Как добраться из Москвы до Санкт-Петербурга в 2025 году: варианты и цены

Как добраться из Москвы до Санкт-Петербурга на самолете Фото - © Аэропорт «Шереметьево»/Медиасток.рф Из Москвы в Санкт-Петербург летают регулярные рейсы авиакомпаний «Аэрофлот», «S7 Airlines», «Победа», «Азимут» и «Россия» с вылетом из Шереметьево, Домодедово или Внуково. Время в пути – около 1,5 часов, все рейсы приземляются в аэропорту Пулково. Стоимость билета начинается от 2,5 тысяч рублей. До Санкт-Петербурга из Пулково можно добраться на каршеринге, такси или общественном транспорте. От терминалов аэропорта ходят маршруты автобусов 39, 39Э и 82Э, с расписанием можно ознакомиться на сайте аэропорта. Конечная остановка у первых двух маршрутов – станция метро «Московская», у маршрута 82Э – станция метро «Проспект Ветеранов».

Как добраться из Москвы до Санкт-Петербурга на поезде Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори Из Москвы до Северной столицы ежедневно ходят около 40 поездов. Часть из них отправляется с Ленинградского вокзала, часть – с Восточного (ТПУ Черкизово, станция метро «Черкизовская»). Некоторые из поездов проходящие (едут через Москву из Челябинска, Самары, Белгорода или Симферополя). Точки прибытия – вокзалы Санкт-Петербург Главный или Санкт-Петербург Ладожский. Ночные рейсы, как правило, идут от 8,5 до 10,5 часов, дневные – от 4 до 6 часов. Самый быстрый вариант – «Сапсан», время в пути около 4 часов, стоимость билета – от 2815 рублей (для инвалидов – от 1919). Почти так же быстро летят «Ласточка» и «Аврора» – дорога занимает около 5,5 часов. Вариантов размещения много: например, можно доехать в Санкт-Петербург в сидячем вагоне (стоимость билета начинается от 1167 рублей), в плацкарте (от 1758 рублей), в купе (от 1943 рублей) или СВ (от 5300 рублей). Есть также возможность проезда в купе для инвалидов (от 1853 рублей). Любителей любоваться пейзажами с высоты может заинтересовать путешествие на двухэтажном поезде (таких составов на маршруте из Москвы в Питер целых одиннадцать).

Как добраться из Москвы до Санкт-Петербурга на автобусе Фото - © Вячеслав Палес / Фотобанк Лори Существует также возможность доехать из Москвы до культурной столицы на автобусе. Можно отправиться от автовокзала Северные ворота (станция метро «Ховрино») либо от автостанции Котельники, маршруты следуют до автовокзала №2 на Обводном канале, а также до станции метро «Балтийская» или «Купчино». Время в пути – от 7,5 до 11,5 часов, при этом рейсы в большинстве случаев ночные, дневных всего 2-4 в день. Стоимость билета начинается от 1300 рублей.