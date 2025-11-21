Как добраться из Москвы в Казань в 2025 году: варианты и цены
Фото - © Baturina Yuliya / Фотобанк Лори
В материале РИАМО рассказываем о стоимости проезда в Казань и длительности поездки на разных видах транспорта.
Как добраться в Казань на самолете
Фото - © РИА Новости, Владимир Астапкович
В Казань следуют регулярные рейсы от авиакомпаний «Победа», «Россия», «Аэрофлот», «S7 Airlines», «Nordwind Airlines» и «Smartavia». Вылет – из аэропортов Домодедово или Шереметьево. Дешевле всего путешествовать в будни – стоимость билета начинается от 2150 рублей. Время в пути – от 1.5 до 2 часов, самолеты прибывают в аэропорт Казани, который расположен в 26 километрах от города.
Добраться из аэропорта в город можно несколькими способами:
- маршруткой: время в пути около 1.5 часов, рейсы следуют с 6:00 до 21:00;
- аэроэкспрессом: время в пути 28 минут, первый рейс в 6:29, последний – в 22:35, расписание электричек меняется в разные дни в зависимости от загрузки аэропорта, актуальная информация отражена на сайте РЖД.
Также можно воспользоваться услугами такси или каршерингом.
Как добраться в Казань на поезде
Фото - © РИА Новости, Павел Бедняков
Поезда в Казань отправляются из Москвы ежедневно, с Казанского вокзала, восемь раз в сутки. Время в пути – от 11.5 до 13 часов. У некоторых поездов Казань не является конечной точкой маршрута: далее они следуют в Екатеринбург, Новокузнецк, Ижевск или Сургут.
К услугам пассажиров ночные или дневные рейсы, при этом есть возможность выбрать сидячие места, плацкартный вагон, купейный вагон или СВ. Стоимость проезда в сидячем вагоне начинается от 1252 рублей, плацкарт и купе можно купить по цене от 2000 рублей, СВ – от 6500 рублей. Цена билета зависит от рейса и дня поездки: обычно проезд в выходные дни несколько дороже (но это правило действует не всегда).
Как добраться в Казань на автобусе
Фото - © РИА Новости, Наталья Селиверстова
До Казани можно доехать на автобусе – рейсы отправляются от Щелковского автовокзала либо с автовокзала у ст. м. Котельники. Время в пути – от 11 до 13.5 часов, цены на поездку начинаются от 1800 рублей. На выбор есть дневные и ночные рейсы.
Точки прибытия в пункт назначения разные: некоторые автобусы привозят пассажиров к Столичному (Центральному) автовокзалу, другие – к Северному или Восточному автовокзалам, есть варианты высадиться в центре города или у станций метро «Площадь Габдуллы Тукая» и «Горки».
Как добраться в Казань на автомобиле
Фото - © РИА Новости, Роман Кручинин
Расстояние от Москвы до Казани – чуть более 800 километров.
С 2023 года многие водители используют для путешествия из Москвы в Казань трассу М-12 «Восток», это скоростное шоссе с ограничением скорости 110-120 км/ч. Доехать до столицы Татарстана по этой трассе можно за восемь-девять часов. Проезд по М-12 платный, рассчитать стоимость поездки можно на сайте компании «Автодор», в среднем цена варьируется от 4450 до 5250 рублей (при оплате транспондером можно получить скидку 15%).
Второй вариант – бесплатная магистраль М-7 «Волга», которая проходит через Владимир и Нижний Новгород, так что если вы никуда не торопитесь – можно по пути заехать полюбоваться уникальной архитектурой этих старинных русских городов. На большей части М-7 разрешенная скорость передвижения – от 80 до 110 км/ч. За проезд по М-7 платить не нужно, при этом путь по этой трассе от Москвы до Казани занимает обычно от 12 до 13 часов (из-за пробок возле городов и некачественного дорожного покрытия на некоторых проблемных участках).