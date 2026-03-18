IT-ипотека в 2026 году: как айтишнику купить квартиру или дом с помощью государства

IT-ипотека – одна из важнейших мер господдержки специалистов, которые работают в сфере информационных технологий. В 2024 году правила предоставления кредитов изменились, в частности, их перестали выдавать сотрудникам компаний из Москвы и Санкт-Петербурга. В этом году появились и другие новшества.

Какие требования предъявляют банки к IT-специалистам

Льготную ипотеку могут получить сотрудники аккредитованных IT-компаний из разных регионов России: от разработчиков программных продуктов и сервисов до маркетологов и копирайтеров.

В программе участвуют 54 банка, в их числе – Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Банк «ДОМ.РФ», Совкомбанк и другие.

Эксперт назвал требования кредитных организаций к заемщикам.

1. Гражданство России, возраст от 18 до 50 лет включительно

В разных банках минимальный возрастной порог отличается. Одни предоставляют ипотеку клиентам с 18 лет, другие – с 21-23 лет.

2. Работа в IT-компании, аккредитованной Минцифры

Специалист должен работать по трудовому договору в организации, которая аккредитована Минцифры и получает налоговые льготы, в частности, применяет пониженный тариф по страховым взносам. Для этого от 70% дохода ей должна приносить деятельность в IT-сфере.

Чтобы подтвердить применение льгот, компании нужно предоставить согласие на раскрытие налоговой тайны. Не все знают, что согласие для аккредитации и для IT-ипотеки – это разные юридические процедуры.

Оба документа организация подает по форме КНД 1110058, но с разными целями:

согласие для IT-аккредитации подтверждает профиль деятельности бизнеса;

согласие для IT-ипотеки оформляется для применения налоговых льгот.

Реестр компаний для IT-ипотеки обновляется два раза в год – 20 мая и 20 сентября. Если компания не подала документы вовремя, ее сотрудники не смогут оформить IT-ипотеку до следующего обновления реестра.

«Обращу внимание на то, что с 2026 года компании не могут совмещать два льготных режима – IT-аккредитацию и льготы «Сколково». Если организация выбрала второй вариант, ее сотрудники теряют право на льготную ипотеку», — подчеркивает Родионов.

У специалистов, которые не станут менять место работы, льготная ставка будет сохраняться от 6 до 12 месяцев. За это время ФНС формирует сведения о применении налоговых льгот и передает их в Минцифры. Далее эту информацию направляют банкам.

Проверить, соответствует ли работодатель критериям IT-ипотеки можно на портале «Госуслуги». В строку поиска нужно ввести название организации или ее ИНН.

3. Подходящий уровень дохода за последние три месяца (до вычета НДФЛ)

Требования банков отличаются в зависимости от региона, в котором зарегистрирована компания.

от 150 тыс. рублей в месяц – для бизнесов, которые работают в Московской и Ленинградской областях, а также городах-миллионниках – Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Красноярске, Нижнем Новгороде и других;

от 90 тыс. рублей в месяц – для компаний, зарегистрированных в других городах.

Банки учитывают не только зарплату на основном месте работы заемщика, но и средства, которые он получает, работая по совместительству. Обе организации должны соответствовать установленным требованиям.

Программа IT-ипотеки предусматривает дифференцированный подход к заемщикам. К сотрудникам возрасте до 35 лет банки предъявляют более мягкие требования, чем к остальным. Так реализуется приоритет государства по привлечению молодых специалистов в сферу информационных технологий.

Помимо этого, есть нюансы, касающиеся местонахождения компаний. Рассматривая заявки на ипотеку, банки ориентируются на адрес места работы, указанный в трудовом договоре.

«К примеру, IT-специалист из Ярославля, который удаленно работает в организации, зарегистрированной в Подмосковье, должен получать не менее 150 тыс. рублей. При этом банку не важно, что он хочет купить квартиру в родном городе. В то же время требования к зарплате сотрудника официально зарегистрированного филиала IT-компании будут предъявлять в соответствии с адресом подразделения. Каких-либо ограничений относительно семейного положения в программе нет. Однако, рассматривая заявку, кредитная организация будет соотносить число иждивенцев с уровнем дохода IT-специалиста», — объясняет Родионов.