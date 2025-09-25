Хиджаб, никаб, паранджа: в чем разница между этими предметами одежды
В материале РИАМО рассказываем о том, как выглядят и чем различаются предметы мусульманской женской одежды.
Хиджаб скрывает волосы и тело женщины
Слово хиджаб (от арабского «покрывало», «завеса») традиционно означает набор мусульманской женской одежды, который скрывает волосы и тело женщины, оставляя открытыми только лицо, кисти рук и ноги ниже щиколотки. В обиходе под хиджабом нередко понимают именно платок – он должен, согласно нормам шариата, прикрывать голову практически целиком, оставляя на виду лишь овал лица. Шея женщины также должна быть полностью скрыта.
Нередко хиджабом называют также химар – накидку, которая покрывает голову (включая волосы, шею и уши), ниспадает на грудь и спускается вниз до талии. Такой платок, по свидетельствам историков, арабские женщины начали носить еще до зарождения ислама. Сейчас химар – довольно распространенный предмет одежды в Турции и Египте, а также других ближневосточных странах.
Чадра полностью скрывает фигуру
Чадра – это легкое длинное покрывало, которое мусульманки носят поверх повседневной одежды (хиджаба).
Его назначение – полностью скрывать фигуру, при желании женщина может краем чадры прикрыть также и лицо.
Абайя – длинное свободное платье
Абайя – женское длинное свободное одеяние без пояса, как правило прикрывающее ноги ниже щиколоток. В ряде стран именно абайя является традиционной одеждой для мусульманок. Абайю для повседневной жизни обычно шьют из ткани неброского цвета, но праздничные варианты наряда могут быть и яркими: их украшают бисером, вышивкой или стразами.
Никаб закрывает голову и лицо женщины
Никаб – мусульманский головной убор, который закрывает всю голову женщины, включая лицо, оставляя открытыми лишь глаза. Никаб может представлять из себя платок, который завязывают особым образом, либо два куска ткани, которые крепятся к налобной повязке: один из них закрывает нижнюю часть лица, второй – шею и плечи. Как правило, никаб имеет черный цвет, иногда его носят с вуалью.
Паранджа закрывает все тело с головой, оставляя только прорези для глаз
Паранджа – это длинный свободный женский халат с ложными рукавами, который скрывает все тело целиком (включая голову), оставляя лишь прорезь для глаз. Эта прорезь нередко закрывается плотной сеткой – чачваном – которую можно поднять или опустить наподобие вуали. Наибольшее распространение паранджа получила в Средней Азии в XIX-XX веках.
Бурка полностью скрывает лицо и тело женщины
Бурка – разновидность паранджи, в которой прорезь для глаз закрыта плотной сеткой, пришитой к одежде (поднять сетку при этом нельзя). Этот вид женской одежды, полностью скрывающей лицо и тело, распространен в Афганистане и Пакистане, где бурки шьют из светло-голубой или темной ткани.
Ношение паранджи, бурки и никаба в общественных местах запрещено в ряде стран, поскольку препятствует идентификации личности женщины. В частности, мусульманкам нельзя скрывать лицо во Франции, Бельгии, Австрии, Дании, Сенегале, Чаде, Узбекистане и Таджикистане. В ряде стран существуют и частичные запреты: например, закрывающую лицо одежду нельзя носить в госучреждениях Туниса, Германии и Нидерландов.
Буркини – пляжный и спортивный вариант хиджаба
Буркини – купальная разновидность хиджаба, обязательный пляжный костюм для мусульманки. Буркини представляет собой своего рода пижаму свободного кроя, которая при этом покрывает также волосы и шею женщины. В современном мире существуют модели буркини, разработанные не только для плавания, но и для других видов спорта.