Изменение пенсий с 1 октября 2025 года: кто получит повышенные выплаты

Как изменятся пенсионные выплаты россиянам с 1 октября, 2025 года, читайте в материале РИАМО.

Повышение денежных выплат военным пенсионерам с 1 октября 2025 года Фото - © РИА Новости С 1 октября 2025 года военные пенсионеры и бывшие сотрудники силовых ведомств получат увеличение пенсий на 7,6%. Произойдет это автоматически, без подачи заявлений. «Этот вид выплат рассчитывают исходя из окладов по должности и званию, надбавок и понижающего коэффициента. Сейчас доля денежного довольствия, учитываемая при исчислении пенсии, составляет 93,59 процента», — сообщает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко.

Отдельная индексация гражданским пенсионерам не предусмотрена с 1 октября Фото - © Медиасток.рф Щербаченко обращает внимание россиян, что гражданским пенсионерам в октябре не стоит рассчитывать на отдельную индексацию, так как страховые пенсии уже были увеличены в январе на 9,5%, а социальные — в апреле на 14,75%. Такие параметры будет действовать до конца 2025 года.

Увеличение пенсии гражданам старше 80 лет и инвалидам 1-ой группы Фото - © РИА Новости Из гражданских пенсионеров исключение составляют те, кто достиг возраста 80 лет. Этой категории россиян фиксированная выплата будет удвоена с первого числа месяца, следующего за днем рождения, поэтому часть пожилых людей увидит прибавку именно в октябре. Аналогичная прибавка положена и россиянам, получившим I группу инвалидности, отмечает эксперт. «Для граждан старше 80 лет (юбиляры сентября 2025 года) пенсии вырастут с 1 октября. Например, если пенсия в сентябре составляла 40 000 рублей, то с октября она увеличится на 10 221,70 рубля (сумма складывается из фиксированной выплаты к страховой пенсии в размере 8907,70 рубля и надбавки за уход в 1314 рублей) до 50 221,70 рубля», — приводит пример расчетов Щербаченко. Подавать заявление не нужно, Соцфонд пересчитает выплаты и автоматически проведет индексацию, подчеркивает эксперт. Важно знать, что доплату можно получить лишь по одному из этих двух оснований. Если фиксированная выплата уже была удвоена, когда гражданин достиг возраста 80 лет, то при получении статуса «инвалид 1-ой группы», пенсия больше увеличиваться не будет.

Повышенная пенсия для россиян, вышедших на заслуженный отдых Фото - © РИА Новости Люди, недавно завершившие трудовую деятельность, также могут рассчитывать на увеличение пенсии. Речь идет о том, что с 2016 по 2024 годы индексация выплат пенсионерам, которые продолжали трудовую деятельность, проводилась исключительно формально: в документации указывалась новая сумма, но по факту люди получали выплаты без учета повышения. С момента увольнения такие пенсионеры имеют право на перерасчет и соответственно выплаты с учетом всех индексаций за указанный период. Перерасчет выполняется автоматически, начиная с первого числа месяца, следующего за датой увольнения.

Дополнительные выплаты пенсионерам, ухаживающим за нетрудоспособными родственниками Фото - © РИА Новости На доплату к пенсии могут рассчитывать пожилые люди, имеющие иждивенцев: супругов, детей, внуков, братьев и сестер в возрасте до 18 лет. Если иждивенец — студент (студентка) дневного отделения, то право на выплату сохраняется еще на пять лет. Доплата за одного родственника равна трети фиксированной выплаты к пенсии. При наличии двоих иждивенцев, сумма доплаты удваивается. Если у пенсионера три и более человек на попечении, то доплата будет выше 100% фиксированной выплаты.