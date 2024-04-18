Как без проблем долететь до Мексики и других стран Латинской Америки: правила для туристов
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Как без проблем улететь в страны Латинской Америки и что делать, если вас «развернули» на пересадке в аэропорту Стамбула, — читайте в материале РИАМО.
Почему у российских туристов могут возникнуть проблемы с перелетами в Латинскую Америку
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В апреле у нескольких туристов из России возникли проблемы с перелетами в Мексику при посредничестве авиакомпании Turkish Airlines: на пересадке в Стамбуле им отказывали в посадке на лайнер. Обосновать отказ в перелете турецкая авиакомпания смогла не полностью: у туристов были все необходимые документы, обратные билеты, ваучеры на проживание в отелях, но представители авиакомпании ссылались на то, что с документами что-то не в порядке. В качестве одной из причин было названо отсутствие в паспортах отметок о посещении «таких могущественных стран, как Америка, Канада или Англия».
Стоит учитывать, что для путешествия в Мексику давно уже требуется соблюдать массу требований.
Поскольку эта страна многие годы является «перевалочной базой» для незаконной миграции в США, мексиканские власти весьма строго относятся к проверке туристов. Очень часто на границе запрещают въезд тем, кто летит в одиночку, не купил обратный билет, забронировал слишком дешевый отель, оплатил перелет чужой картой, не может предоставить доказательства своей платежеспособности, имеет «чистый» паспорт и т. д. Мексиканские погранслужбы считают, что туристы с подобными «проблемами» могут полететь в Мексику только для того, чтобы незаконно пересечь границу со Штатами.
Подобные проблемы могут возникнуть и у тех, кто летит в другие страны Латинской Америки.
Для того, чтобы не попасть в число «подозрительных личностей», имеет смысл соблюдать все предписания туроператора и авиакомпании. О том, на что следует обратить внимание, рассказываем ниже.
Проверьте наличие всех документов
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Убедитесь, что у вас есть все документы, подтверждающие, что вы достойный доверия турист. На руках должны быть обратные билеты, бронь отеля на все время поездки (не различающаяся по датам со временем прилета и отлета), медицинская страховка, достаточная сумма наличных при себе.
Может также понадобиться справка о движении средств по картам, выданная вашим банком и переведенная на английский или испанский язык. Если у вас есть кредитная карта, то можно запросить из банка справку о наличии такой карты и лимита по ней.
Перечень необходимых документов можно найти на сайте TurkishAirlines. Впрочем, он довольно скудный и не объясняет, почему наших сограждан иногда не пускают на борт до Канкуна.
Также перечень требований к пассажирам, летящим в страны Латинской Америки, опубликовало Генеральное консульство Российской Федерации в Стамбуле.
Кроме прочего, там указаны следующие требования:
- Наличие у пассажира единого / сквозного номера бронирования авиабилета (PNR) по маршруту туда — обратно (например: Москва — Стамбул — Сан-Паулу — Стамбул — Москва);
- Наличие у пассажира багажа помимо ручной клади;
- Наличие у пассажиров, указавших целью поездки «обучение, работа и т. д.», соответствующих подтверждающих документов (должны быть нотариально заверены и переведены на английский язык);
- Наличие в системе авиакомпании так называемого «okey to board» — подтверждения, получаемого авиакомпанией от страны следования.
Правильно производите оплату путешествия
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По сообщениям туроператоров, вопросы на границе могут вызвать, например, билеты, купленные на средства с чужой карты. Кроме того, некоторые потенциальные мигранты покупают билеты или бронируют отели через даркнет, их «выдает» оформление документов через подставной электронный адрес, зарегистрированный не в России.
Оформляйте покупку так, чтобы она выглядела предельно прозрачно. Справка из банка о движении средств на счете позволит вам доказать, что вы оплачивали тур, билеты или проживание в отеле своими средствами и совершенно легально.
Получите физическую визу в Мексику через посольство
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Обычно люди, отправляясь в тур, оформляют разрешение на въезд в электронном виде. Чтобы минимизировать риски, имеет смысл обратиться в посольство Мексики за визой на физическом носителе. Для этого придется собрать ряд документов (например, справки из банков и от работодателя), но стоит помнить, что наличие визы, одобренной посольством, может повлиять на решение пограничников.
Грамотно выбирайте авиакомпанию
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Следует учесть, что проблемы с перелетом в Канкун возникали только в Стамбуле и только у пассажиров Turkish Airways. Поэтому, если вы еще не купили билет в Мексику, имеет смысл воспользоваться услугами другого авиаперевозчика.
Ассоциация Туроператоров предлагает туристам список альтернативных рейсов в Латинскую Америку. Стоит обратить внимание: длительность перелетов в некоторых случаях составляет 40 часов или больше.
На рейсах Qatar Airways до Канкуна можно долететь со стыковками в Дохе и Майами.
На рейсах Utair, Condor Airlines, Air Europa предлагаются стыковки в Ереване и Франкфурте-на-Майне.
У EgyptAir и Delta Airlines есть маршруты со стыковками рейсов в Каире и Нью-Йорке.
У Royal Air Maroc и Delta Air Lines перелеты организуются со стыковками в Касабланке и Нью-Йорке.
Можно воспользоваться маршрутом Москва–Канкун с пересадкой на Кубе, но в этом случае придется добираться до стыковочного рейса из Варадеро в Гавану.
Если вы планируете перелет в Бразилию (Сан-Паулу), то выбор авиакомпаний тоже довольно широкий.
Ethiopian Airlines предлагает перелет с одной стыковкой в Аддис-Абебе.
У Qatar Airways есть рейсы до Сан-Паулу со стыковкой в Дохе.
Emirates предлагает перелет со стыковкой в Дубае
Перелеты в Аргентину (Буэнос-Айрес) предлагают, например, Ethiopian Airlinesсо стыковкой в Аддис-Абебе, Emirates — со стыковкой в Дубае и Qatar Airways — со стыковками в Дохе и Сан-Паулу.
Как вернуть деньги, если вас все-таки не пустили на рейс до Мексики
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В случае, если вас, при наличии всех необходимых документов, не пропустила таможенная служба уже на въезде в страну, вы можете получить компенсацию по страховке от невыезда.
«Отказ во въезде в иностранное государство, если туриста не пустили в страну по решению пограничной службы страны въезда, но при этом тот он ничего не нарушал, не имеет запрета на выезд и все документы в порядке — обстоятельство, при котором страховая компания возместит расходы в размере стоимости поездки, за минусом стоимости авиабилетов», — комментирует на сайте Ассоциации Туроператоров директор филиала «ЕВРОИНС» Туристическое Страхование Юлия Алчеева.
Что же касается отказа представителей авиакомпании допустить пассажира на рейс, то этот случай не является страховым. Но у туриста есть возможность получить компенсацию: в течение 20 дней он может выставить досудебную претензию туроператору о возмещении расходов, которые возникли ввиду отказа перевозчика в оплаченной услуге. Срок рассмотрения претензии — 10 дней.
Туроператоры напоминают: такая претензия будет принята только в том случае, когда у туриста на руках были все требуемые документы и принимающая сторона отказала ему во въезде по каким-то иным причинам.
Во время общения с представителями авиакомпании или таможенной службы имеет смысл проводить фото- и видеофиксацию их действий — эти доказательства, как и подготовленные для путешествия документы, могут стать основанием для разрешения дела в вашу пользу.