Как легче перенести жару и охладить помещение без кондиционера
Фото - © Марина Демидюк / Фотобанк Лори
В материале РИАМО читайте, что делать в жару, а от чего лучше воздержаться.
Как легче перенести жару
Фото - © Девушка пьет воду в жаркую погоду/Медиасток.рф
- Выходить на улицу до 10:00 и вечером после 17:00.
- Пить больше воды: чистая вода всегда должна быть с собой, пить нужно больше обычного. Водой можно периодически смачивать виски и запястья.
- Не пить сладкую газировку, алкоголь, сладкие соки.
- Не курить.
- Перейти на легкие блюда и холодные супы. В рацион можно включить огурцы, грейпфрут, сельдерей, другие овощи. Еду нужно подсаливать, так как с потом выходит много натрия.
- Принять горячий душ, который расширяет сосуды и улучшает теплообмен. Можно принять ванну из трав при температуре около 30 градусов — это поможет уменьшить потоотделение.
- Одеваться в одежду из натуральных тканей, например, из хлопка и льна. Отдать предпочтение лучше свободной светлой одежде, максимально закрывающей руки и ноги.
- Носить головной убор из натурального материала и светлых оттенков.
Как защитить детей в жару
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При обезвоживании ребенок становится вялым и сонным, у него появляется сухость во рту, сухие губы, а моча становится насыщенно желтой.
Как защитить ребенка от теплового удара:
- давать ребенку как можно больше жидкости, а при грудном вскармливании чаще прикладывать к груди;
- несколько раз в день проводить в квартире влажную уборку;
- одевать ребенка в дышащую одежду или вовсе раздеть;
- не давать слишком активно двигаться – лучше вместе почитать, разгадывать головоломки, слушать спокойную музыку, устраивать игры в тени и рядом с водой;
- контролировать температуру тела.
Как помочь домашним животным в жару: 5 советов
Фото - © Катерина Бондарец / Фотобанк Лори
- Не оставлять питомцев одних в раскаленной квартире с закрытыми окнами.
- Не оставлять питомца прямо под кондиционером или на сквозняке.
- Обеспечить питомцу свободный доступ к воде, в миске она должна быть постоянно.
- Если полы в доме деревянные, можно устроить уголок для питомца, куда положить плитку, чтобы он мог охладиться.
- Периодически смачивать питомцу подмышки и паховую зону. Мочить части тела, покрытые шерстью, не эффективно.
Как охладить помещение без кондиционера: 9 советов
Фото - © Марина Демидюк / Фотобанк Лори
- Проветривать помещение лучше вечером и ночью, а днем в пик жары окна закрывать.
- Использовать плотные шторы.
- Наклеить на окна светоотражающую пленку или обычную фольгу.
- Периодически брызгать на шторы водой из пульверизатора или развесить в квартире полотенца, смоченные холодной водой (можно даже предварительно подержать их немного в морозилке).
- Стараться не включать электроприборы без необходимости (например, не включать телевизор «для фона», готовить без необходимости включать духовку).
- Найти самую прохладную комнату и стараться находиться в ней.
- Набрать холодную воду в ванну и открыть дверь в ванную комнату — это поможет немного остудить помещение.
- Поставить в разных частях помещения бутылки с замороженной водой.
- Для освещения стараться использовать LED-лампы, которые меньше нагреваются.