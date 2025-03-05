Как купить качественные стройматериалы в интернете: советы эксперта
Фото - © Сгенерировано в GigaChat
Как выбрать качественные стройматериалы онлайн, РИАМО рассказал совладелец завода по производству террасной доски и изделий из ДПК Woodgrand Евгений Бендюкевич.
Как не попасться на уловки с мини-образцами стройматериалов
Фото - © Сгенерировано в GigaChat
Обычно у компании, которая реализует стройматериалы через онлайн-площадки, имеются образцы за символическую цену. Это удобно: можно заказать, посмотреть и оценить качество, еще и мини-экземплярам в хозяйстве найти применение. Если образцы понравились — человек смело заказывает полноразмерные материалы.
Но, к сожалению, на рынке есть недобросовестные продавцы, у которых образцы не соответствуют реальному товару. Например, мини-экземпляры могут быть сделаны из более качественного материала, лучше обработаны, дополнительно покрыты лаком или краской.
Чтобы точно не обмануться, лучше заказать минимальный комплект полноразмерного стройматериала и оценить качество на нем. В любом случае от товара можно будет отказаться.
Отзывы в интернете о стройматериалах: верить или нет
Фото - © Adobe Stock
У честного продавца качественной продукции обычно не 1-2 отзыва, а десятки и даже сотни, и 80-90% из них — положительные. Недовольные покупатели тоже всегда найдутся. Проблема в том, что и те, и другие отзывы бывают неискренними — ни для кого не секрет, что хорошую оценку клиента можно купить. Но в большинстве случаев фейк распознать не трудно: такие рецензии слишком хвалебные, с подробным описанием качеств товара, многословные, но они содержат мало описания личной пользы для человека и его опыта применения этой продукции.
Клиенты, поставившие товару 1-2 звезды, тоже порой лукавят. Как здесь разобраться — пишет человек правдивый отклик и ему действительно попался брак или же это конкуренты специально занижают рейтинг продавца?
Как правило, если пришел некачественный товар, то человек честно опишет все недостатки и подкрепит слова фотографиями, на которых крупным планом будут видны изъяны материала — причина негодования покупателя. Такие подробные отзывы встречаются чаще, чем односложные и без фото.
Кроме того, отличить фейковый негативный отзыв легко, потому что чаще всего он нелогичный.
Например, человек приобрел через известный маркетплейс минимум 89 упаковок образцов террасной доски из ДПК (древесно-полимерного композита), выбросил в мусорные баки, прикрепил фото и написал свои впечатления в отзыве: «Худшая террасная доска. Сделана из вторичного пластика». Что с этим отзывом не так?
Во-первых, слишком уж много образцов для одного человека: обычно производитель кладет в один комплект небольшие пробники всех своих изделий, чтобы покупатель мог оценить весь ассортимент. Поэтому одной коробки было бы достаточно.
Во-вторых, на фото — только баки, полные коробок с товаром. Видна только упаковка — ни изделий, ни собственно дефектов не видно.
В-третьих, клиент пишет, что доска сделана из вторичного пластика. Действительно, одни производители делают декинг из первичных полимеров (более качественных), другие — из вторичных. Но на глаз определить это невозможно, внешне такие доски похожи.
В-четвертых, легко проверить клевету: стоит только обратиться к продавцу с просьбой выслать сертификаты, лицензии и подтверждение, что декинг изготовлен из качественных полимеров. У добросовестного производителя должна быть информация о составе материала.
В-пятых, если товар не понравился, то зачем же его выбрасывать? Можно отнести его обратно на пункт самовывоза и вернуть потраченные средства.
Как купить качественный материал для стройки и ремонта онлайн
Фото - © Сгенерировано в GigaChat
Даже высокий рейтинг продавца не является гарантией качества товара. Поэтому перед покупкой стройматериалов на маркетплейсе, чтобы избежать обмана, следует внимательно изучить отзывы. И лучше с фотографиями: слова могут лгать, фото — нет.
Купить образцы тоже никто не запрещает, но потом обязательно нужно сверить их с реальным товаром. Если есть вопросы, нужно смело задавать их продавцу и просить выслать все имеющиеся сертификаты и стандарты. Добросовестный продавец не станет увиливать.
При получении товара стоит внимательно осмотреть его со всех сторон. Если все в порядке — хорошо, если нет — затягивать с возвратом не стоит. Стройматериалы можно вернуть в течение семи дней, при этом необходимо сохранить товарный вид, все этикетки, заводскую упаковку, чек или накладную. И не забыть уточнить условия возврата: у разных маркетплейсов они могут отличаться.
Для того чтобы вернуть товар, нужно связаться с продавцом через маркетплейс, оформить заявку и уточнить у продавца способ возврата товара (отправить самостоятельно, курьером и т. д.).
Какие стройматериалы, купленные онлайн, нельзя вернуть
Фото - © Сергей Толмачёв / Фотобанк Лори
С покупкой через интернет следующих стройматериалов и товаров для ремонта нужно быть особенно аккуратными, поскольку они возврату не подлежат:
- стройматериалы, изготовленные по персональному заказу (например, террасная доска, выпиленная по индивидуальным размерам);
- гидро- и термоизоляционные материалы;
- краски и лаки;
- товары, имеющие ограниченный срок годности. Некоторые стройматериалы, такие как цемент или гипс, не хранятся долго, и их возврат может быть невозможен после истечения срока.
Также затруднительно будет вернуть товары, требующие специальных условий хранения — например, сухие строительные смеси. А сантехнические и электрические материалы часто имеют специальные требования к установке и эксплуатации, и их возврат тоже может быть затруднен.