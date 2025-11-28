Как добраться из Москвы до Санкт-Петербурга в 2025 году: варианты и цены
Фото - © Литвяк Игорь / Фотобанк Лори
В материале РИАМО рассказываем, как добраться из московского региона в культурную столицу России.
Как добраться из Москвы до Санкт-Петербурга на самолете
Фото - © Аэропорт «Шереметьево»/Медиасток.рф
Из Москвы в Санкт-Петербург летают регулярные рейсы авиакомпаний «Аэрофлот», «S7 Airlines», «Победа», «Азимут» и «Россия» с вылетом из Шереметьево, Домодедово или Внуково. Время в пути – около 1,5 часов, все рейсы приземляются в аэропорту Пулково. Стоимость билета начинается от 2,5 тысяч рублей.
До Санкт-Петербурга из Пулково можно добраться на каршеринге, такси или общественном транспорте. От терминалов аэропорта ходят маршруты автобусов 39, 39Э и 82Э, с расписанием можно ознакомиться на сайте аэропорта. Конечная остановка у первых двух маршрутов – станция метро «Московская», у маршрута 82Э – станция метро «Проспект Ветеранов».
Как добраться из Москвы до Санкт-Петербурга на поезде
Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори
Из Москвы до Северной столицы ежедневно ходят около 40 поездов. Часть из них отправляется с Ленинградского вокзала, часть – с Восточного (ТПУ Черкизово, станция метро «Черкизовская»). Некоторые из поездов проходящие (едут через Москву из Челябинска, Самары, Белгорода или Симферополя). Точки прибытия – вокзалы Санкт-Петербург Главный или Санкт-Петербург Ладожский.
Ночные рейсы, как правило, идут от 8,5 до 10,5 часов, дневные – от 4 до 6 часов. Самый быстрый вариант – «Сапсан», время в пути около 4 часов, стоимость билета – от 2815 рублей (для инвалидов – от 1919). Почти так же быстро летят «Ласточка» и «Аврора» – дорога занимает около 5,5 часов.
Вариантов размещения много: например, можно доехать в Санкт-Петербург в сидячем вагоне (стоимость билета начинается от 1167 рублей), в плацкарте (от 1758 рублей), в купе (от 1943 рублей) или СВ (от 5300 рублей). Есть также возможность проезда в купе для инвалидов (от 1853 рублей).
Любителей любоваться пейзажами с высоты может заинтересовать путешествие на двухэтажном поезде (таких составов на маршруте из Москвы в Питер целых одиннадцать).
Как добраться из Москвы до Санкт-Петербурга на автобусе
Фото - © Вячеслав Палес / Фотобанк Лори
Существует также возможность доехать из Москвы до культурной столицы на автобусе. Можно отправиться от автовокзала Северные ворота (станция метро «Ховрино») либо от автостанции Котельники, маршруты следуют до автовокзала №2 на Обводном канале, а также до станции метро «Балтийская» или «Купчино».
Время в пути – от 7,5 до 11,5 часов, при этом рейсы в большинстве случаев ночные, дневных всего 2-4 в день. Стоимость билета начинается от 1300 рублей.
Как добраться из Москвы до Санкт-Петербурга на автомобиле
Фото - © Щеголева Ольга / Фотобанк Лори
Существует два варианта пути из Москвы до Северной столицы: по платной скоростной автомагистрали М-11 «Нева» либо по бесплатной трассе М-10 «Россия».
М-11 (протяженностью 669 км) предлагает путешественникам 2-5 полос в каждую сторону, магистраль проходит мимо Солнечногорска, Клина, Твери, Вышнего Волочка, Бологого и Великого Новгорода. Средняя скорость на трассе – 110-130 км/ч, путь от Москвы до Питера обычно занимает 6-8 часов.
Магистраль М-11 принадлежит двум компаниям: ООО «Северо-западная концессионная компания» (участок с 15 по 58 километр от Москвы), и ГК «Автодор» (с 59 по 149 и с 208 по 684 километр). О тарификации проезда по М-11 можно узнать на сайтах владельцев трассы: ГК «Автодор» и ООО «СЗЗК», стоимость зависит от времени суток, протяженности пути, дня недели и класса автомобиля. У каждой компании есть транспондеры, приобретение которых позволит сэкономить на поездках (особенно если вы путешествуете часто). На трассе можно пользоваться одним транспондером, при этом вы не получите скидку, например, от ООО «СЗЗК», которая предлагает бонусы только за пользование родным транспондером. На участках Автодора цена не зависит от транспондера. Для разовой поездки имеет смысл взять транспондер у знакомых, а для частых - приобретать абонементы.
М-10 (протяженностью 684 км) – трасса бесплатная, но не новая, временами она сужается до одной полосы в каждую сторону, из-за чего возможны пробки. М-10 проходит через Солнечногорск, Клин, Вышний Волочек и множество других населенных пунктов разного размера (что также влияет на скорость движения, лимит скорости на разных участках от 40 до 90 км/ч), имеет подъезды к Твери и Великому Новгороду. На весь путь из Москвы до Санкт-Петербурга – с учетом пробок, светофоров и пешеходных переходов – можно затратить от 11 до 12 часов.