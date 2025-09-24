Как можно расплачиваться в Китае в 2025 году: карты, приложения, валюты

В 2025 году для российских граждан актуальны несколько способов оплаты товаров и услуг в Китае, отличающихся в зависимости от сферы применения, доступности и технических ограничений. О всех возможных в настоящее время способах оплаты в Китае, читайте в материале РИАМО.

Карты Visa, Mastercard, выпущенные в России Фото - © FotograFF / Фотобанк Лори Китайские банки, не смотря в целом на положительное отношение к российским резидентам, стараются придерживаться введенных санкционных ограничений, чтобы избежать рисков наложения вторичных санкций. Поэтому в КНР, как и в большинстве стран, не работают эмитированные в России банковские карты международных платежных систем (Visa, Mastercard), отмечает к. ю. н., доцент юридического факультета, заместитель председателя совета молодых ученых Финансового университета при Правительстве РФ Исмаил Исмаилов.

Зарубежные карты Visa, Mastercard Фото - © Sergakoff / Фотобанк Лори Карты Visa, Mastercard зарубежных банков дают больше свободы в плане оплаты в КНР. Однако проблемные ситуации всё равно возможны. Например, в ресторанах платежи нередко отклоняют без объяснения причин, отмечает управляющий партнер и основатель компании «Премьер Туризм» Камила Велибекова.

Карты UnionPay Фото - © SevenOne / Фотобанк Лори Одним из распространённых способов оплаты в КНР являются карты платежной системы UnionPay, которая является национальной китайской системой и при этом имеет международную сеть. Российские банки предлагают своим клиентам возможность оформить карты китайской платежной системы UnionPay. Однако не все из них бесперебойно работают в Китае. Необходимо учитывать, находится ли банк-эмитент в одном из санкционных списков. Россельхозбанк остаётся одним из немногих крупных российских банков, не внесённым в полный список SDN‑санкций США, что не блокирует полностью работу его карт, однако в некоторых точках оплаты операции по картам UnionPay РСХБ могут не проходить, предупреждает Исмаилов. Сейчас двумя ключевыми эмитентами карт UnionPay в России остаются Россельхозбанк и Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ). По словам юриста Исмаилова, стоит учитывать, что использование российских банковских карт в любых зарубежных странах может подразумевать взимание комиссий или потери при конвертации валют, поэтому российские карты UnionPay для покупок в Китае целесообразно открывать сразу в китайских юанях, чтобы избежать двойной конвертации. Сами юани можно покупать непосредственно в приложениях банков за рубли.

Приложения WeChat Pay и Alipay Основной способ оплаты для туристов и мелких розничных покупок — это мобильные платежи через приложения Alipay и WeChat Pay с использованием QR-кодов, отмечает эксперт туристической отрасли Альберт Бодокия. «Эти платформы доминируют на рынке и поддерживают оплату в ресторанах, магазинах, такси, билетах и транспорте. Для их использования иностранцам из России необходимо заранее подключиться к приложению и иметь возможность пополнения счета, например, через привязанную карту Visa или Mastercard зарубежного банка либо через обмен валюты в России», — говорит эксперт. «Привязать к кошельку из российских карт получится только карты UnionPay Россельхозбанка и АТБ, однако в дальнейшем их также можно использовать для оплаты товаров онлайн на зарубежных площадках, где прямая оплата с карты невозможна. Именно данный расчетный механизм является приоритетным в Китае», — добавляет Исмаилов.

Наличные юани Фото - © Яна Королёва / Фотобанк Лори Наличная оплата в юанях (CNY, ренминби) остается весьма распространённой и актуальной на случай сбоев электронных систем и для оплаты в мелких торговых точках, говорит Бодокия. Он рекомендует иметь небольшую сумму юаней, купленную заранее в России или обменянную в банках Китая. Обменять наличные рубли непосредственно в КНР проблематично, поскольку их принимают только в крупных банках и не во всех городах, предупреждает Исмаилов.

Наличные доллары и евро Фото - © Фотобанк Лори Можно взять с собой наличные доллары или евро, которые затем придется обменять на юани. Однако следует знать, что обменять старые долларовые банкноты в Китае проблематично, здесь предпочитают купюры нового образца, предупреждает Велибекова. Наличными долларами или евро расплатиться тоже не получится — в магазинах и заведениях их не принимают, добавляет она. «Обменных пунктов нет даже в крупных городах, обменивать доллары или евро «с рук» у частных лиц запрещено. Наличные можно получить в Bank of China. Схема непростая: необходимо заполнить анкету с указанием места жительства, адреса и других личных данных, также перед выдачей средств просканируют паспорт. Важно учитывать, что в выходные банки не работают. Лучше обменять валюту на юани либо до вылета, либо сразу по прибытии», — комментирует Велибекова. По правилам китайской таможни, на одного человека разрешено ввозить до $5000 или до 20 000 юаней наличными. Суммы свыше лимита подлежат декларированию.