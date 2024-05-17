Ягоды в Московской области: что можно покупать в мае-июне и как правильно выбирать

В материале РИАМО рассказываем, какие ягоды можно будет купить на ярмарках в Москве и Московской области в мае и июне.

Какие ягоды стоит выбирать Фото - © Медиасток.рф Большинство специалистов-нутрициологов подчеркивают: в весенние и летние месяцы нужно обращать внимание на сезонные ягоды и фрукты, а внесезонные плоды разумнее всего игнорировать или покупать в умеренных количествах. В мае, например, уже можно приобрести арбузы — но этот месяц совсем не естественен для вызревания этих плодов, поэтому, с большой долей вероятности, продаваться будут арбузы, выращенные в парниках или на гидропонике, с изрядным количеством пестицидов и/или гормонов роста. Вкус у таких арбузов сомнительный, польза от их употребления практически нулевая. То же касается и винограда: как правило, он либо выращен с использованием химикатов, либо несколько месяцев хранился на складах при использовании консервантов. Поэтому специалисты советуют: жителям Московского региона в мае и июне следует выбирать только те плоды, которые традиционно вызревают в этот период.

Когда можно покупать клубнику Фото - © Медиасток.рф Московский регион в разные периоды может предлагать полноценный ягодный стол и в мае, и в июне — зависит от климатических показателей каждого года. Традиционно в мае в Московской области уже можно купить местную клубнику — она появляется, как правило, в конце месяца. Если вы хотите покупать только ягоду, выращенную в родном регионе, имеет смысл запомнить сорта клубники, которые подмосковные садоводы собирают в конце весны и начале лета. В их числе, например, «Хоней», «Елизавета 2», «Искушение», «Любава» — при благоприятных условиях эти сорта плодоносят уже с конца мая. В июне подтягиваются сорта «Фестивальная», «Вима Кимберли», «Гигантелла», «Московский деликатес». Со второй половины июня можно ждать урожая от «Дарселекта», «Диаманта», «Фаворита» и «Лорда». Немного раньше московских ягод на прилавках появляется клубника из Узбекистана, Армении, Крыма и Краснодара. В сетевых супермаркетах также бойко продается клубника из Египта, Аргентины, Бразилии и Турции.

Как выбрать хорошую клубнику Фото - © Медиасток.рф Ягоды, прибывшие издалека, как правило, насыщены консервантами — это позволяет им перенести длительную транспортировку. Впрочем, на здоровье потребителя длительность путешествия клубники довольно редко сказывается негативно — иначе экспорт ягоды давно бы уже прекратился. Основной вопрос при выборе клубники — «как выбрать сочную, сладкую и вкусную?» Выбирая клубнику, нужно следовать нескольким правилам: Хорошая клубника имеет ярко-красный цвет и умеренно блестящую поверхность. Темные пятна свидетельствуют о переизбытке селитры, идеальный «голливудский» глянец может означать, что при выращивании переборщили с нитратами. Ягода должна быть однотонной. Темно-красные пятна говорят о том, что клубника довольно долго добиралась до прилавка и успела слегка испортиться, а белый кончик — о том, что ягоду сорвали незрелой, и, скорее всего, она будет пресной и безвкусной. Хвостик должен быть зеленым, мягким и плотным. В противном случае вы получите клубнику травянистого вкуса, которую сорвали задолго до вызревания, и хвостик успел засохнуть за те дни или недели, пока ягода добиралась до Подмосковья. Если ягоду продают в прозрачных пластиковых контейнерах, то на их стенках непременно должно быть немного сока. Плохо, когда клубника «плавает» в соке — это значит, что она перезрела и уже начала портиться. Но так же плохо, если контейнер с клубникой выглядит как на картинке из журнала: красивые глянцевые безупречные ягоды, без капли сока на стенке. Скорее всего, такая клубника была выращена с помощью гидропоники и осталась в целости благодаря использованию химикатов.

Когда можно покупать черешню Фото - © Unsplash.com В июне наступает сезон черешни. В Московском регионе она, как правило, вызревает к середине месяца, а основной завоз ягоды с конца мая производится из Узбекистана. В июне можно также ждать черешни и вишни из Абхазии. В Московской области черешня тоже с успехом плодоносит, но из-за особенностей климата ягоды появляются, как правило, во второй половине июня, ближе к концу месяца. Самыми популярными и вкусными ранними сортами черешни в Московской области считаются «Радица», «Ипуть», «Валерий Чкалов», «Гронкавая» и «Ревна».