Как красиво загореть на пляже и на огороде

В материале РИАМО рассказываем, в чем польза и вред загара, как добиться красивого оттенка кожи и почему при этом важна диета.

Что такое загар и как он зависит от фототипа кожи Фото - © marymarkevich/Freepik.com Не всегда было модно иметь золотистый цвет кожи. Примерно до середины XX века в моде была аристократичная бледность, пока великая Коко Шанель не изменила эту тенденцию. Она считала бледность – и свою собственную тоже – ужасной. Сама она случайно загорела в круизе и после нее загар по сей день является желанным приобретением, который скрывает недостатки кожи, улучшает цвет и притягивает взгляды. Вообще загар – это на самом деле защитная реакция клеток эпидермиса. Они вырабатывают меланин, и это становится причиной смены цвета. Соответственно, чем дольше воздействие ультрафиолетовых лучей, тем больше вырабатывается меланина. Но при этом загорать нужно с большой осторожностью, потому что красота может быстро превратиться в ожоги. Существует и классификация фототипов кожи (всего шесть), которая имеет несколько параметров, таких как насыщенность дермы меланином, ее реакцию на воздействие ультрафиолетового излучения, цвет волос и глаз. От этого зависит способность кожи загорать. Так, обладатели светлой, практически молочной кожи загорают очень плохо и рискуют получить ожоги. А, например, те, у кого шестой фототип, обладают шоколадно-коричневой кожей и к ожогам абсолютно устойчивы. Определить свой фототип довольно просто, достаточно посмотреть на участки, которые меньше всего подвержены загару, например, внутренняя поверхность бедра. Первый тип – это молочная, очень светлая кожа, волосы обычно рыжие или светлые, как и глаза. Второй – бежевая кожа, а волосы чаще всего русые. К третьему типу относятся обладатели умеренно смуглой и оливковой кожи, глаза уже карие или ореховые, а к четвертому – люди со смуглой кожей, без веснушек, с темными глазами. Пятый и шестой фототип – это люди очень смуглые, с шоколадным и почти черным цветом кожи.

Польза и вред загара Фото - © Pxhere.com Стремление загореть возникает не случайно. Загар – это не просто другой оттенок кожи, пусть и красивый. Он скрывает все несовершенства кожи, такие как пятна, растяжки, морщины и прыщи, позволяет чувствовать себя увереннее, выглядеть привлекательнее. Кроме того, воздействие ультрафиолета усиливает выработку витамина D и повышает уровень серотонина. Помимо всего прочего загар помогает заживлять ссадины и кожные воспаления, то есть подсушивает их, а также повышает сопротивляемость к вирусным инфекциям. Несмотря на пользу загара, получать солнечные ванны следует с большой осторожностью. Если с солнцем контактировать слишком долго, то можно получить сильный ожог. Кроме того, слишком активное воздействие ультрафиолета приводит к быстрому старению кожи и потенциальному развитию рака. Кожа может стать сухой, может появиться пигментация и усугубятся астма, гипертония, сердечно-сосудистые и другие хронические заболевания.

Кому нельзя загорать Фото - © Unsplash.com Перед тем, как отправиться загорать, стоит обратить внимание и на свой тип кожи, и на возможные заболевания, с которыми находиться под палящим солнцем без защиты нельзя. Противопоказан загар в случаях: патологических кожных процессов, изменения формы и структуры кожных образований, пигментации, гнойных или инфекционных проявлений;

при сахарном диабете;

при плохом кровообращении;

при варикозном расширении вен;

при нарушении работы щитовидной железы;

при туберкулезе;

при гипертонии;

при онкологических заболеваниях;

при аллергии. Если у вас есть сомнения по поводу принятия солнечных ванн, лучше обратиться к врачу и в целом регулярно проходить обследование.

Как правильно загорать на пляже Фото - © Freepik.com Загорать нужно в меру. Тут важен баланс. Точно не стоит лежать на пляже целый день. В таком случае даже со смуглой кожей можно получить сильнейший ожог и тепловой удар. Загорать важно постепенно, и для первых солнечных ванн достаточно 10 минут. Потом пребывание на солнце можно продлить до 15 минут, а общее время нахождения на солнце не должно превышать двух часов в день. Нужно пользоваться укрытиями от прямых солнечных лучей и пить больше воды. Для получения ровного загара после выхода из воды нужно насухо вытереться. Иначе капли воды сработают как линзы, и места, где они были, будут ярче, а значит, загар получится пятнистым. Обязательно нужно пользоваться защитными средствами – существуют солнцезащитные кремы и спреи, которые можно просто распылить на сухую кожу. Эти средства обязательны, так как защищают кожу от вредного воздействия ультрафиолета. Подбирать нужно средства с SPF и обращать внимание на цифры – чем они больше, тем продолжительнее эффект от крема. Так, на светлую кожу нужно наносить крем не ниже SPF 50 (оптимально 80 и 100), если кожа смуглая, то подойдут и 20. Не стоит сразу использовать масла – они могут спровоцировать ожог. Применять масло можно уже после 1-1,5 недель регулярных солнечных ванн. И даже тогда сначала нужно нанести кремSPF 30 и потом масло. К процессу загара нужно подготовиться. Хорошим способом будет посещение бани примерно за две недели до пляжного отдыха. Неплохо использовать скраб. Бережный скраб можно наносить и при принятии душа, это подготовит кожу к ровному загару, избавив ее от омертвевших клеток. Важно выбирать и время загара. Самое активное солнце примерно с 11:00 до 16:00. В это время лучше находиться под укрытием и в прохладном месте. А загорать лучше с утра или вечером. Тогда, даже если вы увлечетесь чтением на пляже, риск обгореть будет меньше.

Как красиво загореть в огороде Фото - © Photojuli / Фотобанк Лори Добиться красивого загара можно не только нежась на пляже. Работу в огороде на даче тоже можно сделать частью бьюти-процедур. Для начала не стоит перед работой мыться в душе с использованием гелей и мыла. Можно использовать легкий скраб, но учитывайте, что вы все равно будете принимать душ после. При хорошей погоде, позволяющей загорать, работать на огороде лучше в купальнике. Так получится избежать следов от шорт и футболок. Но важно помнить, что постоянно стоять в грядках спиной к солнцу не нужно. То есть от прополок нужно периодически отвлекаться и поворачиваться к лучам лицом. А вообще как раз активность и подвижность во время работы на даче способствует более ровному загару, нежели просто лежание. Поэтому при солнечной погоде нужно выбирать тот тип работы, который позволяет больше двигаться, подставляя солнцу разные части тела. Обязательно используйте солнцезащитные средства, особенно если у вас светлая кожа. И не стоит загорать слишком долго. Если работать вы собираетесь больше получаса, лучше одеться или продолжить работу в период, когда солнечные лучи не такие активные. Вообще в период активности солнца нужно работать в тени. Над местом работы можно натянуть тент или поставить зонт. Ну а после работы обязателен душ и использование средств после загара, чтобы успокоить кожу. Не забывайте о головном уборе, водном режиме и перерывах – не стоит увлекаться огородом, чтобы потом не лечить ожоги.

Как защитить кожу и что делать после загара Фото - © gpointstudio/Freepik.com Уход за кожей нужен и после загара. Первым делом нужно принять пресный душ и нанести легкий баттер. Можно использовать лосьоны, кремы и масла после загара, которые закрепляют красивый результат. Стоит обращать внимание на то, чтобы в составе продукта была термальная вода, аллантоин (антиоксидант), экстракт алоэ и пантенол. Во время или после загара можно пить витамин Е. Он увлажняет кожу, которую сушат морская вода, ветер и солнце.