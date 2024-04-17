Как набрать вес и не испортить здоровье

Кому и зачем необходимо набирать вес

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Набор веса является актуальной задачей для тех, кто страдает от недостаточной массы тела, имеет индекс массы тела (ИМТ) ниже нормы, объясняет Людмила Фролова, врач-терапевт Lahta Clinic. Это может быть связано с метаболическими особенностями, недостаточным питанием, хроническими заболеваниями или послеоперационным восстановлением.

Спортсмены, стремящиеся увеличить мышечную массу для улучшения результатов, также заинтересованы в правильном наборе веса.

Для людей с быстрым обменом веществ и тех, кто хочет восстановиться после длительного изнурения или стресса, увеличение веса необходимо для общего здоровья и благополучия, утверждает Фролова.

Многие любители фитнеса и те, кто стремится улучшить свое телосложение, также часто сталкиваются с задачей необходимости набора веса.