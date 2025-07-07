В Подмосковье пройдет праздник ко Дню любви, семьи и верности

8 июля в исторической усадьбе Гребнево в Щелкове состоится грандиозное мероприятие, посвященное самым важным человеческим ценностям – семье, любви и верности. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Программа мероприятия обещает стать настоящим праздником для всей семьи. Гостей ожидает уникальное иммерсивное шоу, где античная культура переплетается с русскими традициями, создавая неповторимую атмосферу торжества.

В ведомстве уточнили, что в программе мероприятия запланированы иммерсивный спектакль с элементами древнегреческой мифологии, традиционное имянаречение в русском народном стиле, чествование семейных пар-юбиляров под звуки классического вальса и символический выпуск голубей в завершение праздника.

Главная идея мероприятия – сохранение и преумножение семейных ценностей через призму культурных традиций. Оливковые ветви как символ мира и согласия будут соседствовать с русскими народными обрядами, создавая гармоничное единство прошлого и настоящего.

Все желающие могут стать частью этого особенного события, где каждый гость сможет не только наблюдать, но и принимать активное участие в создании атмосферы любви и взаимопонимания.

Мероприятие начнется 8 июля в 12:00 по адресу: усадьба Гребнево, дом 1. Вход свободный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.