И снова цены растут: сколько будут стоить пошлины для автомобилистов с сентября 2025 года

В материале РИАМО — о том, во сколько теперь автомобилистам обойдется удостоверение и паспорт транспортного средства.

Почему повысят пошлины для автомобилистов с сентября 2025 года Фото - © РИА Новости Размер пошлин не пересматривали уже очень давно — почти 11 лет для старых прав и семь лет для новых. Повышение сборов — закономерная акция, учитывая рост инфляции за эти годы, считает партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто. Он отметил, что за прошедшее время в разы выросли в цене материалы для изготовления документов, включая новые виды пластика, а также специальное оборудование для выпуска удостоверений.

Сколько будут стоить водительские права Фото - © РИА Новости Согласно поправкам, которые озвучили «Известия» со ссылкой на Минфин с сентября 2025 года сбор за получение водительских прав может вырасти вдвое: за удостоверение старого образца нужно будет заплатить четыре тысячи рублей, а за новое — шесть тысяч. В два раза повысится госпошлина за получение и замену международных прав: ранее она стоила 1,6 тысяч рублей, теперь придется заплатить 3,2 тысячи.

Сколько будет стоить СТС и ПТС с сентября 2025 года Фото - © Анна Аникова / Фотобанк Лори Получение паспорта транспортного средства (ПТС) станет в полтора раза дороже. Цена поднимется до 1,2 тысяч рублей с нынешних 800. Чтобы что-то изменить в этом документе, надо будет заплатить почти в два раза больше — 525 рублей вместо сегодняшних 350 рублей. Госпошлина за свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) вырастет в три раза: бумажный носитель будет стоить 1,5 тысяч вместо 500 рублей, пластиковый — 4,5 тысячи рублей вместо 1,5 тысяч.

Какие еще цены вырастут для автомобилистов с сентября 2025 года Фото - © Солнечная погода в Москве/Медиасток.рф Стоимость государственных номеров на машину поднимется с двух до трех тысяч рублей;

стоимость регистрационных знаков на прицепы и мотоциклы вырастет с 1,5 до 2,25 тысяч рублей;

стоимость свидетельства о соответствии ТС требованиям безопасности — с 1,5 до 4,5 тысяч;

стоимость разрешения на изменения в конструкцию ТС — с 1 до 3 тысяч рублей;

стоимость документа о допуске к перевозке опасных грузов — с 1,5 до 2,25 тысяч и его продлении — с 1 до 1,5 тысяч рублей;

стоимость госзнаков транспортных средств «Транзит» — с 200 до 300 рублей (на бумаге), а также с 1,6 до 2,4 тысяч (на металле).