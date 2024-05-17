Игры на гитаре, походы, исследования и строевая подготовка: как выбрать детский лагерь в Подмосковье

В материале РИАМО рассказываем, как выбрать детский лагерь в Московской области и как собрать ребенка.

На что обратить внимание при выборе лагеря Фото - © Медиасток.рф Выбрать лагерь для отдыха детей летом можно на сайте https://camp.mosreg.ru/. Там можно найти отзывы, контактные данные и выбрать лагерь по теме — спортивный, музыкальный, палаточный, военно-патриотический и так далее. Всего в Московской области будет работать более 100 детских лагерей. Для начала стоит определиться, в какой лагерь хочет попасть ребенок, и обратить внимание на его увлечения. Так, спортсмену вряд ли будет интересно в лагере для музыкантов, а математик не получит удовольствия от возведения палаток и прохождения полос препятствий. Выбрав направление, нужно сосредоточиться на тематических лагерях и проверить, есть ли возможность у семьи получить путевку бесплатно или оформить компенсацию. В таком случае круг поиска может сузиться — не все лагеря имеют такую возможность. Далее стоит обратить внимание на отзывы о лагере, посмотреть его сайт, который должен быть актуальным, оформленным, с действующими контактами. Также можно проверить в СМИ, не закрывали ли лагерь из-за проблем с безопасностью или случаев отравления детей, например. Стоит пообщаться в соцсетях с бывшими клиентами лагеря и вообще обратить внимание на то, насколько сотрудники учреждения идут на контакт. Если вы выбрали лагерь с оказанием лечебно-оздоровительных услуг или образовательных, то нужно проверить лицензию — на медицинскую и образовательную деятельность соответственно. Досуговые лагеря не обязаны иметь такую лицензию. Но все лагеря должны иметь допуск на работу в виде документа от Роспотребнадзора, Госпожнадзора и МВД. Любые из этих документов родители имеют право проверить, а лагерь обязан их предоставить. Эти бумаги подтверждают, что лагерь прошел проверку на безопасность и соответствие заявленным услугам. Особое внимание нужно уделить лагерям, где предусмотрен отдых с палатками или на водоемах. Там должны быть маршруты, согласованные с МЧС, а для отдыха на водоеме помимо медика в лагере должен быть предусмотрен инструктор по плаванию. В целом инструкторы и вожатые должны иметь соответствующую квалификацию и документы, подтверждающие это.

Какие есть детские лагеря в Московской области Фото - © Медиасток.рф Детские лагеря в Подмосковье с активным отдыхом Активный отдых — одно из самых востребованных направлений для летнего отдыха. После учебного года, когда дети усердно учились, много сидели и мало двигались, самое время побегать, попрыгать, заняться командными играми или единоборствами. Выбор лагерей с активным отдыхом широкий. Так, в лагере «Орленок» в Клинском горокруге детям предлагают занятие с лошадьми, игры в волейбол, баскетбол и футбол, активности на свежем воздухе и творческие мастер-классы. Окунуться в быт военных, научиться стрелять, спеть строевую и попробовать свои силы в военно-тактической игре можно в «Лагере настоящих героев» в парке «Патриот». Здесь ребят учат военно-прикладным дисциплинам в виде игры. В лагере «Чайка новая цивилизация» ребята могут окунуться в походную жизнь — освоить байдарку, научиться ставить палатки, попробовать настоящую полевую кухню. Кроме того, здесь предусмотрены спортивные активности и есть свой театр. В лагере «Шерна» в Ногинске готовят будущих экологов. Здесь все живут в палатках, учебные классы тоже находятся в палатках. Дети проводят исследования, занимаются экологией и работают в лаборатории. Образовательные лагеря в Московской области Для тех, кто не представляет свою жизнь без учебы, будут работать образовательные лагеря. В целом разделение лагерей по тематике можно назвать условным, так как в образовательном лагере все же предусмотрены активности, а в спортивном не обойтись без лекций и занятий. В лагере «Авиатор» в Домодедове дети узнают о проектировании, изготовлении и настройках беспилотников, основах аэродинамики и аэрофотосъемки, мировых трендах, стартапах и чемпионах. Здесь учат собирать, ремонтировать и паять квадрокоптеры, программировать автоматический полет и доставлять грузы на время. Английский язык в игровой форме будут изучать в таких лагерях, как EnjoyCamp в Домодедове или «Планета английского» в Пушкине. Все занятия и активности в лагере направлены на изучение языка, есть бассейн и спортивные площадки. Программирование и моделирование изучают в лагере «Технокампус» в Раменском. Здесь дети работают над увлекательными проектами и получают актуальные знания. Фото - © Медиасток.рф Лагеря в Подмосковье для творческих детей В Next Camp в Королеве участники посещают мастер-классы, секции, организовывают концерты и конкурсы. Есть здесь и спортивные секции, и творческие мастерские. В лагере «Искорка» дети смогут заняться вокалом, танцами и поучаствовать в мастер-классах, конечно, есть и спортивные площадки со всем необходимым. А в лагере «На краю света» школьники смогут стать участниками большой сюжетно-ролевой игры. Дети выступят участниками исследовательских экспедиций, отправляющихся на край света, чтобы столкнуться там с загадочным миром и испытать свой характер. В лагере ART-игра для детей подготовили программу, сочетающую в себе игры и арт-терапию. Здесь каждый сможет проявить свои способности и раскрыть творческий потенциал. Музыкальный лагерь Let’splay учит создавать, слушать и исполнять музыку. В программе предусмотрены занятия по театральному мастерству и раскрепощению, репетиции, концерты и мастер-классы. Лагерь при школе Если нет возможности отправить ребенка в загородный лагерь, можно остаться в городе и посещать лагерь при школе. Они чаще всего вовсе бывают бесплатными. Во многих школах работает программа «Умные каникулы», где дети не просто проводят время за творческими занятиями и посещениями городских достопримечательностей, но и занимаются в кружках по интересам — химики ставят опыты, математики решают задачи, экологи пишут проекты. В таких лагерях дети проводят день с утра до вечера, ночуют дома и выходные дни проводят с семьей. В Подмосковье будут работать 960 пришкольных лагерей. Узнать о возможностях лагерей в своем муниципальном образовании можно на сайте городской администрации или в комитете образования.

Как собрать ребенка в летний лагерь Фото - © Медиасток.рф Обычно лагеря предоставляют готовый список вещей, которые можно и нужно взять с собой. Но стоит и самим быть готовым к отправке ребенка. Следует учитывать, что ребенку придется прожить в лагере около 20 дней, и ему нужно самому уметь ухаживать за собой и следить за вещами. Нужно подобрать соответствующую тематике лагеря одежду и обувь. Всегда важно учитывать то, что погода может испортиться, поэтому помимо легкой одежды необходимо положить ветровку, теплые штаны и кофту. Не забыть о носках и нижнем белье, учесть предметы личной гигиены и головной убор. Стоит собрать и индивидуальную аптечку: при необходимости принимать какие-то витамины или лекарства нужно об этом предупредить вожатых. Вообще обо всех индивидуальных особенностях стоит сообщить сотрудникам лагеря. С собой можно дать книгу, любимую игрушку, деньги при необходимости. Гаджеты и телефоны в лагерях обычно вовсе запрещают, есть лагеря, где телефон не допустим. В некоторых учреждениях телефоны выдают на определенный срок. В любом случае, если вы даете с собой телефон, то он должен быть недорогой на случай потери. Кроме того, у ребенка с собой в лагере должны быть документы — свидетельство о рождении или паспорт, справки, путевка, согласие родителей с распорядком дня.