Где в Москве и Подмосковье будет ограничено движение 5 и 6 июня на Курбан-байрам

Какие улицы перекроют в Москве 5 и 6 июня 2025 года

В центре Москвы, на западе и северо-востоке перекроют ряд улиц 5 и 6 июня в связи с проведением городских мероприятий. 6 июня мусульмане отмечают Курбан-байрам.

Перекрытия начнутся уже с 23:00 5 июня – до 11:00 6 июня движение будет закрыто на участке улицы Дурова от проспекта Мира до Олимпийского проспекта.

6 июня с 00:01 до 11:00 закроют проезд по улицам Щепкина, Мещанская, Гиляровского, Большая Татарская, а также по переулкам Капельский, Выползов, Старый Толмачевский, Малый Татарский, Климентовский и Озерковский. Также на этих участках будет запрещена парковка с 00:01 5 июня до окончания мероприятия.

6 июня с 00:01 до 12:00 закроют движение транспорта на улице Минская от Мосфильмовской улицы до остановки «Парк Победы». Также будут недоступны съезды с проспекта Генерала Дорохова на Минскую улицу в обоих направлениях и съезды к перехватывающей парковке № 9181.

В период с 04:00 до 11:00 6 июня нельзя будет проехать на участке улицы Хачатуряна от дома 16 по Алтуфьевскому шоссе до дома 12, корпус 2 по улице Хачатуряна. И по участку улицы Каргопольская от улицы Хачатуряна до дома 4 по улице Каргопольская. Позже, с 05:00 до 8:00, будет закрыт для проезда участок улицы Хачатуряна от дома 12, корпус 2 до Отрадной улицы.

Подробнее о движении и оперативная информация о дорожной обстановке доступна на официальном сайте Центра организации дорожного движения.