Как минимизировать риски блокировки карты при переводе денег

Как и почему счета россиян блокируют за переводы с 1 июня 2025 года

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Для выявления случаев использования недобросовестными участника хозяйственной деятельности услуг кредитных организаций по переводу денежных средств, электронных денежных средств между физическими лицами с применением карт банки начали активно осуществлять анализ операций клиентов для раннего обнаружения и пресечения случаев легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

Например, подозрение может вызвать нестандартно возросшее количество операций по зачислению и/или списанию денежных средств, полученных от разных физических лиц. Переводы более 600 тысяч рублей, крупные переводы между физлицами (свыше 100 тысяч рублей в день и свыше 1 млн рублей в месяц).

«Также вопросы у банка могут появиться в случае получения регулярных платежей в одни и те же промежутки времени, от юридических или физических лиц. Активно развивающиеся технологии позволяют банкам в онлайн режиме оценивать отклонение операций клиента от обычного поведения и предпринимать различные действия — от более детального анализа до приостановки операций», — отмечает финансист.