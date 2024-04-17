Как набрать вес и не испортить здоровье
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В материале РИАМО вместе с врачом-терапевтом Людмилой Фроловой из клиники Lahta Clinic разбираемся, как набрать вес правильно.
Кому и зачем необходимо набирать вес
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Набор веса является актуальной задачей для тех, кто страдает от недостаточной массы тела, имеет индекс массы тела (ИМТ) ниже нормы, объясняет Людмила Фролова, врач-терапевт Lahta Clinic. Это может быть связано с метаболическими особенностями, недостаточным питанием, хроническими заболеваниями или послеоперационным восстановлением.
Спортсмены, стремящиеся увеличить мышечную массу для улучшения результатов, также заинтересованы в правильном наборе веса.
Для людей с быстрым обменом веществ и тех, кто хочет восстановиться после длительного изнурения или стресса, увеличение веса необходимо для общего здоровья и благополучия, утверждает Фролова.
Многие любители фитнеса и те, кто стремится улучшить свое телосложение, также часто сталкиваются с задачей необходимости набора веса.
Кому труднее всего набрать вес
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Не все люди, по словам врача-терапевта, набирают вес одинаково из-за особенностей телосложения: можно выделить эктоморфов, мезоморфов и эндоморфов.
- Эктоморфы – стройные, с быстрым обменом веществ, им сложнее набрать вес.
- Мезоморфы – у них сбалансированное телосложение, они легко строят мышцы и могут эффективно контролировать вес.
- Эндоморфы – склонны к набору веса из-за медленного метаболизма.
Однако, независимо от типа, правильное питание и регулярные тренировки помогут добиться желаемого результаты, хоть и с разной скоростью.
За какой срок можно набрать вес без вреда для здоровья
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Оптимальный срок для набора веса зависит от индивидуального метаболизма и начальной массы тела. Важно набирать вес постепенно, чтобы организм мог адаптироваться и избежать негативного воздействия на здоровье. В среднем, здоровый набор веса предполагает прирост от 0.25 до 0.5 кг в неделю.
«Таким образом, для набора, к примеру, 5 кг потребуется примерно от 10 до 20 недель. Это позволяет набрать вес в основном за счет мышечной массы, а не жировых отложений», – подытоживает Людмила Фролова.
Как правильно набирать вес
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Хотя генетика играет ключевую роль в определении типа телосложения, здоровый образ жизни, правильное питание и регулярные физические упражнения могут помочь каждому человеку достичь своего оптимального веса и формы тела. Врач-терапевт Людмила Фролова выделяет некоторые важные пункты, которые стоит учитывать при наборе веса:
- Планируйте свое питание: составьте рацион, включающий белки, углеводы и жиры в соответствии с вашими потребностями.
- Повысьте калорийность блюд: увеличивайте количество потребляемых калорий на 500-1000 в день.
- Ешьте часто: разделите приемы пищи на 5-6 небольших порций в течение дня, чтобы поддерживать постоянный приток калорий.
- Питайтесь белками: употребляйте белки из источников, таких как мясо, рыба, яйца, молочные продукты и растительные белки.
- Выбирайте здоровые жиры: предпочитайте моно- и полиненасыщенные жиры, которые содержатся в орехах, семенах, авокадо и рыбьем масле.
- Не забывайте про углеводы: цельные злаки, овощи, фрукты и бобы – они помогут достичь желанной цели и обеспечат организм энергией.
- Используйте дополнительные калории: включайте в рацион калорийные напитки, орехи, сухофрукты и другие плотные продукты.
- Спорт и тренировки: физическая активность играет ключевую роль в здоровом наборе веса, особенно в формировании мышечной массы. Регулярные силовые тренировки помогают стимулировать рост мышц. Сосредоточьтесь на основных упражнениях с весом, таких как приседания, жимы, тяги, которые задействуют несколько мышечных групп. Стремитесь к постепенному увеличению нагрузки для профилактики травм и плато. Помимо силовых тренировок, включите умеренные аэробные упражнения для поддержания сердечно-сосудистой системы.
- Не забывайте про отдых между тренировками, давайте телу восстановиться.
Топ-10 продуктов, которые помогут набрать вес
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- Рыба: идеальным продуктом для набора веса без вреда для здоровья является маленькая морская рыбка – мойва. Богатая белком, который необходим для построения мышц, мойва, пожалуй, лучший продукт, который способствует нормализации метаболизма организма. Мойва чрезвычайно богата полезными жирами, витаминами и микроэлементами. Ее легкоусваеваемые калории помогают повысить массу тела, сохраняя при этом здоровье организма.
- Орехи и семена: богатые жирами и белком, они идеальны для увеличения калорийного приема.
- Кокосовое молоко: богато калориями и среднецепочечными жирами, подходит для добавления в каши или смузи.
- Масло оливы: добавляйте его в салаты или используйте для приготовления блюд, чтобы увеличить калорийность пищи.
- Творог: источник белка с небольшим содержанием жиров, помогает в наращивании мышечной массы.
- Кукуруза: богата углеводами и клетчаткой, что способствует увеличению калорийного потребления.
- Курица: отличный источник белка, незаменимый в наращивании мышечной массы.
- Киноа: содержит белок и углеводы, идеально подходит для приготовления питательных блюд.
- Бананы: богаты калием и углеводами, идеальны для увеличения калорийного приема.
- Сыр: содержит белок и жиры, помогая увеличить калорийность приема пищи.
Стоит ли пить гейнеры и иные калорийные коктейли
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Врач-терапевт Людмила Фролова предупреждает, что пищевые добавки (пивные дрожжи, калорийные коктейли) также могут способствовать набору веса, однако важно понимать, что масса должна набираться за счет мышечной ткани, а не жировых отложений. Поэтому дополнение рациона добавками должно сочетаться с регулярными силовыми тренировками и полноценным питанием, включающим в себя достаточное количество всех макро- и микронутриентов.