ИП на НПД и самозанятость: в чем разница, где меньше налогов и больше возможностей

Чем отличается ИП на налоге на профессиональный доход от самозанятого без статуса, какие ограничения и кому что выгоднее, читайте в материале РИАМО.

Что такое самозанятость Фото - © Смирнова Светлана / Фотобанк Лори Самозанятость в обиходе — это налоговый режим НПД (налог на профессиональный доход), который применяют физические лица без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Кто это: обычный человек (физлицо), который встал на учет в налоговой через приложение «Мой налог». Что можно делать: оказывать услуги, выполнять работы, продавать товары собственного производства, сдавать имущество в аренду. Что платить: 4% с доходов от физлиц, 6% — от компаний и ИП. Отчетность: не требуется. Налог начисляется автоматически. Главные ограничения: доход не более 2,4 млн рублей в год;

нельзя нанимать работников;

нельзя перепродавать чужие товары;

нельзя торговать подакцизными и маркированными товарами.

Что такое ИП на НПД Фото - © Валерий Лукин / Фотобанк Лори ИП на НПД — это индивидуальный предприниматель, который выбрал для своей деятельности режим налога на профессиональный доход вместо традиционных систем (общей, упрощенной или патента). Кто это: человек, который зарегистрировался как ИП (получил ОГРНИП) и дополнительно встал на учет по НПД в приложении «Мой налог». Что можно делать: то же самое, что и самозанятому, но с гораздо большими возможностями. Что платить: те же 4% и 6%. Отчетность: тоже не требуется. Главные ограничения: те же, что у самозанятого (доход до 2,4 млн рублей, нет сотрудников, запрет на перепродажу и маркировку).

В чем разница между самозанятостью и ИП на НПД Фото - © Александр Трофимович / Фотобанк Лори Налог одинаковый. Отчеты не сдает никто. Лимиты и запреты — тоже общие. Разница — в юридическом статусе и вытекающих из него возможностях. Таблица отличий: ИП на НПД против самозанятого Критерий ИП на НПД Самозанятый Юридический статус Индивидуальный предприниматель Физическое лицо Регистрация Оформить ИП + встать на учет НПД Только встать на учет НПД Расчетный счет Можно открыть Нельзя (только личная карта) Эквайринг Полноценный Ограниченный (QR СБП, мобильные терминалы) Лицензии Можно получить Нельзя Сертификация товаров Можно пройти Нельзя Больничные и декретные Можно при добровольных взносах в СФР Только больничные Переход на УСН/патент Проще (статус ИП уже есть) Сначала регистрировать ИП Доверие у компаний Высокое Низкое или среднее

Какой статус выбрать и в каких случаях Фото - © Monkey Business Images / Фотобанк Лори Самозанятость подходит, если: вы работаете в основном с физлицами;

ваш доход до 2,4 млн в год;

расчетный счет и эквайринг не нужны;

не планируете расти в крупный бизнес. ИП на НПД подходит, если: работаете с компаниями и ИП;

нужен расчетный счет и прием платежей по терминалу;

требуется лицензия или сертификация;

вы планируете расширяться и переходить на УСН или патент;

хотите выглядеть солидно в глазах контрагентов.

Коротко о самозанятости и ИП на НПД и их отличиях

НПД — это просто удобный налог. А вот статус ИП дает возможности. Если вы собираетесь работать серьезно, с компаниями, с деньгами на счетах и с перспективой роста — регистрируйте ИП и сразу берите НПД. Если же вы просто подрабатываете, сдаете квартиру или стрижете соседей — достаточно самозанятости. Налог тот же, а лишней бюрократии меньше.