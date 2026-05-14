Как избавиться от комаров дома и на даче: 4 эффективных способа

Шпаргалки
Заноза-Ру / Фотобанк Лори

Фото - © Заноза-Ру / Фотобанк Лори

В материале РИАМО делимся самыми действенными способами борьбы с комарами в квартире и на природе.

Комары доставляют не только дискомфорт в виде зудящих укусов и назойливого писка. Они могут быть переносчиками довольно опасных болезней, некоторые из видов могут переносить возбудителей туляремии, арбовирусов и малярийного плазмодия. Еще из-за укуса комара можно заболеть лихорадкой Западного Нила и другими опасными болезнями. Конечно, в России такая вероятность гораздо ниже, чем, например, в Африке, но из-за потепления климата подобные случаи все чаще регистрируются на юге нашей страны.

Комары появляются и хорошо размножаются во влажной среде. Соответственно, в квартире они могут появляться из-за влажных подвалов или из-за комнатных растений, которые слишком обильно поливают, на дачном участке — из-за водоемов, слишком влажной почвы, зарослей травы и бурьяна.

Летят насекомые на запах и тепло от человека или животного.

Репелленты против комаров

Pixel_shot / Фотобанк Лори

Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори

Самые разные аэрозоли, браслеты и фумигаторы очень популярны и используются всегда и всеми. Репелленты действительно показывают видимый результат, и чаще всего к «обработанному» человеку или животному насекомые не подлетают. Но вот браслеты, например, не слишком эффективны, так как имеют очень маленькую площадь воздействия. Кроме того, все эти средства не натуральные и при передозировке могут серьезно навредить.

Плюсы репеллентов

  • удобство нанесения,
  • можно брать с собой на природу и обновлять защиту по мере необходимости,
  • эффективно отпугивают комаров.

Минусы репеллентов

  • не помогут избавиться от комаров, а только отпугнут их на время,
  • иногда имеют резкий запах, могут стать причиной отравления,
  • некоторые виды аэрозолей не рекомендуются для использования детьми и беременными.

Дым: шашки, палочки и спирали

Igor Skripachev / Фотобанк Лори

Фото - © Igor Skripachev / Фотобанк Лори

Хорошим методом борьбы с комарами является дым. Даже если вы будете стоять у мангала или у бочки, где сжигается мусор, комары будут донимать меньше.

Именно благодаря дыму и высоким температурам различные шашки, палочки и спирали эффективно борются с комарами. Минусом такого метода является то, что и вы будете постоянно в дыму, что может быть не слишком приятно. К тому же специальные средства от комаров тоже часто имеют специфический запах.

Натуральным средством борьбы с комарами могут стать зажженные ветки елей или сосен — хвойный запах вместе с дымом отпугнет кровососущих.

Масла и травы

Сергей Толмачёв / Фотобанк Лори

Фото - © Сергей Толмачёв / Фотобанк Лори

Довольно эффективно от комаров спасает масло гвоздики и хвойных деревьев, таких как пихта. Помогают от комаров нарезанный лимон и гвоздика, травы. Комарам не нравится запах мяты, базилика, тимьяна, шалфея, бархатцев, лемонграсса. Еще они не переносят запах табака.

Очевидные плюсы народных методов — их натуральность и нетоксичность. Запах гвоздики или мяты переносится гораздо легче, чем едкий запах любого репеллента. Масла и травы на время отпугивают насекомых, но при этом концентрация мяты или лимона должна быть довольно большой. Такие методы не помогут в борьбе с комарами и не отпугнут их на больших площадях. Скорее народные средства помогут при индивидуальной защите, например, детей.

Электронные устройства

Александр Поташев / Фотобанк Лори

Фото - © Александр Поташев / Фотобанк Лори

В борьбе с комарами давно придуманы ультрафиолетовые ловушки, электрические мухобойки и ультразвуковые отпугиватели. Ловушки завлекают насекомых, которые погибают, как только попадают на сетку с током.

Существуют газовые ловушки, которые подключаются к баллону с углекислым газом, и уничтожитель имитирует теплое дыхание человека. Подлетающих близко комаров засасывает потоком воздуха в емкость. Такие ловушки покрывают большую площадь, могут работать в радиусе до нескольких тысяч квадратных метров. Их можно использовать на открытом воздухе, они безопасны, но довольно дорогие — цены стартуют от 7-8 тысяч рублей.

Как избежать появления комаров в квартире и на даче

Pixel_shot / Фотобанк Лори

Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори

Исходя из причин появления комаров, можно сделать вывод, что от насекомых можно избавиться, если устранить источник их размножения и максимально «перебить» запах тела.

Соответственно, важно избавиться от влажных подвалов и заставить управляющую компанию высушить помещение и провести дезинсекцию. На окна стоит установить москитные сетки и в самой квартире соблюдать чистоту — вовремя выбрасывать мусор, чтобы не давать насекомым благоприятных условий для размножения и существования.

На даче участок уже весной можно обработать специальными средствами, чтобы уничтожить личинки комаров. Важно уделить внимание искусственным водоемам, если они есть, и осушить участки, где влага не нужна. Для обработки лучше всего вызвать профессиональных дезинсекторов. Можно обработать участок самим, но в таком случае важно выбрать качественное средство и обрабатывать участок строго по инструкции, чтобы не навредить людям, животным и полезным насекомым, таким как пчелы.

Обработка участка — не стопроцентная гарантия избавления от кровососущих, но значительно облегчит жизнь на природе. Кроме того, сегодня существуют дихлофосы без запаха, которые избавляют не только от комаров, но и от мух и прочих насекомых. Их лучше применять на открытых верандах, а не в доме.

Коротко о борьбе с комарами

  • Комары опасны не только зудом, но и возможностью заражения серьезными болезнями, включая малярию и лихорадку Западного Нила.
  • Появляются и размножаются во влажной среде: подвалы, комнатные растения, водоемы, сырая почва.
  • Комары боятся резких запахов (цитрус, хвоя), дыма, высоких температур и белого цвета.
  • Репелленты удобны и эффективны, но не всегда безопасны для детей и беременных, имеют резкий запах и только отпугивают, а не уничтожают комаров.
  • Дымовые средства (спирали, шашки) эффективны, но создают дискомфорт из-за запаха и дыма.
  • Натуральные методы (масла, травы) безопасны, но работают только на малых площадях и при высокой концентрации.
  • Электронные устройства (ультрафиолетовые ловушки, ультразвуковые отпугиватели) разнообразны по принципу действия, эффективны на разных площадях, но могут быть дорогими.
  • Профилактика — устранение сырости, установка москитных сеток, регулярная уборка, обработка участка и водоемов.