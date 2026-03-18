IT-ипотека в 2026 году: как айтишнику купить квартиру или дом с помощью государства
Об актуальных условиях программы IT-ипотеки РИАМО рассказал управляющий партнер консалтингового агентства Rodionoff Group Иван Родионов.
IT-ипотека – одна из важнейших мер господдержки специалистов, которые работают в сфере информационных технологий. В 2024 году правила предоставления кредитов изменились, в частности, их перестали выдавать сотрудникам компаний из Москвы и Санкт-Петербурга. В этом году появились и другие новшества.
Какие требования предъявляют банки к IT-специалистам
Льготную ипотеку могут получить сотрудники аккредитованных IT-компаний из разных регионов России: от разработчиков программных продуктов и сервисов до маркетологов и копирайтеров.
В программе участвуют 54 банка, в их числе – Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Банк «ДОМ.РФ», Совкомбанк и другие.
Эксперт назвал требования кредитных организаций к заемщикам.
1. Гражданство России, возраст от 18 до 50 лет включительно
В разных банках минимальный возрастной порог отличается. Одни предоставляют ипотеку клиентам с 18 лет, другие – с 21-23 лет.
2. Работа в IT-компании, аккредитованной Минцифры
Специалист должен работать по трудовому договору в организации, которая аккредитована Минцифры и получает налоговые льготы, в частности, применяет пониженный тариф по страховым взносам. Для этого от 70% дохода ей должна приносить деятельность в IT-сфере.
Чтобы подтвердить применение льгот, компании нужно предоставить согласие на раскрытие налоговой тайны. Не все знают, что согласие для аккредитации и для IT-ипотеки – это разные юридические процедуры.
Оба документа организация подает по форме КНД 1110058, но с разными целями:
- согласие для IT-аккредитации подтверждает профиль деятельности бизнеса;
- согласие для IT-ипотеки оформляется для применения налоговых льгот.
Реестр компаний для IT-ипотеки обновляется два раза в год – 20 мая и 20 сентября. Если компания не подала документы вовремя, ее сотрудники не смогут оформить IT-ипотеку до следующего обновления реестра.
«Обращу внимание на то, что с 2026 года компании не могут совмещать два льготных режима – IT-аккредитацию и льготы «Сколково». Если организация выбрала второй вариант, ее сотрудники теряют право на льготную ипотеку», — подчеркивает Родионов.
У специалистов, которые не станут менять место работы, льготная ставка будет сохраняться от 6 до 12 месяцев. За это время ФНС формирует сведения о применении налоговых льгот и передает их в Минцифры. Далее эту информацию направляют банкам.
Проверить, соответствует ли работодатель критериям IT-ипотеки можно на портале «Госуслуги». В строку поиска нужно ввести название организации или ее ИНН.
3. Подходящий уровень дохода за последние три месяца (до вычета НДФЛ)
Требования банков отличаются в зависимости от региона, в котором зарегистрирована компания.
- от 150 тыс. рублей в месяц – для бизнесов, которые работают в Московской и Ленинградской областях, а также городах-миллионниках – Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Красноярске, Нижнем Новгороде и других;
- от 90 тыс. рублей в месяц – для компаний, зарегистрированных в других городах.
Банки учитывают не только зарплату на основном месте работы заемщика, но и средства, которые он получает, работая по совместительству. Обе организации должны соответствовать установленным требованиям.
Программа IT-ипотеки предусматривает дифференцированный подход к заемщикам. К сотрудникам возрасте до 35 лет банки предъявляют более мягкие требования, чем к остальным. Так реализуется приоритет государства по привлечению молодых специалистов в сферу информационных технологий.
Помимо этого, есть нюансы, касающиеся местонахождения компаний. Рассматривая заявки на ипотеку, банки ориентируются на адрес места работы, указанный в трудовом договоре.
«К примеру, IT-специалист из Ярославля, который удаленно работает в организации, зарегистрированной в Подмосковье, должен получать не менее 150 тыс. рублей. При этом банку не важно, что он хочет купить квартиру в родном городе. В то же время требования к зарплате сотрудника официально зарегистрированного филиала IT-компании будут предъявлять в соответствии с адресом подразделения. Каких-либо ограничений относительно семейного положения в программе нет. Однако, рассматривая заявку, кредитная организация будет соотносить число иждивенцев с уровнем дохода IT-специалиста», — объясняет Родионов.
Какие документы необходимы для оформления ипотеки для айтишников
В разных банках полный перечень документов отличается. В стандартный список входят следующие:
- паспорт,
- СНИЛС,
- справка о доходах по форме 2-НДФЛ,
- копии трудовой книжки или трудового договора,
- если у заемщика электронная трудовая книжка, он должен предоставить справку или выписку по форме СТД-СФР,
- подтверждение того, что компания-работодатель входит в Реестр Минцифры.
