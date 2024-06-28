Грядки, лапы и хвосты: как безопасно отдыхать на даче с домашними питомцами
Фото - © Tatiana Syrtseva / Фотобанк Лори
О том, как безопасно отдыхать на даче с домашними питомцами, что учесть, читайте в материале РИАМО.
Что может угрожать на даче домашним животным
Фото - © Наталья Светлова / Фотобанк Лори
В сельской местности питомцев поджидают опасности, которые приводят к травмам и отравлениям, говорит в беседе с РИАМО ветеринар и приглашенный эксперт бренда товаров для животных Triol Валерия Козельская. Причем список таких угроз довольно велик:
- Ядовитые растения. Многие дачные цветы и растения, такие как лилии, азалии, нарциссы и тюльпаны, опасны для животных. При попадании в желудок питомца они вызывают серьезное отравление, проявляющееся рвотой, диареей и даже нарушением сердечной деятельности. Поэтому необходимо проверять территорию на наличие опасной флоры.
- Насекомые. Пчелы, осы и муравьи представляют угрозу для здоровья кошек и собак. Их укусы могут вызывать аллергические реакции. А клещи — переносчики опасных заболеваний. После прогулок обязательно проводите осмотр животных, а также используйте антигельминтные препараты и противопаразитарные средства защиты (капли и ошейники).
- Химикаты. В саду и огороде используются удобрения, пестициды и гербициды — они часто являются причиной острой интоксикации у четвероногих друзей. Поэтому после использования химикатов следует ограничить доступ животных на обработанные зоны.
«По опыту ветеринарных клиник, собаки и кошки поступают с дач с укусами клещей и змей, порезами и другими травмами, отравлениями и общим ухудшением состояния на фоне инфекций», — отмечает ветеринарный врач-терапевт Vetcity Clinic Анастасия Варфоломеева.
Как подготовить питомца к поездке на дачу
Фото - © Анна Кривицкая / Фотобанк Лори
Подготовка домашнего питомца к путешествию начинается с визита к ветеринару: необходимо убедиться, что животное здорово и все необходимые прививки сделаны. Специалист может также порекомендовать средства от укачивания и даст советы по обработке от блох и клещей. При этом в длительной поездке питомцы испытывают сильный стресс, отмечает Валерия Козельская.
«Этот стресс проявляется в виде беспокойства, отказа от еды и агрессии, из-за чего водитель постоянно отвлекается от дороги. Кошки особенно чувствительны к перемене обстановки, так как сильно привязаны к своей территории», — рассказывает собеседница РИАМО.
По словам специалиста, собаки хоть и более адаптивны, однако все же могут испытывать дискомфорт в замкнутом пространстве автомобиля. Поэтому пушистого попутчика необходимо заранее «познакомить» с транспортом, так он будет меньше нервничать в пути. В этом помогут привычные игрушки и любимые лакомства.
Важно помнить, что в жаркую погоду существует риск теплового удара, особенно если животное находится в машине без кондиционера. В дороге не забывайте проветривать автомобиль и при необходимости охлаждать питомца влажным полотенцем или специальной попоной. Также не рекомендуется плотно кормить четвероногих друзей перед поездкой — они могут страдать от укачивания и тошноты. Кроме того, перемещение животных по салону машины необходимо ограничить.
«Если кошка или маленькая собака свободно перемещаются в салоне, то при экстренном торможении питомец может получить травму. Кроме того, вам будет сложно управлять транспортным средством, отвлекаясь от дороги на питомца», — объясняет эксперт pet-friendly сообщества для владельцев домашних питомцев «Хвост Ньюс» и ветеринарный врач Людмила Ващенко.
Поэтому для кошек и маленьких собак следует приобрести удобную переноску или автокресло. Изделие должно быть достаточно просторным и крепко зафиксированным в автомобиле, чтобы предотвратить смещение во время движения. Крупным породам подойдут специальные ремни, которые пристегиваются к ошейнику или шлейке, а также сетки или перегородки — они ограничат перемещение в салоне, обеспечивая безопасность водителя и пассажиров.
Как безопасно отдыхать с домашним животным на даче
Фото - © Kira_Yan / Фотобанк Лори
В пути на дачу Валерия Козельская советует постелить питомцу подстилку, а также предоставить ему дорожную поилку с обратным ходом воды. При этом во время путешествия необходимо делать регулярные остановки, чтобы он мог размяться и сходить в туалет. Добравшись до дачи, нужно создать безопасное пространство для домашних животных.
«Чтобы предотвратить побеги, участок должен быть огорожен надежным забором. Особенно это важно для собак — учуяв интересный запах, они могут далеко убежать и не найти дороги домой. Для кошек же можно установить специальные ограждения на верхней части забора, чтобы они не могли перепрыгнуть его», — советует собеседница РИАМО.
В свою очередь Анастасия Варфоломеева рекомендует убрать из доступа питомцев удобрения для растений, ядохимикаты и острые садовые инструменты. Кроме того, стоит закрыть дыры в заборе, а в случае с кошками — установить на окна сетку-«антикошка». Во время прогулок нужно использовать ошейники с идентификационными жетонами, содержащими контактную информацию владельца — так вы сможете быстрее воссоединиться с любимцем в случае, если он потеряется.
«Впрочем, еще лучшим вариантом будет прохождение процедуры чипирования в ветклинике», — отмечает Анастасия Варфоломеева.
Кроме того, специалисты советуют позаботиться и о ментальном состоянии питомца. Обеспечьте ему уютное место для отдыха и сна, защищенное от холода и жары. Лучше захватить на дачу любимую лежанку или плед животного — так легче пройдет его адаптация к новому месту.
Что делать при ЧП с питомцем
Фото - © Коханова Наталья / Фотобанк Лори
По словам Анастасии Варфоломеевой, необходимый «дачный набор» для домашнего животного включает в себя запас корма, миски, игрушки и амуницию, когтеточку для кошки, аптечку с пинцетом, антигистаминным, противорвотным, антисептическим и другими средствами. Также в поездке могут понадобиться специализированные репелленты и шампунь (животным не подходят «человеческие» средства).
«Первое время гуляйте только вместе. Если это кошка, лучше сопровождать ее и не давать возможности куда-либо залезть. Кроме того, держите под рукой аптечку первой помощи с антисептиками и антигистаминными средствами весь дачный сезон — это поможет оперативно реагировать на любые недомогания», — советует Людмила Ващенко.
Эксперт также рекомендует найти ближайшие работающие ветеринарные клиники, пусть их адреса и контакты будут в вашей записной книжке на весь дачный период. В свою очередь Анастасия Варфоломеева говорит, что будет полезно уточнить возможности для онлайн-консультаций у ветеринарных врачей, которым вы доверяете.
При любых недомоганиях лучше сразу обратиться за помощью к специалисту. Также важно уметь правильно оказать первую медицинскую помощь. Например, если питомца укусит оса, необходимо вытащите жало пинцетом, обработать рану, приложить прохладный компресс и постоянно предлагать питомцу воду.
«Но, если насекомое ужалит именно в морду и начнется отек, угрожающий удушьем, снять аллергическую реакцию поможет антигистаминный препарат. Эти и другие рекомендации может дать ветеринарный врач, составляя личную аптечку для вашего питомца», — заключает Анастасия Варфоломеева.