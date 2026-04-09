Как и чем помочь жителям Дагестана, пострадавшим от наводнения
В материале РИАМО рассказываем, как можно помочь жителям Дагестана после потопа, как можно отправить вещи и как стать волонтером.
Весна 2026 года принесла в Дагестан потоп невиданной силы. Первая волна уничтожала дома и сносила все на своем пути в конце марта – ливни начались в ночь на 28 марта. Тогда стихия нанесла удар по Махачкале, Каспийску, Буйнакску, Хасавюрту и множеству небольших населенных пунктов.
Вторая волна водной стихии накрыла Дагестан 5 апреля, когда стали приходить сообщения из Махачкалы и Дербента, которые снова залило, здания буквально смывало с земли. Сильно пострадал поселок Мамедкала. Разрушены дома, размыты дороги, есть погибшие, сотни пострадавших и оставшихся без жилья людей. По оценкам экспертов, на восстановление Дагестана потребуется не один год.
И это еще не конец, синоптики пообещали мощные ливни с 11 апреля.
Что сейчас необходимо жителям Дагестана
Пострадавшим от наводнения часто нужна физическая помощь, чтобы разобрать завалы, вывезти мусор, что-то восстановить. Основной список необходимого:
- Генераторы для обеспечения бесперебойного электроснабжения домов и социальных объектов.
- Емкости для хранения и транспортировки топлива.
- Мотопомпы, рукава и погружные насосы для откачки воды и фильтры для ее очистки.
- Тепловые пушки для обогрева.
- Газовые плитки и баллоны для приготовления еды.
- Пауэрбанки, чтобы люди оставались на связи.
- Питьевая вода.
- Продуктовые, детские, лекарственные и гигиенические наборы.
- Строительные инструменты.
Полный список необходимого размещен на сайте «Волонтеры #МЫВМЕСТЕ».
Как отправить в Дагестан вещи, медикаменты и деньги
Волонтерские организации и фонды
Сборы гуманитарной помощи проводят различные волонтерские организации, в частности, например, «Народный фронт», фонд «Почет» открыл специальный сбор для помощи Дагестану, фонд «Доктор Лиза», «Чистое сердце», «Ният» и другие.
Мечети и храмы
Многие мечети и храмы организовали сбор средств и необходимых вещей в своих приходах. Информацию можно уточнить в конкретной мечети или у представителей духовенства.
Сервис Help Dagestan
Помочь можно с помощью сервиса Help Dagestan, который работает в формате доски объявлений. Здесь можно видеть сообщения от тех, кому нужна помощь, и оказывать ее адресно. Пострадавшие могут найти жилье, юридическую и психологическую поддержку.
Сервис «Авито #яПомогаю»
Помощь можно оказать с помощью сервиса «Авито #яПомогаю». Здесь можно разместить вещи с хэштегом #яПомогаю и отправить бесплатно в Дагестан. Пострадавшие там же могут найти то, что им необходимо.
Как стать волонтером и помочь жителям Дагестана
Стать волонтером можно на портале «Добро.рф», где можно подать заявку и получить инструкции. Помогать могут граждане старше 14 лет. При этом помощь нужна не только в самом Дагестане, но и на пунктах сбора, чтобы носить, сортировать, принимать вещи и их упаковывать, координировать действия.
Волонтеры могут оказывать юридическую и психологическую поддержку, организовывать досуг на пунктах временного размещения. Важна помощь каждого, не только физически сильных людей.