Как делится квартира в ипотеке при разводе супругов

В материале РИАМО рассказываем о том, как поступить, если брак распался, а ипотека за семейную квартиру еще не выплачена.

Какая квартира считается совместно нажитым имуществом Фото - © Adobe Stock Совместно нажитым имуществом считается квартира, приобретенная (в том числе в ипотеку) после заключения брака и оформленная на одного или обоих супругов. При разводе такое жилье по общим правилам делится пополам между бывшими мужем и женой. Исключения возможны: если брачным договором предусмотрен другой порядок раздела;

если часть средств, вложенных в квартиру, были получены созаемщиком в дар или в наследство, и это подтверждено документально. Если купленная в браке недвижимость была оформлена на третье лицо, совместно нажитой она не считается. Не учитывается даже степень финансового участия в покупке каждого из членов распавшейся семьи. Вопрос о том, кто будет платить ипотечные взносы после развода, супругам придется решать самостоятельно.

Как делят ипотечную квартиру после развода Фото - © Freepik.com По мировому соглашению сторон Супруги составляют акт, в котором учитываются все условия раздела жилья: кто какую долю получит и кто и в каком объеме будет вносить в банк ипотечные платежи. О составлении такого акта нужно уведомить банк, получить от него письменное согласие и заверить документ у нотариуса. После этого следует переоформить договор ипотечного кредитования и перерегистрировать право собственности в МФЦ или Росреестре, там же зарегистрировать новый ипотечный договор. По условиям брачного контракта Если существует брачный контракт, в котором прописаны условия раздела ипотечной квартиры, этот документ должен быть предоставлен банку до начала расторжения брака и раздела имущества. В противном случае банк будет рассматривать раздел жилья в рамках условий кредитного договора. По решению суда Если бывшие супруги не смогли договориться на счет раздела недвижимости, вопрос будет решать суд, причем банк должен быть уведомлен о судебном заседании – как третья сторона спора. Суд будет решать дело, в частности, исходя из интересов несовершеннолетних детей, в некоторых случаях большая доля квартиры достается тому из родителей, с кем останутся проживать дети. Если квартира куплена с вовлечением материнского капитала, при разделе доли в квартире обязательно получат не только взрослые собственники, но и несовершеннолетние дети супружеской пары. В суд необходимо будет предоставить выписку из банка об остатке задолженности, а также документы, подтверждающие внесение личных средств или материнского капитала. За рассмотрение вопроса о разделе недвижимости придется заплатить госпошлину, ее сумма зависит от рыночной стоимости жилья, но не может превышать 60 тысяч рублей.

Можно ли не делить ипотечную квартиру Фото - © РИАМО, Пелагия Тихонова Если экс-супруги не хотят делить квартиру на доли, существует несколько вариантов решения вопроса с ипотечной недвижимостью. Продажа квартиры, взятой в ипотеку В ряде случаев супруги могут решить продать «проблемную» недвижимость, чтобы избавиться от предмета споров и заодно и от ипотечной задолженности. Делается это по согласованию с банком. В первую очередь деньги от продажи должны быть направлены на погашение ипотечного кредита, а оставшуюся сумму бывшие собственники делят согласно договоренности либо решают вопрос с разделом денег через суд. Переоформление доли на одного из супругов В этом случае муж и жена принимают решение, что жилье переходит в собственность к одному из них, со всеми вытекающими из этого обязательствами в виде выплаты оставшейся кредитной задолженности. О принятии такого решения супруги должны уведомить банк и получить от него разрешение на переоформление ипотечного договора. В ряде случаев банк может отказать в переоформлении – если условия нового договора окажутся невыгодными для кредитной организации. В такой ситуации экс-супругам придется обратиться в суд, где банк будет выступать третьим лицом в разрешении спора.

Как разделить ипотечную квартиру, если брак не оформлен официально Фото - © РИАМО, Пелагия Тихонова Если в договоре ипотечного кредитования в качестве собственника указан только один из партнеров, по закону купленная в ипотеку квартиру недвижимость принадлежит только ему. Если второй партнер финансово вкладывался в недвижимость, ему придется направить иск в суд, сопроводив обращение документами, подтверждающими внесение собственных денег на первоначальный взнос и/или ежемесячные взносы по ипотеке.