Идеи подарков на Новый год-2025 для детей: что подарить малышам, школьникам и подросткам

В материале РИАМО помогаем сориентироваться в многообразии предложений и решить, что подарить детям и подросткам на Новый год.

Что подарить на Новый год малышам до пяти лет Фото - © Unsplash.com Для малышей Новый год – самый волшебный праздник. Они пишут или рисуют искренние письма Деду Морозу и ждут чуда. Поэтому подготовке к празднику взрослым нужно уделить больше внимания и как минимум вместе с ребенком написать или нарисовать письмо, чтобы знать, о чем мечтает малыш. К тому же можно помочь детям с выбором, если они не могут определиться. Для малышей важно, чтобы подарки были яркими и интересными. Идеальным подарком будет развивающая игрушка, которая тренирует мелкую моторику, сенсорное восприятие, логику и воображение. Можно подарить проектор с функцией колонки. Он поможет малышу засыпать под любимую музыку или слушая сказку, а вокруг будет космическая атмосфера или виды подводного царства. Подойдут подарки для активного отдыха – обруч, нейроскакалка, балансир, сенсорный коврик. Можно выбрать игровые наборы с машинками или фигурками животных, большие раскраски, наборы для творчества. Хорошим подарком станет планшет для рисования, который не требует бумаги и заодно отвлекает малыша от телефонов, или кукольный театр. Хорошим вариантом будут детский фотоаппарат и игрушечный мобильный телефон. В случае с подарком для малышей важно учитывать размер деталей и их количество – слишком мелкие конструкции дети могут случайно проглотить. Кроме того, нужно смотреть на качество материалов, тактильные ощущения, расцветки.

Подарки на Новый год для младших школьников Фото - © Unsplash.com Для детей постарше – дошкольников и младших школьников – различные конструкторы уже будут хорошим и желанным подарком. Подойдут наборы для опытов и обучающие конструкторы по сборке машинок, небольших двигателей, роботов и прочих. Можно подарить красочную энциклопедию с дополненной реальностью или наборы для создания своей мягкой игрушки, например. Исходить стоит из увлечений ребенка, и обязательно нужно узнать о его предпочтениях. Он может заниматься боксом, но мечтать о машинке на радиоуправлении, или интересоваться наукой, а Деда Мороза попросить подарить самокат. Можно присмотреться к наборам для выращивания растений или кристаллов, подарить меховые наушники или карту мира, которая тоже может быть с дополненной реальностью. Скорее всего, школьникам будет интересно все, что связано с технологиями.

Что подарить на Новый год подростку Фото - © Unsplash.com Подростки, пожалуй, самая сложная категория для подбора подарка, и с ними точно стоит его обсудить. Скорее всего, они сами найдут что-то конкретное и скинут ссылку на магазин и артикул. Это удобно, но стоит учитывать, что желания подростков могут быть шокирующими и непонятными взрослым. К этому нужно быть готовыми и, возможно, сразу ограничить хотя бы сумму на подарок. Конечно, одним из самых желанных подарков будет новый смартфон, при этом не обязательно, что старый не работает. Просто нужна более современная модель. Очки виртуальной реальности, кресло геймера, смарт-часы, кресло-мешок, наушники, новая игра и прочее, скорее всего, будут в списках тинейджеров. Если вы хотите сделать сюрприз, то можно обсудить с ним подарок как будто для другого человека. Скажите, что коллега хочет подарить сыну или дочери, например, смарт-часы, и попросите своего подростка определиться с выбором. Так вы узнаете, что нравится ему. Читающему подростку можно подарить электронную книгу. Присмотритесь к стильным рюкзакам или обуви, сертификатам на маркетплейсы, аппаратам для попкорна или принтерам мгновенной печати. Девочкам подойдут косметические наборы, пижамы, наборы для ухода за кожей, ювелирные украшения. Будут рады подростки и билетам на концерт любимого исполнителя или группы, аксессуарам для спорта, головоломкам, настольным играм и музыкальным инструментам, например, укулеле или джембе (африканский барабан).