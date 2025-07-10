Как легче перенести жару и охладить помещение без кондиционера

Шпаргалки
Марина Демидюк / Фотобанк Лори

Фото - © Марина Демидюк / Фотобанк Лори

В материале РИАМО читайте, что делать в жару, а от чего лучше воздержаться.

Как легче перенести жару

Девушка пьет воду в жаркую погоду

Фото - © Девушка пьет воду в жаркую погоду/Медиасток.рф

  1. Выходить на улицу до 10:00 и вечером после 17:00.
  2. Пить больше воды: чистая вода всегда должна быть с собой, пить нужно больше обычного. Водой можно периодически смачивать виски и запястья.
  3. Не пить сладкую газировку, алкоголь, сладкие соки.
  4. Не курить.
  5. Перейти на легкие блюда и холодные супы. В рацион можно включить огурцы, грейпфрут, сельдерей, другие овощи. Еду нужно подсаливать, так как с потом выходит много натрия.
  6. Принять горячий душ, который расширяет сосуды и улучшает теплообмен. Можно принять ванну из трав при температуре около 30 градусов — это поможет уменьшить потоотделение.
  7. Одеваться в одежду из натуральных тканей, например, из хлопка и льна. Отдать предпочтение лучше свободной светлой одежде, максимально закрывающей руки и ноги.
  8. Носить головной убор из натурального материала и светлых оттенков.

Как защитить детей в жару

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При обезвоживании ребенок становится вялым и сонным, у него появляется сухость во рту, сухие губы, а моча становится насыщенно желтой.

Как защитить ребенка от теплового удара:

  • давать ребенку как можно больше жидкости, а при грудном вскармливании чаще прикладывать к груди;
  • несколько раз в день проводить в квартире влажную уборку;
  • одевать ребенка в дышащую одежду или вовсе раздеть;
  • не давать слишком активно двигаться – лучше вместе почитать, разгадывать головоломки, слушать спокойную музыку, устраивать игры в тени и рядом с водой;
  • контролировать температуру тела.

Как помочь домашним животным в жару: 5 советов

Катерина Бондарец / Фотобанк Лори

Фото - © Катерина Бондарец / Фотобанк Лори

  1. Не оставлять питомцев одних в раскаленной квартире с закрытыми окнами.
  2. Не оставлять питомца прямо под кондиционером или на сквозняке.
  3. Обеспечить питомцу свободный доступ к воде, в миске она должна быть постоянно.
  4. Если полы в доме деревянные, можно устроить уголок для питомца, куда положить плитку, чтобы он мог охладиться.
  5. Периодически смачивать питомцу подмышки и паховую зону. Мочить части тела, покрытые шерстью, не эффективно.

Как охладить помещение без кондиционера: 9 советов

Марина Демидюк / Фотобанк Лори

Фото - © Марина Демидюк / Фотобанк Лори

  1. Проветривать помещение лучше вечером и ночью, а днем в пик жары окна закрывать.
  2. Использовать плотные шторы.
  3. Наклеить на окна светоотражающую пленку или обычную фольгу.
  4. Периодически брызгать на шторы водой из пульверизатора или развесить в квартире полотенца, смоченные холодной водой (можно даже предварительно подержать их немного в морозилке).
  5. Стараться не включать электроприборы без необходимости (например, не включать телевизор «для фона», готовить без необходимости включать духовку).
  6. Найти самую прохладную комнату и стараться находиться в ней.
  7. Набрать холодную воду в ванну и открыть дверь в ванную комнату — это поможет немного остудить помещение.
  8. Поставить в разных частях помещения бутылки с замороженной водой.
  9. Для освещения стараться использовать LED-лампы, которые меньше нагреваются.