Хиджаб, никаб, паранджа: в чем разница между этими предметами одежды

В материале РИАМО рассказываем о том, как выглядят и чем различаются предметы мусульманской женской одежды.

Хиджаб скрывает волосы и тело женщины Фото - © Freepik.com Слово хиджаб (от арабского «покрывало», «завеса») традиционно означает набор мусульманской женской одежды, который скрывает волосы и тело женщины, оставляя открытыми только лицо, кисти рук и ноги ниже щиколотки. В обиходе под хиджабом нередко понимают именно платок – он должен, согласно нормам шариата, прикрывать голову практически целиком, оставляя на виду лишь овал лица. Шея женщины также должна быть полностью скрыта. Нередко хиджабом называют также химар – накидку, которая покрывает голову (включая волосы, шею и уши), ниспадает на грудь и спускается вниз до талии. Такой платок, по свидетельствам историков, арабские женщины начали носить еще до зарождения ислама. Сейчас химар – довольно распространенный предмет одежды в Турции и Египте, а также других ближневосточных странах.

Чадра полностью скрывает фигуру Фото - © РИА Новости, Сергей Пятаков Чадра – это легкое длинное покрывало, которое мусульманки носят поверх повседневной одежды (хиджаба). Его назначение – полностью скрывать фигуру, при желании женщина может краем чадры прикрыть также и лицо.

Абайя – длинное свободное платье Фото - © РИА Новости Абайя – женское длинное свободное одеяние без пояса, как правило прикрывающее ноги ниже щиколоток. В ряде стран именно абайя является традиционной одеждой для мусульманок. Абайю для повседневной жизни обычно шьют из ткани неброского цвета, но праздничные варианты наряда могут быть и яркими: их украшают бисером, вышивкой или стразами.

Никаб закрывает голову и лицо женщины Фото - © РИА Новости, Илья Питалев Никаб – мусульманский головной убор, который закрывает всю голову женщины, включая лицо, оставляя открытыми лишь глаза. Никаб может представлять из себя платок, который завязывают особым образом, либо два куска ткани, которые крепятся к налобной повязке: один из них закрывает нижнюю часть лица, второй – шею и плечи. Как правило, никаб имеет черный цвет, иногда его носят с вуалью.

Паранджа закрывает все тело с головой, оставляя только прорези для глаз Фото - © РИА Новости, Михаил Воскресенский Паранджа – это длинный свободный женский халат с ложными рукавами, который скрывает все тело целиком (включая голову), оставляя лишь прорезь для глаз. Эта прорезь нередко закрывается плотной сеткой – чачваном – которую можно поднять или опустить наподобие вуали. Наибольшее распространение паранджа получила в Средней Азии в XIX-XX веках.

Бурка полностью скрывает лицо и тело женщины Фото - © Михаил Воскресенский/РИА Новости Бурка – разновидность паранджи, в которой прорезь для глаз закрыта плотной сеткой, пришитой к одежде (поднять сетку при этом нельзя). Этот вид женской одежды, полностью скрывающей лицо и тело, распространен в Афганистане и Пакистане, где бурки шьют из светло-голубой или темной ткани. Ношение паранджи, бурки и никаба в общественных местах запрещено в ряде стран, поскольку препятствует идентификации личности женщины. В частности, мусульманкам нельзя скрывать лицо во Франции, Бельгии, Австрии, Дании, Сенегале, Чаде, Узбекистане и Таджикистане. В ряде стран существуют и частичные запреты: например, закрывающую лицо одежду нельзя носить в госучреждениях Туниса, Германии и Нидерландов.