбирайте товары, которые соответствуют этим параметрам. Все, что тоже понравилось, но не входит в список первой необходимости, можно будет купить позже, когда приобретены самые нужные товары.

Проверяйте «корзину» перед финальным оформлением заказа Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори Нередки случаи, когда люди по ошибке оплачивают всю корзину целиком, даже если там были товары, которые они отложили «на всякий случай». В списке могут оказаться десятки мелочей, каждая из которых стоит совсем недорого: мочалки, поющие игрушки, полотенца, шлепанцы, кухонные принадлежности, шторки для ванной, статуэтки, симпатичные коврики, смешные перчатки, карнавальные маски, гирлянды, искусственный снег и набор шляп для хомячка. В сумме несколько десятков таких мелких покупок могут оказаться довольно ощутимым ударом по бюджету. Поэтому, изучая маркетплейсы, понравившиеся товары лучше отправлять в «избранное», а не в «корзину».

Отслеживайте цены Фото - © Фотобанк Лори Если вы подписаны на рассылки любимых магазинов и торговых сетей, после получения сообщения о распродаже проверьте, по какой цене можно купить нужный вам товар на маркетплейсах. Довольно часто выгода составляет 30-50% по сравнению с ценой, выставленной магазином. Это не очень честно по отношению к розничному ритейлеру, но может помочь сэкономить лично вам. Стоит помнить, что в «черную пятницу» многие продавцы намеренно завышают цены, при этом делая вид, что предоставляют большую скидку. Компьютерная мышь, которая стоила 1200 рублей, в дни распродажи может быть выставлена за 2200 рублей с пометкой «дисконт 70%». Чтобы не переплачивать недобросовестным продавцам, заранее просмотрите интернет-площадки в поисках подходящих вам товаров, сделайте скриншоты, а затем отслеживайте цены.

Сравнивайте отзывы на разных маркетплейсах Фото - © Андрей С / Фотобанк Лори Нередко во время распродаж продавцы стараются сбыть залежавшийся на складах некачественный товар или неликвид. Как правило, у некливидного товара отсутствуют отзывы, нередко он выводится на интернет-площадку как «новинка» с довольно высокой начальной ценой и большой скидкой. Если продавец указал фирму-производителя и название модели, поищите отзывы об этом товаре на других маркетплейсах. Может оказаться, что «новинка» плохо продавалась еще два-три года назад и имеет массу недостатков.

Ограничьте лимит на карте, которой расплачиваетесь Фото - © Фотобанк Лори Оценив свои финансовые возможности, оставьте на карте, которой расплачиваетесь, ровно столько денег, сколько вы планируете потратить — а остальные средства временно переведите на другие счета. Это сможет оградить вас от спонтанных покупок. В крайнем случае докупить полюбившиеся вещи, которые выходят за рамки бюджета, можно будет и чуть позже, но уже с «холодной головой» и трезво оценивая необходимость каждой покупки.

Выбирайте товары, которые были нужны и без скидки Фото - © Unsplash.com Если в товаре вас привлекает в первую очередь цена, дайте себе время «остыть» и осознать, действительно ли вам нравится сам товар, а не огромная скидка. Вещи, бытовая техника, гаджеты, украшения, домашние безделушки, купленные «потому что дешево», довольно часто оказываются не слишком удобными и не особо нужными, главным их достоинством остается размер скидки. Многие из таких спонтанных покупок так и не пригождаются, потому что были приобретены на волне эйфории от мнимой экономии.

Офлайн-шопинг начинайте с утра Фото - © Фотобанк Лори Если интересующий вас товар не представлен на маркетплейсах, попытайтесь найти его в розничных магазинах (это можно сделать через службу поддержки торговой сети или бренда). Стоит иметь в виду, что в розничных магазинах в период распродаж наплыв покупателей бывает очень большим. Как правило, уже к середине дня большинство самых ходовых размеров и лучших моделей бывают разобраны, а остальное — перемешано так, что найти нужную вещь становится нетривиальной задачей. Если вы «нацелились» купить определенную вещь в определенном магазине — отправляйтесь на шопинг как можно раньше, чтобы опередить конкурентов.