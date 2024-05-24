Как найти подработку и не выгореть – советы экспертов

О том, как найти подработку, которая может понадобится по разным причинам, и при этом избежать «выгорания», читайте в материале РИАМО.

Если подработка вызывает стресс, ее нужно бросать Фото - © Freepik.com Если речь идет о том, чтобы найти подработку во время поиска основной работы, то на сегодняшний день это сделать несложно, отмечает старший HR консультант Expert Me Никита Деревягин. Платформы для фрилансеров, вакансии удаленной работы и сезонные проекты — все это отличные возможности для дополнительного заработка. При этом ключ к тому, чтобы не выгореть, заключается в умение расставлять приоритеты и управлять своим временем. «Обязательно учитывайте время на отдых и личную жизнь. Если подработка начинает угрожать вашему здоровью или социальным связям, возможно, стоит пересмотреть график или найти другой вид деятельности, который будет менее стрессовым», – рекомендует Деревягин.

Обязательное условие подработки – гибкий график и неполный день Фото - © Unsplash.com В период поиска постоянной работы, конечно, нужно подумать о том, как финансово обеспечить этот период, поэтому люди ищут подработку, отмечает эксперт Moscow Business School в области HR, член Национального союза кадровиков Ирина Лялина. По ее мнению, обязательное условие – это гибкий график или неполный день. Нужно посмотреть работные сайты с фильтрами территориального поиска максимально близко к дому. Самые востребованные вакансии тоже постоянно публикуются на местных ресурсах, нельзя игнорировать объявления на дверях магазинов, парикмахерских, пунктов выдачи заказов, говорит эксперт. Если у человека есть автомобиль – шансов больше, добавляет она. «Если ограничить подработку работой только из дома – это 4-5 часов телефонии или обработки файлов в маркетплейсах. А чтобы не выгорать от долгого поиска работы и вечных подработок, перестаньте винить себя или обстоятельства, потому что каждый день вы идете к цели, просто путь оказался длиннее, чем планировался. Помните: „У самурая нет цели, только путь”, – а мы с вами не самураи!» – высказывает свое мнение Лялина.

Подработка может стать успешным бизнесом Фото - © Freepik.com Если подработка нужна, потому что человек оказался в сложном финансовом положении, то, к сожалению, выгорания не избежать, и это нужно принять, говорит директор по персоналу буровой компании ЭНГС Евгений Ковальков. Однако одновременно нужно быть внимательным к себе и понимать, хватит ли сил. Ведь накопившаяся усталость приведет к невнимательности и ошибкам на основном месте работы, а это, в свою очередь, к депремированию или увольнению, напоминает он. «Но есть вариант – подработка как борьба с рутиной на основной работе, так называемое микровыгорание, когда хочется чего-то для души. Способ только один – заниматься тем, что увлекает. Тогда подработка не будет вызывать отторжения или восприниматься как дополнительная нагрузка и со временем, возможно, заменит основную работу. Знаю немало примеров, когда подработка превращалась в успешные бизнесы», – говорит эксперт.