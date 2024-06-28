Грядки, лапы и хвосты: как безопасно отдыхать на даче с домашними питомцами

О том, как безопасно отдыхать на даче с домашними питомцами, что учесть, читайте в материале РИАМО.

Что может угрожать на даче домашним животным Фото - © Наталья Светлова / Фотобанк Лори В сельской местности питомцев поджидают опасности, которые приводят к травмам и отравлениям, говорит в беседе с РИАМО ветеринар и приглашенный эксперт бренда товаров для животных Triol Валерия Козельская. Причем список таких угроз довольно велик: Ядовитые растения. Многие дачные цветы и растения, такие как лилии, азалии, нарциссы и тюльпаны, опасны для животных. При попадании в желудок питомца они вызывают серьезное отравление, проявляющееся рвотой, диареей и даже нарушением сердечной деятельности. Поэтому необходимо проверять территорию на наличие опасной флоры.

Насекомые. Пчелы, осы и муравьи представляют угрозу для здоровья кошек и собак. Их укусы могут вызывать аллергические реакции. А клещи — переносчики опасных заболеваний. После прогулок обязательно проводите осмотр животных, а также используйте антигельминтные препараты и противопаразитарные средства защиты (капли и ошейники).

Химикаты. В саду и огороде используются удобрения, пестициды и гербициды — они часто являются причиной острой интоксикации у четвероногих друзей. Поэтому после использования химикатов следует ограничить доступ животных на обработанные зоны. «По опыту ветеринарных клиник, собаки и кошки поступают с дач с укусами клещей и змей, порезами и другими травмами, отравлениями и общим ухудшением состояния на фоне инфекций», — отмечает ветеринарный врач-терапевт Vetcity Clinic Анастасия Варфоломеева.

Как подготовить питомца к поездке на дачу Фото - © Анна Кривицкая / Фотобанк Лори Подготовка домашнего питомца к путешествию начинается с визита к ветеринару: необходимо убедиться, что животное здорово и все необходимые прививки сделаны. Специалист может также порекомендовать средства от укачивания и даст советы по обработке от блох и клещей. При этом в длительной поездке питомцы испытывают сильный стресс, отмечает Валерия Козельская. «Этот стресс проявляется в виде беспокойства, отказа от еды и агрессии, из-за чего водитель постоянно отвлекается от дороги. Кошки особенно чувствительны к перемене обстановки, так как сильно привязаны к своей территории», — рассказывает собеседница РИАМО. По словам специалиста, собаки хоть и более адаптивны, однако все же могут испытывать дискомфорт в замкнутом пространстве автомобиля. Поэтому пушистого попутчика необходимо заранее «познакомить» с транспортом, так он будет меньше нервничать в пути. В этом помогут привычные игрушки и любимые лакомства. Важно помнить, что в жаркую погоду существует риск теплового удара, особенно если животное находится в машине без кондиционера. В дороге не забывайте проветривать автомобиль и при необходимости охлаждать питомца влажным полотенцем или специальной попоной. Также не рекомендуется плотно кормить четвероногих друзей перед поездкой — они могут страдать от укачивания и тошноты. Кроме того, перемещение животных по салону машины необходимо ограничить. «Если кошка или маленькая собака свободно перемещаются в салоне, то при экстренном торможении питомец может получить травму. Кроме того, вам будет сложно управлять транспортным средством, отвлекаясь от дороги на питомца», — объясняет эксперт pet-friendly сообщества для владельцев домашних питомцев «Хвост Ньюс» и ветеринарный врач Людмила Ващенко. Поэтому для кошек и маленьких собак следует приобрести удобную переноску или автокресло. Изделие должно быть достаточно просторным и крепко зафиксированным в автомобиле, чтобы предотвратить смещение во время движения. Крупным породам подойдут специальные ремни, которые пристегиваются к ошейнику или шлейке, а также сетки или перегородки — они ограничат перемещение в салоне, обеспечивая безопасность водителя и пассажиров.

Как безопасно отдыхать с домашним животным на даче Фото - © Kira_Yan / Фотобанк Лори В пути на дачу Валерия Козельская советует постелить питомцу подстилку, а также предоставить ему дорожную поилку с обратным ходом воды. При этом во время путешествия необходимо делать регулярные остановки, чтобы он мог размяться и сходить в туалет. Добравшись до дачи, нужно создать безопасное пространство для домашних животных. «Чтобы предотвратить побеги, участок должен быть огорожен надежным забором. Особенно это важно для собак — учуяв интересный запах, они могут далеко убежать и не найти дороги домой. Для кошек же можно установить специальные ограждения на верхней части забора, чтобы они не могли перепрыгнуть его», — советует собеседница РИАМО. В свою очередь Анастасия Варфоломеева рекомендует убрать из доступа питомцев удобрения для растений, ядохимикаты и острые садовые инструменты. Кроме того, стоит закрыть дыры в заборе, а в случае с кошками — установить на окна сетку-«антикошка». Во время прогулок нужно использовать ошейники с идентификационными жетонами, содержащими контактную информацию владельца — так вы сможете быстрее воссоединиться с любимцем в случае, если он потеряется. «Впрочем, еще лучшим вариантом будет прохождение процедуры чипирования в ветклинике», — отмечает Анастасия Варфоломеева. Кроме того, специалисты советуют позаботиться и о ментальном состоянии питомца. Обеспечьте ему уютное место для отдыха и сна, защищенное от холода и жары. Лучше захватить на дачу любимую лежанку или плед животного — так легче пройдет его адаптация к новому месту.