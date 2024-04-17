Грибы в Подмосковье весной: как и где собирать и чем они полезны

В материале РИАМО рассказываем, где и какие грибы можно собирать в Подмосковье уже с середины апреля и как правильно употреблять в пищу.

Какие грибы можно собирать в Подмосковье весной Фото - © Photojuli / Фотобанк Лори В Московской области 40% площади заняты лесными массивами. Поэтому мест, где можно вести «тихую охоту», предостаточно. Уже с середины апреля можно начинать собирать грибы. Заядлый грибник с многолетним стажем Татьяна Герасименко рассказывает, что именно весенние грибы она любит больше всего и начинает свой грибной сезон со сбора сморчков, строчков и маслят. «Этой весной в мае могут появиться сыроежки и подберезовики. Погода располагает, мы с друзьями планируем выйти в леса в ближайшие выходные и посмотреть», – говорит грибник.

Где собирать сморчки, строчки и маслята в Московской области Фото - © Александр Романов / Фотобанк Лори Грибники говорят, что сморчки лучше всего собирать в Лосино-Петровском горокруге. Можно поискать грибы в Прокудине, Орловке и Орехово-Зуеве. А маслята хорошо растут в восточном и юго-восточном Подмосковье. «Маслята растут на опушках и полянках хвойных и смешанных лесов. Сморчки мы находим как в смешанных лесах, так и в лиственных и хвойных. Но вообще их можно встретить даже в парках и садах. Однажды я нашла грибы по дороге на работу в небольшом парке у дома», – делится Татьяна Герасименко. Строчки можно и вовсе найти на старых пожарищах, возле лежащих деревьев, на берегах ручейков, вдоль канав и на местах вырубленных лесов. Сыроежки в мае можно будет встретить почти во всех лесах, а подберезовики – в лиственных и смешанных лесах. По признанию грибников, лучше всего грибы растут недалеко от пригородов, то есть заходить далеко в лес вовсе не обязательно. Самыми популярными грибными местами Подмосковья являются Щелковский и Волоколамский городские округа. Собирают богатый урожай и в Егорьевске, в Чехове у деревни Панино, в Рузском горокруге в районе Озернинского водохранилища, в Одинцовском и Дмитровском городских округах. Карта грибных мест размещена на сайте министерства лесного хозяйства Московской области.

Как собирать сморчки, строчки и маслята Фото - © Вячеслав Орос / Фотобанк Лори Опытные грибники выходят на охоту в 6-7 утра. Некоторые приезжают и вовсе около 3 часов утра, находятся и те, кто приезжает с вечера и охотятся за грибами даже ночью. Поэтому любителям поспать подольше уже грибов не достается, или они находят совсем немного. Для разных грибов есть разные способы сбора – какие-то лучше выкручивать, какие-то срезать ножом. Что касается ранних весенних грибов, то их лучше срезать ножом, так как ножка у них довольно хрупкая. А вот подосиновики и подберезовики легче выкручивать. Главное правило, о котором говорит Татьяна Герасименко, – не раскапывать грибную подстилку, чтобы не повредить грибницу. И ямку, оставшуюся на месте гриба, нужно обязательно присыпать землей. Так удастся обеспечить урожай на следующий год.

Где в Подмосковье нельзя собирать грибы Фото - © Елена Коромыслова / Фотобанк Лори Прежде всего, для своей безопасности нельзя собирать грибы вдоль автомобильных трасс и рядом с объектами, которые загрязняют окружающую среду. Известно, что грибы очень хорошо накапливают тяжелые металлы, поэтому грибы можно собирать только в лесу. Кроме того, во время «тихой охоты» есть риск нарушить закон. Сбор грибов разрешен не везде. Например, на особо охраняемых территориях российских заповедников — в частности, Приокско-Террасного заповедника в Серпухове – сбор грибов запрещен. За сбор в таких местах может последовать административная или уголовная ответственность. Обычно на таких территориях стоят предупреждающие знаки, к тому же перед выходом за грибами можно открыть карту заповедников и посмотреть, где сбор запрещен.

Как отличить ядовитые весенние грибы Фото - © Яна Королёва / Фотобанк Лори В корзину нужно складывать только те грибы, в которых вы точно уверены и которые вам хорошо известны. Если сомневаетесь, лучше гриб не трогать. Ядовитые грибы часто маскируются под съедобные, и неопытные грибники могут не найти этих различий. Если гриб все-таки попал в корзину, но вы засомневались, проконсультируйтесь с более опытным грибником либо выбросьте подозрительную находку. Татьяна Герасименко напоминает, что отличить надежный гриб поможет шляпка – у съедобного гриба она губчатая. А среди ядовитых много грибов с пластинчатой структурой шляпки. Всегда лучше пользоваться справочниками, к тому же сегодня существуют приложения на смартфонах для грибников. Важно отличать сморчки от строчков. Так как, например, ложных строчков не существует, но их шляпки содержат ядовитые токсины, которые уничтожаются при термической обработке. Если прокипятить урожай несколько раз, меняя воду, то грибы становятся безопасными. Сам гриб имеет бесформенную темно-коричневую шляпку, из-под которой почти не видно полую ножку. А вот ложные сморчки существуют. У ядовитых грибов шляпка полностью не крепится к ножке и при надрезе заполнена белой мякотью. Настоящие сморчки внутри полые.

В чем польза ранних весенних грибов Фото - © Елена Коромыслова / Фотобанк Лори Ранние грибы богаты витаминами и содержат полезные вещества. Сморчки хороши в любом виде и содержат витамины A, C, D, группы В, D, железо, кальций, калий, натрий, фосфор и магний. В строчках содержатся микроэлементы (железо, кальций), жизненно необходимые витамины (группы B, D и PP), усвояемые углеводы и жирные кислоты омега-6. Но эти грибы важно правильно и тщательно термически обработать, сырыми их есть нельзя. Съедобные маслята богаты солями железа, калием и фосфором, витаминами A, B, B1, C и PP. Они на 90% состоят из воды и позволяют поддерживать водный баланс в организме. Но собирать их нужно только в лесу, так как они лучше других грибов накапливают вредные вещества, если растут у дорог или предприятий. Как и все грибы, ранние с осторожностью следует употреблять тем, у кого есть признаки гастроэнтерита, почечной недостаточности, проблемы с почками, язва или болезни желудочно-кишечного тракта. С любыми сомнениями стоит обратиться к врачу и проконсультироваться перед употреблением грибов.