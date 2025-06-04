Где в Москве и Подмосковье будет ограничено движение 5 и 6 июня на Курбан-байрам
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В материале РИАМО рассказываем, где в Курбан-байрам перекроют движение.
Какие улицы перекроют в Москве 5 и 6 июня 2025 года
В центре Москвы, на западе и северо-востоке перекроют ряд улиц 5 и 6 июня в связи с проведением городских мероприятий. 6 июня мусульмане отмечают Курбан-байрам.
Перекрытия начнутся уже с 23:00 5 июня – до 11:00 6 июня движение будет закрыто на участке улицы Дурова от проспекта Мира до Олимпийского проспекта.
6 июня с 00:01 до 11:00 закроют проезд по улицам Щепкина, Мещанская, Гиляровского, Большая Татарская, а также по переулкам Капельский, Выползов, Старый Толмачевский, Малый Татарский, Климентовский и Озерковский. Также на этих участках будет запрещена парковка с 00:01 5 июня до окончания мероприятия.
6 июня с 00:01 до 12:00 закроют движение транспорта на улице Минская от Мосфильмовской улицы до остановки «Парк Победы». Также будут недоступны съезды с проспекта Генерала Дорохова на Минскую улицу в обоих направлениях и съезды к перехватывающей парковке № 9181.
В период с 04:00 до 11:00 6 июня нельзя будет проехать на участке улицы Хачатуряна от дома 16 по Алтуфьевскому шоссе до дома 12, корпус 2 по улице Хачатуряна. И по участку улицы Каргопольская от улицы Хачатуряна до дома 4 по улице Каргопольская. Позже, с 05:00 до 8:00, будет закрыт для проезда участок улицы Хачатуряна от дома 12, корпус 2 до Отрадной улицы.
Подробнее о движении и оперативная информация о дорожной обстановке доступна на официальном сайте Центра организации дорожного движения.
Какие дороги перекроют в Московской области на Курбан-байрам
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В Московской области массовых перекрытий не будет – возможны временные ограничения движения рядом с мечетями. В Одинцовском городском округе 6 июня с 04:00 до 10:00 будет ограничено движение автотранспорта в Звенигороде по ул. Депутатская: от ул. Фрунзе до ул. Новая; по ул. Новая: от ул. Садовая до ул. Депутатская. С 03:00 до 10:00 в Курбан-байрам будет запрещена парковка в Звенигороде на улицах Калинина и Садовой.
В Московской области подготовлено около 30 площадок для праздничных мероприятий, где возможны затруднения движения. Их список можно посмотреть на сайте.
Муфтий Подмосковья Рушан Аббясов напомнил, что совершать обряд где попало категорически нельзя. Во дворах, у подъездов и на детских площадках это запрещено законом.