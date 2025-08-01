Как минимизировать риски блокировки карты при переводе денег
Фото - © Рамиль Гибадуллин / Фотобанк Лори
Почему россияне сталкиваются с блокировкой карт, что делать в этой ситуации и как грамотно переводить деньги родным и знакомым, РИАМО рассказал заместитель председателя правления по розничному бизнесу СДМ-Банка Роман Жуков.
Как и почему счета россиян блокируют за переводы с 1 июня 2025 года
Фото - © Adobe Stock
Для выявления случаев использования недобросовестными участника хозяйственной деятельности услуг кредитных организаций по переводу денежных средств, электронных денежных средств между физическими лицами с применением карт банки начали активно осуществлять анализ операций клиентов для раннего обнаружения и пресечения случаев легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.
Например, подозрение может вызвать нестандартно возросшее количество операций по зачислению и/или списанию денежных средств, полученных от разных физических лиц. Переводы более 600 тысяч рублей, крупные переводы между физлицами (свыше 100 тысяч рублей в день и свыше 1 млн рублей в месяц).
«Также вопросы у банка могут появиться в случае получения регулярных платежей в одни и те же промежутки времени, от юридических или физических лиц. Активно развивающиеся технологии позволяют банкам в онлайн режиме оценивать отклонение операций клиента от обычного поведения и предпринимать различные действия — от более детального анализа до приостановки операций», — отмечает финансист.
Что делать если заблокировали карту или счет по 115-ФЗ
Фото - © Медиасток.рф
Максимально детальную информацию о проверке карты и способах ее успешного прохождения сможет подсказать сотрудник банка при личном обращении в отделение, говорит Жуков.
Согласно п. 14 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ, клиенты обязаны предоставлять в банк информацию, необходимую для исполнения им требований указанного Федерального закона.
В случае непредоставления запрашиваемой информации и документов в соответствии с п. 11 ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ банк имеет право приостановить действие оказываемых услуг, отказать в выполнении ваших распоряжений о совершении операции.
Как не допустить блокировки своего счета за переводы
Фото - © Рамиль Гибадуллин / Фотобанк Лори
В случае блокировки счета банк может попросить клиента предоставить информацию об источниках происхождения денежных средств, поступающих на счета с приложением подтверждающих документов.
Какие именно документы нужны, зависит от ситуации. Эксперт привел несколько примеров.
- Если вы отправляете деньги за границу, необходимо предоставить договор-основание платежа. Это может быть счет на оплату лечения, проживания, обучения и других расходов.
- При получении крупных сумм от организации банк может попросить договор, на основании которого перечислены средства — договор займа (компании могут кредитовать своих сотрудников), договор оказания услуг, купли-продажи (физлицо может продать компании своё имущество).
- При частых поступлениях от физлиц необходимо обосновать причину — сбор средств на благотворительность, предпринимательская деятельность — необходимо подтвердить договорами или чеками из «Моего налога».
- При крупном переводе на счёт физлица банк может запросить основания — если вы переводите деньги в счёт аренды квартиры, за автомобиль или по другим основаниям, необходимо предоставить документы по таким сделкам.
Также банк в праве запросить справку о доходах физических лиц, выписку по счетам в других банках и прочие документы, отмечает Жуков.
Как переводить деньги своим родным, знакомым, на благотворительность
Фото - © Adobe Stock
Для минимизации возможной блокировки карты, лучше не использовать личную карту для сборов. При сборе денежных средств от большого количества людей, например на подарок коллеге, лучше завести отдельную (виртуальную) карту или просить в назначении платежа явно указывать цель перевода «покупка подарка для Иванова И.И.», советует банкир.
Сейчас многие кредитные организации на рынке уже реализовали в мобильном банке специальный функционал, позволяющий организовывать сбор денежных средств.
«При получении каких-либо оплат в рамках ранее заключенного договора в назначении платежа или комментариях обязательно стоит указывать номер и дату договора. Сам договор необходимо также хранить и в случае возникновения вопросов со стороны кредитной организации иметь возможность оперативно предъявить его банку», — заключает Жуков.