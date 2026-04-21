Как иностранцу зарегистрировать ВНЖ в России

В материале РИАМО рассказываем о процессе получения вида на жительство для различных категорий иностранных граждан.

Вид на жительство – это документ, который дает иностранцу право пребывать в России, свободно въезжать и выезжать из страны, а также легально работать. Для лиц без гражданства ВНЖ заменяет паспорт.



Перечень документов, порядок выдачи ВНЖ и группы граждан, которые имеют право его оформить, регулируются Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

Когда можно подать заявление на ВНЖ Как правило, заявление на получение ВНЖ подается через 8 месяцев после оформления разрешения на временное проживание (РВП). При этом стоит учитывать, что документы на ВНЖ нужно подать не позднее, чем за четыре месяца до истечения срока действия РВП. Иностранцы, которые оформляют ВНЖ по упрощенной схеме (без РВП), могут обратиться за получением документа без каких-либо ограничений по времени.

Кто может получить ВНЖ в России Обычно ВНЖ получают те, кто не менее восьми месяцев прожил в России с разрешением на временное проживание. Кроме того, в течение трех лет после окончания учебы ВНЖ могут получить иностранцы, закончившие обучение в государственной образовательной или государственной научной организации, либо по программе подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре. Существует также категория иностранцев, которые могут оформить ВНЖ, не получая разрешение на временное проживание. К ним относятся: родившиеся в РСФСР иностранцы – бывшие граждане СССР;

иностранцы младше 18 лет, родитель, усыновитель, опекун или попечитель которых – постоянно проживающий в России иностранный гражданин;

иностранцы, имеющие родителя, усыновителя, опекуна или попечителя, сына или дочь, которые являются гражданами РФ и постоянно проживают в России;

совершеннолетние иностранцы, признанные недееспособными или ограниченными в дееспособности, получающие ВНЖ вместе с родителем (усыновителем, опекуном, попечителем) либо имеющие родителя-иностранца, постоянно проживающего в РФ;

иностранцы, имеющие родителя (усыновителя, опекуна, попечителя) или ребенка, рожденного (усыновленного) в браке с гражданином РФ, постоянно проживающим в РФ, или совершеннолетнего ребенка, имеющего гражданство России и постоянно проживающего в стране;

иностранцы, признанные носителями русского языка;

иностранцы, ставшие финалистами или победителями общероссийского конкурса «Россия – страна возможностей»;

иностранцы, которые либо сами, либо их родственники по прямой линии были незаконно депортированы с территории Крымской АССР;

иностранные высококвалифицированные специалисты (и члены их семей), соответствующие критериям ст. 13.2 Федерального закона №115-ФЗ

иностранцы, не менее года непрерывно проработавшие по специальности из перечня профессий, приведенных в Федеральном законе №115-ФЗ

иностранцы, очно закончившие российский вуз и получившие квалификацию с отличием;

граждане, проживающие на территории Российской Федерации, гражданство РФ которых прекращено по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 4 части 1 ст. 22 Федерального закона от 28 апреля 2023 года N 138-ФЗ;

иностранцы, заключившие в период проведения СВО контракт о прохождении военной службы в ВС РФ или воинских формированиях на срок один год, а также члены их семей, в том числе в случае гибели военнослужащего;

граждане Республики Беларусь старше 18 лет, их дети и недееспособные родственники;

граждане Казахстана, Молдовы, Украины;

иностранцы, получившие политическое убежище в России;

иностранцы, переселяющиеся в РФ на постоянное место жительства в соответствии с международными договорами Российской Федерации о регулировании процесса переселения и защите прав переселенцев;

иностранцы и члены их семей, ставшие участниками госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом;

иностранцы, которые являются единственным родителем (усыновителем) ребенка, имеющего гражданство РФ и постоянно проживающего в стране;

некоторые другие категории граждан.

