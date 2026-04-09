Как и чем помочь жителям Дагестана, пострадавшим от наводнения

В материале РИАМО рассказываем, как можно помочь жителям Дагестана после потопа, как можно отправить вещи и как стать волонтером.

Весна 2026 года принесла в Дагестан потоп невиданной силы. Первая волна уничтожала дома и сносила все на своем пути в конце марта – ливни начались в ночь на 28 марта. Тогда стихия нанесла удар по Махачкале, Каспийску, Буйнакску, Хасавюрту и множеству небольших населенных пунктов.

Вторая волна водной стихии накрыла Дагестан 5 апреля, когда стали приходить сообщения из Махачкалы и Дербента, которые снова залило, здания буквально смывало с земли. Сильно пострадал поселок Мамедкала. Разрушены дома, размыты дороги, есть погибшие, сотни пострадавших и оставшихся без жилья людей. По оценкам экспертов, на восстановление Дагестана потребуется не один год.

И это еще не конец, синоптики пообещали мощные ливни с 11 апреля.

Что сейчас необходимо жителям Дагестана Фото - © РИА Новости Пострадавшим от наводнения часто нужна физическая помощь, чтобы разобрать завалы, вывезти мусор, что-то восстановить. Основной список необходимого: Генераторы для обеспечения бесперебойного электроснабжения домов и социальных объектов.

Емкости для хранения и транспортировки топлива.

Мотопомпы, рукава и погружные насосы для откачки воды и фильтры для ее очистки.

Тепловые пушки для обогрева.

Газовые плитки и баллоны для приготовления еды.

Пауэрбанки, чтобы люди оставались на связи.

Питьевая вода.

Продуктовые, детские, лекарственные и гигиенические наборы.

Строительные инструменты. Полный список необходимого размещен на сайте «Волонтеры #МЫВМЕСТЕ».

Как отправить в Дагестан вещи, медикаменты и деньги Фото - © РИА Новости Волонтерские организации и фонды Сборы гуманитарной помощи проводят различные волонтерские организации, в частности, например, «Народный фронт», фонд «Почет» открыл специальный сбор для помощи Дагестану, фонд «Доктор Лиза», «Чистое сердце», «Ният» и другие. Мечети и храмы Многие мечети и храмы организовали сбор средств и необходимых вещей в своих приходах. Информацию можно уточнить в конкретной мечети или у представителей духовенства. Сервис Help Dagestan Помочь можно с помощью сервиса Help Dagestan, который работает в формате доски объявлений. Здесь можно видеть сообщения от тех, кому нужна помощь, и оказывать ее адресно. Пострадавшие могут найти жилье, юридическую и психологическую поддержку. Сервис «Авито #яПомогаю» Помощь можно оказать с помощью сервиса «Авито #яПомогаю». Здесь можно разместить вещи с хэштегом #яПомогаю и отправить бесплатно в Дагестан. Пострадавшие там же могут найти то, что им необходимо.