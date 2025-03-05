Как купить качественные стройматериалы в интернете: советы эксперта

Чтобы точно не обмануться, лучше заказать минимальный комплект полноразмерного стройматериала и оценить качество на нем. В любом случае от товара можно будет отказаться.

Но, к сожалению, на рынке есть недобросовестные продавцы, у которых образцы не соответствуют реальному товару. Например, мини-экземпляры могут быть сделаны из более качественного материала, лучше обработаны, дополнительно покрыты лаком или краской.

Обычно у компании, которая реализует стройматериалы через онлайн-площадки, имеются образцы за символическую цену. Это удобно: можно заказать, посмотреть и оценить качество, еще и мини-экземплярам в хозяйстве найти применение. Если образцы понравились — человек смело заказывает полноразмерные материалы.

Отзывы в интернете о стройматериалах: верить или нет

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У честного продавца качественной продукции обычно не 1-2 отзыва, а десятки и даже сотни, и 80-90% из них — положительные. Недовольные покупатели тоже всегда найдутся. Проблема в том, что и те, и другие отзывы бывают неискренними — ни для кого не секрет, что хорошую оценку клиента можно купить. Но в большинстве случаев фейк распознать не трудно: такие рецензии слишком хвалебные, с подробным описанием качеств товара, многословные, но они содержат мало описания личной пользы для человека и его опыта применения этой продукции.

Клиенты, поставившие товару 1-2 звезды, тоже порой лукавят. Как здесь разобраться — пишет человек правдивый отклик и ему действительно попался брак или же это конкуренты специально занижают рейтинг продавца?

Как правило, если пришел некачественный товар, то человек честно опишет все недостатки и подкрепит слова фотографиями, на которых крупным планом будут видны изъяны материала — причина негодования покупателя. Такие подробные отзывы встречаются чаще, чем односложные и без фото.

Кроме того, отличить фейковый негативный отзыв легко, потому что чаще всего он нелогичный.

Например, человек приобрел через известный маркетплейс минимум 89 упаковок образцов террасной доски из ДПК (древесно-полимерного композита), выбросил в мусорные баки, прикрепил фото и написал свои впечатления в отзыве: «Худшая террасная доска. Сделана из вторичного пластика». Что с этим отзывом не так?

Во-первых, слишком уж много образцов для одного человека: обычно производитель кладет в один комплект небольшие пробники всех своих изделий, чтобы покупатель мог оценить весь ассортимент. Поэтому одной коробки было бы достаточно.

Во-вторых, на фото — только баки, полные коробок с товаром. Видна только упаковка — ни изделий, ни собственно дефектов не видно.

В-третьих, клиент пишет, что доска сделана из вторичного пластика. Действительно, одни производители делают декинг из первичных полимеров (более качественных), другие — из вторичных. Но на глаз определить это невозможно, внешне такие доски похожи.

В-четвертых, легко проверить клевету: стоит только обратиться к продавцу с просьбой выслать сертификаты, лицензии и подтверждение, что декинг изготовлен из качественных полимеров. У добросовестного производителя должна быть информация о составе материала.

В-пятых, если товар не понравился, то зачем же его выбрасывать? Можно отнести его обратно на пункт самовывоза и вернуть потраченные средства.