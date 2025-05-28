Грибной сезон: какие грибы можно собирать в лесах Московского региона в июне

В материале РИАМО рассказываем, какие грибы в июне можно собирать в лесах и как не собрать ядовитый урожай.

Белые грибы Фото - © lana1501 / Фотобанк Лори В лесах Подмосковья уже с мая начался активный сезон тихой охоты, и в июне можно начинать собирать самые разные грибы, в том числе и благородные. Белый гриб имеет несколько видов, и в начале мая в основном растет сосновый гриб, или боровик. А сетчатый, или дубовый, белый гриб растет под березами и под дубами. Собирать белые грибы можно вплоть до осенних холодов. Где собирать: обычно белые грибы растут в хвойных перелесках и на березовых, липовых, каштановых или дубовых полянках. Как правило, эти грибы предпочитают не слишком тенистые хвойные и хвойно-лиственные места с почвой, в которой не застаивается влага. Как выглядит: у белого гриба толстая ножка, на которой есть сетчатый рисунок. Его шляпка тоже толстая, цвет может варьироваться от темно-янтарного до красновато-шоколадного цвета. Поверхность бархатистая. Изнанка шляпки — плотная, трубчатая, у молодых грибов она белого цвета, у грибов постарше — желтоватая или светло-зеленого оттенка. Как отличить от ядовитого: у белого гриба есть ядовитый «двойник» — желчный гриб. Если срезать мякоть, то у благородного вида она останется светлой, а у несъедобного начнет розоветь. Настоящий белый гриб имеет шаровидную ножку и боровиковую съедобную плотную мякоть, в то время как ложный белый гриб имеет темно-бронзовый цвет ножки и светло-серую мякоть, которая становится несъедобной. Вкус у ложного белого горький.

Маслята Фото - © Елена Коромыслова / Фотобанк Лори Маслята — вкусный гриб, который можно готовить самыми разными способами: тушить, жарить, мариновать, сушить. В начале сезона они свежие и не переросшие. Где собирать: Маслята предпочитают хвойные местности, хорошо прогреваемые солнцем, без подлеска. Растут они обычно небольшими группками. Как выглядит: маслята имеют маслянистую на ощупь шляпку желтого, янтарного или коричневатого цвета. Ножка у грибов белая или слегка желтая, у некоторых разновидностей имеет пленчатое кольцо, которое в народе называют «юбочкой». Как отличить от ядовитого: у ложных маслят шляпка часто фиолетовая, у настоящих — рыжая или коричневая, иногда с красным оттенком. Нижняя часть шляпки ложных маслят пластинчатая с серым оттенком, настоящие имеют мелкопористую трубчатую структуру, похожую на губку. У ложных маслят кольцо отсутствует или имеет сиреневый оттенок, у настоящих — характерное, бархатное, образуется после разрыва покрывала по мере роста гриба. У ложных маслят неприятный запах, в отличие от настоящих с хорошим грибным запахом.

Подосиновики Фото - © Игорь Низов / Фотобанк Лори Подосиновики в июне — редкие гости в лесах Московской области, но, тем не менее, найти их можно. Подосиновики особенно любимы грибниками за то, что в них очень редко можно найти червячков. Грибы растут небольшими группками по 2-5 штук и поодиночке. Где собирать: этот гриб любит лиственные леса, и, как правило, он живет в симбиозе с осиной, что следует из названия. Но встречается и возле других деревьев, включая хвойные. Как выглядит: подосиновики отличаются белой ножкой с серыми или коричневыми чешуйками и красной, коричневой или оранжевой толстой шляпкой. При надавливании губчатая изнанка шляпки приобретает синий цвет. Как отличить от ядовитого: ложных подосиновиков не существует, но есть похожие грибы. Горчак (или желчный гриб) горький на вкус, на срезе он розовеет, его шляпка желтоватого, светло-коричневого цвета с зеленоватым отливом. Трубчатый слой кремовый или грязно-розовый. У желчного гриба ножка покрыта сеточкой, а у подосиновика — светлая с мелкими чешуйками.

Подберезовики Фото - © Владимир Кошарев / Фотобанк Лори Сезон сбора подберезовика начинается с середины июня. Обычно они появляются после дождей, и именно в это время грибы самые ароматные и вкусные. Где собирать: эти грибы предпочитают березовые рощи, но часто их можно встретить и в лесопосадках смешанного типа рядом с дубами, тополями и буками. Как выглядят: цвет шляпки подберезовика может варьироваться от серо-коричневатого до бурого. Поверхность шляпки подберезовика гладкая и выпуклая, изнанка — губчатая, чешуйчатая ножка расширяется книзу. На срезе мякоть гриба может слегка потемнеть. Как отличить от ядовитого: желчный гриб также может пытаться собой заменить подберезовик. Ложный гриб горький на вкус и розовеет на срезе. Если приготовленное блюдо горчит, его лучше не доедать.

Сыроежки Фото - © Ирина Яровая / Фотобанк Лори Сыроежки — один из самых популярных и разнообразных видов грибов, которые можно найти в подмосковных лесах. Они довольно хрупкие, поэтому собирать их нужно в корзины или любые тары с жесткими бортиками. Где собирать: грибы любят влажные места, где растут хвойные и лиственные деревья, но не выносят болотистой и глинистой почвы. Как выглядят: цвет шляпки сыроежек может быть очень разным. В зависимости от вида — розово-красным, красно-оранжевым, светло-коричневым, красно-коричневым, сиренево-коричневым, темно-фиолетовым, оливковым или даже зеленым. Ножка у них средне тонкая, шляпка — слегка блестящая с пластинчатой структурой. Как отличить от ядовитого: несъедобные близнецы сыроежек не ядовитые, но горькие и едкие на вкус. У настоящей сыроежки нет пленочного кольца на ножке, шляпки хоть и разноцветные, но не яркие, в отличие от несъедобных грибов. И настоящие сыроежки часто бывают червивыми, а ядовитые грибы — нет.

Трутовик серно-желтый Фото - © Алексей Смышляев / Фотобанк Лори Этот гриб больше напоминает по виду монтажную пену. Он не имеет ярко выраженной шляпки и ножки и растет в основном на дубах. Тем не менее трутовик серно-желтый — съедобный гриб с плотной и сочной мякотью. Где собирать: гриб предпочитает лиственные деревья — растет на дубе, липе, иве, тополе, клене (включая американский). Как выглядит: молодой трутовик выглядит как монтажная пена, проступившая через кору. Дальше он растет, твердеет, приобретает слои и бледнеет. Свои вкусовые качества гриб с возрастом теряет, поэтому собирать его нужно на стадии, когда он еще не образовал слои. Как отличить от ядовитого: серно-желтый трутовик растет только на лиственных деревьях (иве, дубе, липе и др.). Гриб, выросший на хвойных (сосне, кедре, лиственнице), — не трутовик серно-желтый, а другой вид, который несъедобен и слегка ядовит. Цвет у съедобного гриба желтый, у ложного почти белый, а слои шляпки имеют более округлую форму.