Какие потребуются документы для ВНЖ в России Список необходимых документов индивидуален для каждой категории лиц, претендующих на получение ВНЖ. В любом случае необходимо обратиться в УВМ МВД в том регионе, где человек собирается получать ВНЖ, для уточнения списка. В Москве эту информацию можно получить в Многофункциональном миграционном центре. Как правило, требуется следующий комплект документов: заявление в двух экземплярах; четыре цветные или черно-белые фотографии 35х45 мм, без ретуши; паспорт с окончанием срока действия не менее чем через 2-4 месяца, в зависимости от срока рассмотрения заявления (для детей – свидетельство о рождении);

- недееспособные или ограниченно дееспособные иностранцы. сертификат о знании русского языка, истории и основ законодательства РФ, согласно ст. 15.1 Федерального Закона №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ» Сертификат могут не предоставлять:- несовершеннолетние дети,- женщины старше 60 лет, мужчины старше 65 лет,- носители русского языка,- иностранцы, получившие полное школьное или очное высшее образование в России или СССР,- иностранцы, чьи родители или дети имеют российское гражданство и постоянно проживают в РФ,- граждане Беларуси и Украины,- участники госпрограммы по добровольному переселению соотечественников,- высококвалифицированные специалисты и члены их семей,- недееспособные или ограниченно дееспособные иностранцы.

документ об отсутствии судимости, выданный государством постоянного проживания (для лиц старше 14 лет);

медицинские документы, подтверждающие, что иностранец не является наркозависимым и не болеет инфекционными заболеваниями, которые представляют опасность для окружающих (медосвидетельствование производится заявителем за свой счет, справка действует три месяца);

документы, подтверждающие доход не ниже прожиточного минимума: например, справка с места работы, справка о получении алиментов, выписка с банковского счета;

документы, подтверждающие родство с гражданами РФ или гражданами бывшего СССР (при наличии);

свидетельство о браке с гражданином РФ (при наличии);

для иностранцев, живущих в РФ дольше трех лет: выписка из ЕГРН о праве собственности на жилье либо договор найма и постоянная регистрация по месту жительства.

для высококвалифицированных специалистов – трудовой договор,

для подающих документы по упрощенному порядку – миграционная карта. Перечень всех необходимых документов можно найти на сайте Миграционной службы МВД России. Госпошлина за оформление документов на получение ВНЖ составляет 6 тысяч рублей, квитанцию об оплате нужно приложить к заявлению.

Дополнительные документы для иностранцев-мужчин Согласно положению о временном порядке выдачи ВНЖ, утвержденному указом президента № 821, мужчины-иностранцы (кроме граждан Беларуси) в возрасте от 18 до 65 лет должны соответствовать одному из критериев: служили или служат по контракту в армии или МЧС;

уволены с военной службы по состоянию здоровья или возрасту;

признаны негодными к военной службе. К заявлению о выдаче ВНЖ нужно приложить копию контракта, приказа об увольнении или решения призывной комиссии.

Куда обращаться и в какой срок рассматривают заявление Иностранцам, подающим документы в Москве, нужно обратиться в Многофункциональный миграционный центр, а в других регионах – в подразделения по вопросам миграции территориальных органов МВД России на региональном и районном уровнях. Срок рассмотрения заявления – 4 месяца: если иностранец оформляет ВНЖ на общих основаниях либо является гражданином Украины. Срок рассмотрения заявления – 3 месяца: для граждан Беларуси, иностранцев, депортированных с территории Крымской АССР, высококвалифицированные специалистов и иностранных инвесторов. Срок рассмотрения заявления – 2 месяца: для участников госпрограммы по добровольному переселению соотечественников, носителей русского языка, иностранцев, в отношении которых отменено решение о приобретении гражданства РФ. Срок рассмотрения заявления – 15 дней: для иностранцев, в отношении которых прекращено гражданство РФ, а также граждан, получивших политическое убежище. Если у иностранца есть ВНЖ с ограниченным сроком действия и он желает заменить его на бессрочный, срок рассмотрения заявления составляет 7 дней. Проверить статус заявления можно в сервисе миграционной службы МВД РФ.

На какой срок выдается ВНЖ Для большинства граждан ВНЖ выдается бессрочно. Исключения: Для лиц без гражданства срок действия ВНЖ – 10 лет.

Для высококвалифицированных специалистов срок действия документа ограничен сроком действия разрешения на работу, это же касается и членов их семей. Если такой специалист прожил в России более двух лет – ВНЖ становится бессрочным ВНЖ, выданный в форме карты с электронным носителем, подлежит замене через 10 лет, повторно подавать документы не нужно, достаточно приложить к заявлению о замене фотографии и удостоверение личности. Вид на жительство подлежит замене по достижении иностранным гражданином возраста четырнадцати лет, двадцати лет и сорока пяти лет (исключение – для высококвалифицированных специалистов и членов их семей).