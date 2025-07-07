сегодня в 16:35

Отправившийся из Внуково в Турцию Airbus возвращается из-за возможной поломки

Самолет, вылетевший из аэропорта Московского региона Внуково в турецкую Анталью, возвращается. Причина в обнаружившейся неисправности, сообщает Mash .

В аэропорт Московского региона возвращается Airbus A321-231. У него обнаружена техническая неисправность.

Самолет совершал рейс ТК 3153. Воздушное судно принадлежит авиационной компании Turkish Airlines. Он вылетел в 13:32. В чем конкретно проблема, пока неизвестно.

Ранее рейс Москва-Калининград вернулся в аэропорт Шереметьево из-за технических неполадок. Проблема обнаружилась в Boeing 737-9GP.