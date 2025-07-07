Более 550 заявлений на жилищные сертификаты подали в Подмосковье

Всего с начала реализации программы сертификатов подано 556 заявлений в 37 округах Подмосковья. Наибольшее количество заявлений подано в Шатуре (120) Щелково (63), Орехово-Зуевском округе (34) Кашире (28), Коломне (27), Королеве (21). Общий объем расселяемого аварийного фонда составит 22,5 тысяч квадратных метров.

Для участия в программе право собственности должно быть приобретено до признания дома аварийным и подлежащим сносу, за исключением собственников, которые получили квартиры по наследству, им временные рамки соблюдать не придется. Также на дату признания дома аварийным у переселенцев должно отсутствовать право собственности на другое жилое помещение.

«Программа выдачи сертификатов позволяет собственнику аварийного жилья практически за один месяц переехать из небезопасного дома в новостройку. Государство выкупает старые квартиры по цене 174,8 тыс. рублей за кв. м. При этом выплата осуществляется минимум за 28 кв. м», — цитирует пресс-служба министра строительного комплекса Подмосковья Александра Туровского.

В ведомстве добавили, что подать заявление можно в администрацию муниципалитета до 1 августа 2025 года. А до 1 октября сертификат нужно реализовать — найти подходящую квартиру в новостройке любого округа Московской области и переехать из аварийного жилья в благоустроенное.

Программа выдачи сертификатов для переселения из аварийного жилфонда стартовала в регионе 1 июня. По ней в 2025 году расселят 380 тыс. кв. м ветхого жилья. Наибольшее число сертификатов планируется выдать в Коломенском, Подольском, Сергиево-Посадском, Шатурском и Щелковском округах.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.