На каких условиях выдают IT-ипотеку в 2026 году
В 2026 году льготный кредит можно оформить на следующих условиях:
- Ставка по кредиту – до 6% годовых. Если регистрация сделки будет проходить онлайн, банк может немного снизить ставку. У сотрудников IT-компаний также есть возможность оформить кредит на более выгодных условиях за счет региональных бюджетов. Меры поддержки по субсидированию расходов IT-специалистов запущены в 23 субъектах федерации.
- Первоначальный взнос – от 20% стоимости недвижимости. В качестве ПВ или его части можно использовать материнский капитал. Тогда детям необходимо выделить долю в новой квартире.
- С другими льготными программами IT-ипотеку сочетать нельзя.
- Максимальная сумма кредита – 9 млн рублей. Если недвижимость, которую хочет приобрести заемщик, стоит дороже, он может сочетать льготную ипотеку с рыночной и увеличить сумму кредита до 18 млн рублей. Процентная ставка по кредитному договору в отношении дополнительной суммы может быть выше льготной.
- Период кредитования. В условиях программы максимальный срок, на который предоставляется кредит, не указан. Обычно банки одобряют ипотеку на период до 30 лет, но при этом учитывают возраст заемщиков. Они рассчитывают, что клиенты рассчитаются к 60-65 годам. Молодым IT-специалистам могут дать кредит на 30 лет, а сотрудникам более старшего возраста – на 10-20 лет.
- Срок действия программы: договор на покупку жилой недвижимости нужно заключить до 31 декабря 2030 года.
Какую недвижимость можно купить по IT-ипотеке
Заемщики могут приобрести жилье только на первичном рынке. На «вторичку» действие программы не распространяется. Если у специалиста уже есть квартира, это не станет препятствием для получения льготного кредита.
Что можно приобрести:
1. Квартиру в строящемся жилом доме или готовую квартиру в новостройке по договору участия в долевом строительстве (ДДУ) или купли-продажи (ДКП).
Продавцом или подрядчиком могут выступать:
- организация,
- индивидуальный предприниматель,
- закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ),
- фонд развития территорий.
2. Таунхаус (дом блокированной застройки) или отдельный дом с земельным участком в малоэтажном жилом комплексе. Такую недвижимость можно приобрести по ДДУ или ДКП.
3. Земельный участок для возведения частного дома. IT-специалист может оплатить строительство объекта по одному или нескольким договорам подряда с использованием эскроу-счета.
Использовать льготный кредит для приобретения недвижимости по договору уступки права требования нельзя.
Дополнительные требования при строительстве или покупке частного дома
- подрядчик – организация или ИП,
- высота дома – до 20 м, не более трех надземных этажей,
- здание подходит для постоянного проживания, подведены и действуют инженерные коммуникации: водопровод, электричество, отопление, канализация,
- участок относится к категориям «земли поселений» или «земли сельхозназначения» с правом постоянного проживания или регистрации,
- земля оформлена в собственность.
Может ли сменить работу IT-специалист, который оформил льготную ипотеку
Переходить из одной организации в другую можно, заемщик «не прикреплен» к своему работодателю. При этом со дня подписания кредитного договора до полного погашения кредита он должен один раз в полгода подтверждать, что работает в IT-компании, аккредитованной Минцифры. После увольнения с работы следует устроиться в другую организацию, соответствующую условиям программы, объясняет эксперт.
Если за это время он не сможет найти подходящую IT-компанию или захочет реализовать себя в другой сфере, условия кредитования изменятся. К ключевой ставке Центробанка, действовавшей на момент оформления ипотеки, могут прибавить от 1,5 до 4,5 п.п. в зависимости от того, какое жилье он приобрел.
Срок кредитования не изменится в любом случае.
Можно ли рефинансировать ипотечный кредит по программе для IT-специалистов
Действующий кредит с помощью ипотеки для айтишников рефинансировать нельзя. У заемщика, который сначала оформил кредит на рыночных условиях, а потом устроился в IT-компанию, не получится перевести ее в льготную.
Банк может выдать ему новый кредит, но старый все равно придется погашать. Если такой вариант не подходит, ипотечную квартиру можно продать.
В то же время у специалиста, который оформил IT-ипотеку, есть возможность рефинансировать ее в рамках региональной программы или на рыночных условиях, говорит Родионов.
Сколько раз можно воспользоваться льготной IT-ипотекой
В соответствии с правилом, действующим с 23 декабря 2023 года, льготный кредит выдается только один раз. На займы, оформленные до этой даты, оно не распространяется.
Почему банки отказывают в выдаче кредита айтишникам
Случается, что IT-специалисты, которые подходят под условия программы, получают отказы кредиторов. Среди самых распространенных причин – испорченная кредитная история и недостаточный уровень дохода.