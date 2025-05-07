Как бизнесу выбрать надежного платежного агента
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Как выбрать платежного агента, чтобы не возникло проблем при проведении международных платежей, РИАМО рассказал генеральный директор компании «ВЭД-Мастер» Шаген Григорян.
Что такое платежный агент
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Платежный агент — это финансовая компания, которая создает условия для беспрепятственной торговли между российскими предпринимателями и их зарубежными партнерами, предоставляя бизнесу возможность удобно и эффективно проводить международные расчеты в различных валютах.
Однако, как и в любом другом секторе услуг, среди платежных агентов можно встретить как настоящих профессионалов, так и не вполне добросовестные компании, которые могут дезориентировать клиентов и скрыть от них важные детали.
С какими проблемами сталкивается бизнес при проведении международных сделок
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Проводя международные расчеты, бизнес часто сталкивается со следующими проблемами:
- Отсутствие прозрачности при осуществлении операций. Многие агенты не предоставляют полную информацию о комиссиях и условиях сделок, что затрудняет финансовое планирование и управление денежными потоками.
- Валютные риски, связанные с колебаниями курсов. Ненадежные агенты могут предлагать невыгодные условия проведения платежа в иностранной валюте, что увеличивает стоимость самой сделки и в итоге отражается на конечной стоимости товаров и услуг.
- Сроки платежей. Сложные схемы переводов, ошибки в реквизитах и другие упущения могут значительно задерживать трансакции.
Как выбрать надежного платежного агента: рекомендации
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Разберем более подробно, на какие критерии ориентироваться при выборе платежного агента.
Чтобы финансовые операции проходили быстро и безопасно, важно, чтобы у платежного агента была развита международная инфраструктура, которая состоит из двух ключевых элементов:
- юридического лица, принимающего платежи в РФ;
- своих подконтрольных компаний в различных юрисдикциях и с различными лицензиями.
Юридическое лицо в РФ
Платежный агент должен официально зарегистрировать свою деятельность. В подтверждение у организации можно запросить ИНН, информацию о ее местонахождении, договоры аренды офисных помещений. Наличие этих документов у платежного агента подтверждает его легитимность.
Если компания не является резидентом России, тогда следует заключить договор с ее юридическим представителем в РФ. Это позволит защитить права бизнеса в случае непредвиденных ситуаций.
Международная инфраструктура
Наличие собственных зарубежных компаний позволяет агентам проводить оплату поставщикам. И чем разнообразнее деятельность этих фирм, тем шире возможности для работы и быстрого проведения платежей. Например, присутствие только одной зарубежной компании у агента может вызвать у банка вопросы о целесообразности каждой трансакции. Например, нелогично, когда поставщики сельскохозяйственной техники вдруг оплачивают детские товары или косметику.
Лучше избегать компаний, которые не имеют собственной инфраструктуры и зависят от других платежных агентов, по нескольким причинам:
- такие компании не несут ответственности за действия третьих лиц, что затруднит поиск виновного в случае спорной ситуации;
- когда приходится общаться через несколько посредников, время на ответ или решение вопросов увеличивается — это может привести к задержкам и недопониманию;
- чем больше людей вовлечены в процесс, тем выше вероятность ошибок и дополнительных комиссий.
Способы авансирования от платежного агента
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Профессиональные платежные агенты имеют собственные средства и предлагают услуги авансирования. Для этого есть 2 основных способа:
- Аккредитивная форма расчета. Агент собственными средствами оплачивает нужную сумму и предоставляет подтверждение клиенту. Далее клиент дает своему банку поручение раскрыть аккредитив, и денежные средства поступают на счет агента.
- Авансирование. Агент переводит собственные средства на счет поставщика и предоставляет платежное поручение клиенту, далее клиент производит оплату в адрес агента. Другой путь: клиент может зачислить деньги агенту после того, как поставщик подтвердит поступление средств на счет. Это удобный инструмент, так как клиент не рискует, отдавая деньги заранее, и сохраняет возможность контроля над своими финансами.
Аудиторская отчетность зарубежных компаний платежного агента
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Другим значимым индикатором экономической устойчивости агента является аудиторская отчетность его зарубежных компаний. Клиент всегда вправе попросить предоставить эти документы, чтобы убедиться в финансовой стабильности платежного агента. Если агент не может предоставить такую отчетность — это плохой признак.
Что должно быть прописано в договоре с платежным агентом
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Четкие условия сотрудничества — залог надежных отношений между бизнесом и платежным агентом. Поэтому необходимо, чтобы в договоре были прописаны все ключевые параметры:
- валюта, в которой будет производиться платеж;
- курс перевода;
- данные компании, от которой будет проводиться платеж;
- размер агентской комиссии — фиксированная плата за каждую трансакцию или процент от переводимой суммы (важно уточнить, предусмотрены ли дополнительные сборы, которые могут повлиять на общую стоимость обслуживания).
Если платежный агент не может гарантировать клиенту итоговую стоимость своих услуг или предоставить информацию о дополнительных расходах, которые могут возникнуть в ходе сделки, это должно насторожить.
Кроме того, профессиональный партнер всегда заранее обозначит все возможные риски, которые могут возникнуть при осуществлении перевода. Это особенно актуально, если платеж производят через аккредитив.
Зачем нужна платежная платформа
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На платежной платформе должен работать личный кабинет клиента, который бы обеспечивал:
- легкость в использовании — интуитивно понятный интерфейс;
- централизованный доступ к информации — все необходимые документы в одном интерфейсе и доступны клиенту в любое время;
- возможность отслеживать статус своих сделок;
- защиту персональных данных — меры, защищающие от DDoS-атак и несанкционированного доступа к информации;
- процедуры проверки трансакций на предмет мошенничества.
Репутация и отзывы: как выбрать платежного партнера
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При выборе платежного партнера стоит проверить и его репутацию. Для этого есть несколько способов.
- Отзывы других клиентов.
- Рекомендации от знакомых и коллег также являются полезным источником информации.
- Сайт агента должен быть современно оформлен и содержать полную информацию об услугах.