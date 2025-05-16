Штраф до 300 тысяч: какие растения запрещено выращивать на даче и как за это могут наказать

Какие растения входят в перечень запрещенных, что положено за их разведение и как отличить запрещенную ипомею от остальных, читайте в материале РИАМО.

Какие растения запрещено выращивать на даче Фото - © Кирилл Каллиников 7 февраля 2024 года в постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении перечня растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества…» были внесены изменения, касающиеся ряда растений, которые граждане России нередко выращивают на своих дачных участках. На придомовых территориях и дачных участках запрещено выращивать, в частности, следующие культуры: Ипомея трехцветная (растение вида Ipomoea tricolor), Гармала (растение рода Peganum), Турбина щитковидная (растение вида Turbina corymbosa). В перечень, кроме упомянутых выше, входят: Банистериопсис каапи (растение вида Banisteriopsis caapi);

Голубой лотос (растение вида Nymphea caerulea);

Грибы любого вида, содержащие псилоцибин и (или) псилоцин;

Диплоптерис кабрерана (растение вида Diplopterys cabrerana);

Ибога (растение вида Tabernanthe iboga);

Кактус, содержащий мескалин (растение вида Lophophora williamsii), и другие виды кактуса, содержащие мескалин;

Кат (растение вида Catha edulis);

Кокаиновый куст (растение любого вида рода Erythroxylon);

Конопля (растение рода Cannabis);

Мак снотворный (растение вида Papaver somniferum L) и другие виды мака рода Papaver, содержащие наркотические средства;

Мимоза хостилис (растение вида Mimosa tenuiflora);

Митрагина прекрасная (растение вида Mitragyna speciose);

Психотрия зеленая (растение вида Psychotria viridis);

Роза гавайская (растение вида Argyreia nervosa);

Шалфей предсказателей (растение вида Salvia divinorum);

Эфедра (растение рода Ephedra L). Разведение этих растений подпадает под статью 231 Уголовного кодекса РФ – «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры».

Наказание за выращивание на участке противозаконных растений Если на участке нашли 10 или более кустов, это может повлечь за собой штраф до 300 тысяч рублей либо ограничение или лишение свободы на срок до двух лет. Если же кустов обнаружено более 100, то такое нарушение наказывается лишением свободы на срок до восьми лет. При этом, предупреждают юристы, получить наказание можно также и за те вьюнки, которые выросли без участия хозяина участка, но не были им вовремя выполоты.

Ипомея трехцветная: как отличить от безопасных вьюнков Фото - © Russell E, CC BY-SA 3.0 Наиболее яркую реакцию общественности вызвала именно ипомея, поскольку этот вьюнок является распространенным «спутником» дачных насаждений. Он почти повсеместно украшает заборы и беседки, и, как правило, его специально никто не культивирует: цветок размножается без участия дачников и способен за сезон заполонить довольно большие площади. При этом у ипомеи несколько сотен видов, и лишь один из них выращивать противозаконно. Ипомея трехцветная попала в список запрещенных растений потому, что в ее семенах содержится эргин — токсичное вещество, оборот которого запрещен действующим законодательством. Кстати, семена ипомеи трехцветной пока свободно продаются в рознице и в интернет-магазинах. Если у вас на участке уже растет ипомея, опознать в ней «нарушителя» можно по следующим признакам. Во-первых, цветки этого растения всегда светло-голубые, с белой сердцевиной. Они растут пучками по 2-4 штуки. Во-вторых, когда цветение заканчивается, на месте цветка остается трубка пурпурного цвета. Другие виды ипомей могут также давать голубые цветы, но обычно «в комплекте» с ними идут белые, розовые, красные и бордовые. Впрочем, если вы не уверены в том, что у вас растет именно безвредная ипомея – от вьюнка лучше избавиться.

Борщевик – еще одно вредное растение Фото - © Павел Львов Кроме описанных в Постановлении растений, незаконным считается «разведение» на садовом участке борщевика. Закон о запрете выращивания борщевика вступил в силу 1 ноября 2018 года. За участок, заросший борщевиком, физлицо может получить штраф до 5 тысяч рублей, должностные лица (включая председателей СНТ) – до 50 тысяч рублей, юрлица – до миллиона рублей.