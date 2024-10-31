Как делится квартира в ипотеке при разводе супругов
Фото - © Freepik.com
В материале РИАМО рассказываем о том, как поступить, если брак распался, а ипотека за семейную квартиру еще не выплачена.
Какая квартира считается совместно нажитым имуществом
Фото - © Adobe Stock
Совместно нажитым имуществом считается квартира, приобретенная (в том числе в ипотеку) после заключения брака и оформленная на одного или обоих супругов. При разводе такое жилье по общим правилам делится пополам между бывшими мужем и женой.
Исключения возможны:
- если брачным договором предусмотрен другой порядок раздела;
- если часть средств, вложенных в квартиру, были получены созаемщиком в дар или в наследство, и это подтверждено документально.
Если купленная в браке недвижимость была оформлена на третье лицо, совместно нажитой она не считается. Не учитывается даже степень финансового участия в покупке каждого из членов распавшейся семьи. Вопрос о том, кто будет платить ипотечные взносы после развода, супругам придется решать самостоятельно.
Как делят ипотечную квартиру после развода
Фото - © Freepik.com
По мировому соглашению сторон
Супруги составляют акт, в котором учитываются все условия раздела жилья: кто какую долю получит и кто и в каком объеме будет вносить в банк ипотечные платежи. О составлении такого акта нужно уведомить банк, получить от него письменное согласие и заверить документ у нотариуса. После этого следует переоформить договор ипотечного кредитования и перерегистрировать право собственности в МФЦ или Росреестре, там же зарегистрировать новый ипотечный договор.
По условиям брачного контракта
Если существует брачный контракт, в котором прописаны условия раздела ипотечной квартиры, этот документ должен быть предоставлен банку до начала расторжения брака и раздела имущества. В противном случае банк будет рассматривать раздел жилья в рамках условий кредитного договора.
По решению суда
Если бывшие супруги не смогли договориться на счет раздела недвижимости, вопрос будет решать суд, причем банк должен быть уведомлен о судебном заседании – как третья сторона спора. Суд будет решать дело, в частности, исходя из интересов несовершеннолетних детей, в некоторых случаях большая доля квартиры достается тому из родителей, с кем останутся проживать дети.
Если квартира куплена с вовлечением материнского капитала, при разделе доли в квартире обязательно получат не только взрослые собственники, но и несовершеннолетние дети супружеской пары.
В суд необходимо будет предоставить выписку из банка об остатке задолженности, а также документы, подтверждающие внесение личных средств или материнского капитала. За рассмотрение вопроса о разделе недвижимости придется заплатить госпошлину, ее сумма зависит от рыночной стоимости жилья, но не может превышать 60 тысяч рублей.
Можно ли не делить ипотечную квартиру
Фото - © РИАМО, Пелагия Тихонова
Если экс-супруги не хотят делить квартиру на доли, существует несколько вариантов решения вопроса с ипотечной недвижимостью.
Продажа квартиры, взятой в ипотеку
В ряде случаев супруги могут решить продать «проблемную» недвижимость, чтобы избавиться от предмета споров и заодно и от ипотечной задолженности. Делается это по согласованию с банком. В первую очередь деньги от продажи должны быть направлены на погашение ипотечного кредита, а оставшуюся сумму бывшие собственники делят согласно договоренности либо решают вопрос с разделом денег через суд.
Переоформление доли на одного из супругов
В этом случае муж и жена принимают решение, что жилье переходит в собственность к одному из них, со всеми вытекающими из этого обязательствами в виде выплаты оставшейся кредитной задолженности. О принятии такого решения супруги должны уведомить банк и получить от него разрешение на переоформление ипотечного договора.
В ряде случаев банк может отказать в переоформлении – если условия нового договора окажутся невыгодными для кредитной организации. В такой ситуации экс-супругам придется обратиться в суд, где банк будет выступать третьим лицом в разрешении спора.
Как разделить ипотечную квартиру, если брак не оформлен официально
Фото - © РИАМО, Пелагия Тихонова
Если в договоре ипотечного кредитования в качестве собственника указан только один из партнеров, по закону купленная в ипотеку квартиру недвижимость принадлежит только ему. Если второй партнер финансово вкладывался в недвижимость, ему придется направить иск в суд, сопроводив обращение документами, подтверждающими внесение собственных денег на первоначальный взнос и/или ежемесячные взносы по ипотеке.
Раздел ипотечной недвижимости, приобретенной до брака
Фото - © Freepik.com
В случае, если один из супругов оформил ипотечный договор до вступления в брак, этот человек считается единственным собственником квартиры. Если второй супруг на протяжении совместного проживания вносил ипотечные платежи или иным образом участвовал в погашении кредитной задолженности – после развода он имеет право на возмещение половины внесенных за время брака платежей по ипотеке. Для получения возмещения в некоторых случаях могут потребоваться документы, подтверждающие участие супруга в погашении кредитной задолженности.