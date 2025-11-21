Как добраться из Москвы в Казань в 2025 году: варианты и цены

В материале РИАМО рассказываем о стоимости проезда в Казань и длительности поездки на разных видах транспорта.

Как добраться в Казань на самолете Фото - © РИА Новости, Владимир Астапкович В Казань следуют регулярные рейсы от авиакомпаний «Победа», «Россия», «Аэрофлот», «S7 Airlines», «Nordwind Airlines» и «Smartavia». Вылет – из аэропортов Домодедово или Шереметьево. Дешевле всего путешествовать в будни – стоимость билета начинается от 2150 рублей. Время в пути – от 1.5 до 2 часов, самолеты прибывают в аэропорт Казани, который расположен в 26 километрах от города. Добраться из аэропорта в город можно несколькими способами: маршруткой: время в пути около 1.5 часов, рейсы следуют с 6:00 до 21:00;

аэроэкспрессом: время в пути 28 минут, первый рейс в 6:29, последний – в 22:35, расписание электричек меняется в разные дни в зависимости от загрузки аэропорта, актуальная информация отражена на сайте РЖД Также можно воспользоваться услугами такси или каршерингом.

Как добраться в Казань на поезде Фото - © РИА Новости, Павел Бедняков Поезда в Казань отправляются из Москвы ежедневно, с Казанского вокзала, восемь раз в сутки. Время в пути – от 11.5 до 13 часов. У некоторых поездов Казань не является конечной точкой маршрута: далее они следуют в Екатеринбург, Новокузнецк, Ижевск или Сургут. К услугам пассажиров ночные или дневные рейсы, при этом есть возможность выбрать сидячие места, плацкартный вагон, купейный вагон или СВ. Стоимость проезда в сидячем вагоне начинается от 1252 рублей, плацкарт и купе можно купить по цене от 2000 рублей, СВ – от 6500 рублей. Цена билета зависит от рейса и дня поездки: обычно проезд в выходные дни несколько дороже (но это правило действует не всегда).

Как добраться в Казань на автобусе Фото - © РИА Новости, Наталья Селиверстова До Казани можно доехать на автобусе – рейсы отправляются от Щелковского автовокзала либо с автовокзала у ст. м. Котельники. Время в пути – от 11 до 13.5 часов, цены на поездку начинаются от 1800 рублей. На выбор есть дневные и ночные рейсы. Точки прибытия в пункт назначения разные: некоторые автобусы привозят пассажиров к Столичному (Центральному) автовокзалу, другие – к Северному или Восточному автовокзалам, есть варианты высадиться в центре города или у станций метро «Площадь Габдуллы Тукая» и «Горки».