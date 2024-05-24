Как найти подработку и не выгореть – советы экспертов
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О том, как найти подработку, которая может понадобится по разным причинам, и при этом избежать «выгорания», читайте в материале РИАМО.
Если подработка вызывает стресс, ее нужно бросать
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Если речь идет о том, чтобы найти подработку во время поиска основной работы, то на сегодняшний день это сделать несложно, отмечает старший HR консультант Expert Me Никита Деревягин. Платформы для фрилансеров, вакансии удаленной работы и сезонные проекты — все это отличные возможности для дополнительного заработка.
При этом ключ к тому, чтобы не выгореть, заключается в умение расставлять приоритеты и управлять своим временем.
«Обязательно учитывайте время на отдых и личную жизнь. Если подработка начинает угрожать вашему здоровью или социальным связям, возможно, стоит пересмотреть график или найти другой вид деятельности, который будет менее стрессовым», – рекомендует Деревягин.
Обязательное условие подработки – гибкий график и неполный день
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В период поиска постоянной работы, конечно, нужно подумать о том, как финансово обеспечить этот период, поэтому люди ищут подработку, отмечает эксперт Moscow Business School в области HR, член Национального союза кадровиков Ирина Лялина.
По ее мнению, обязательное условие – это гибкий график или неполный день. Нужно посмотреть работные сайты с фильтрами территориального поиска максимально близко к дому. Самые востребованные вакансии тоже постоянно публикуются на местных ресурсах, нельзя игнорировать объявления на дверях магазинов, парикмахерских, пунктов выдачи заказов, говорит эксперт. Если у человека есть автомобиль – шансов больше, добавляет она.
«Если ограничить подработку работой только из дома – это 4-5 часов телефонии или обработки файлов в маркетплейсах. А чтобы не выгорать от долгого поиска работы и вечных подработок, перестаньте винить себя или обстоятельства, потому что каждый день вы идете к цели, просто путь оказался длиннее, чем планировался. Помните: „У самурая нет цели, только путь”, – а мы с вами не самураи!» – высказывает свое мнение Лялина.
Подработка может стать успешным бизнесом
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Если подработка нужна, потому что человек оказался в сложном финансовом положении, то, к сожалению, выгорания не избежать, и это нужно принять, говорит директор по персоналу буровой компании ЭНГС Евгений Ковальков. Однако одновременно нужно быть внимательным к себе и понимать, хватит ли сил. Ведь накопившаяся усталость приведет к невнимательности и ошибкам на основном месте работы, а это, в свою очередь, к депремированию или увольнению, напоминает он.
«Но есть вариант – подработка как борьба с рутиной на основной работе, так называемое микровыгорание, когда хочется чего-то для души. Способ только один – заниматься тем, что увлекает. Тогда подработка не будет вызывать отторжения или восприниматься как дополнительная нагрузка и со временем, возможно, заменит основную работу. Знаю немало примеров, когда подработка превращалась в успешные бизнесы», – говорит эксперт.
Как не выгореть от разочарования при поиске работы
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Очень многих отказ работодателя демотивирует, вызывает ощущение неуспешности. Но каждый отказ нужно внимательно анализировать: не всегда причина отказа напрямую связана с недостатками кандидата, объясняет начальник отдела по развитию талантов ЮMoneyМила Протасенко.
«Например, компания ищет сильного мидла, а вы начинающий и весьма потенциальный джун. Вы не станете хуже, если получите отказ, просто у вас и работодателя не совпали цели», – говорит она.
Для начала нужно определить, на каком профессиональном уровне находится человек, достаточно ли его, чтобы претендовать на желаемую должность или уровень дохода. Если компетенций не хватает, следует подумать, чем это можно компенсировать.
Нередко компании завышают требования в описании вакансии, поэтому на собеседовании можно обсудить, какие из них для работодателя обязательные, какие желательные, а каким навыкам он готов научить соискателя.
«Подключайте нетворкинг для поиска проектов/работы. Когда вас рекомендуют, контакт с работодателем установить легче и доверия к вам больше. Не нужно стесняться рассказывать друзьям и коллегам, что вы в поиске работы, ведь для них это возможность посотрудничать с вами или помочь кому-то обрести классного коллегу», – отмечает Протасенко.
Если уровень напряжения вырос и человеку уже тяжело справляться с отказами, нужно сделать перерыв в собеседованиях и проанализировать, что не так.
«Действительно ли новая работа нужна вам прямо сейчас? Что именно вы хотите делать? Верно ли выбрана отрасль, сегмент рынка, масштаб компании и так далее? Подумайте и отдохните, особенно если вы приступили к поиску сразу после напряженного рабочего периода», – рекомендует эксперт.