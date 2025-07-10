Как легче перенести жару и охладить помещение без кондиционера

Выходить на улицу до 10:00 и вечером после 17:00.

Пить больше воды: чистая вода всегда должна быть с собой, пить нужно больше обычного. Водой можно периодически смачивать виски и запястья.

Не пить сладкую газировку, алкоголь, сладкие соки.

Не курить.

Перейти на легкие блюда и холодные супы. В рацион можно включить огурцы, грейпфрут, сельдерей, другие овощи. Еду нужно подсаливать, так как с потом выходит много натрия.

Принять горячий душ, который расширяет сосуды и улучшает теплообмен. Можно принять ванну из трав при температуре около 30 градусов — это поможет уменьшить потоотделение.

Одеваться в одежду из натуральных тканей, например, из хлопка и льна. Отдать предпочтение лучше свободной светлой одежде, максимально закрывающей руки и ноги.