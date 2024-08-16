Где и как проголосовать на выборах депутатов в Московской области с 6 по 8 сентября

В материале РИАМО рассказываем, как будет проходить голосование в Московской области в 2024 году.

Как пройдут выборы в Московской области 6-8 сентября Фото - © Кристина Викулова / Фотобанк Лори В Московской области выборы пройдут 6, 7 и 8 сентября. Проголосовать смогут все граждане России, достигшие 18 лет на 8 сентября и имеющие постоянную регистрацию в Подмосковье. Избирательные кампании по выборам депутатов проходят в 28 городских округах Московской области. По данным Мособлизбиркома, на территориях проведения выборов проживают 2 531 490 избирателей, работают 28 территориальных и 1 607 участковых избирательных комиссий. Голосование будет проходить три дня с 8:00 до 20:00 часов. Проголосовать можно с помощью Дистанционного электронного голосования (ДЭГ) или на участке с помощью бумажного бюллетеня. Подать заявление для участия в ДЭГ можно до 2 сентября включительно.

Кого будут выбирать в Московской области с 6 по 8 сентября Фото - © Официальный канал Избирательной комиссии Московской области В Московской области 1991 человек выразил желание побороться за 580 мандатов представительных органов муниципальных образований. Отказ в регистрации получили 103 человека, остальные 1816 продолжают предвыборную гонку. Об этом сообщает Мособлизбирком. На один депутатский мандат в среднем претендуют три кандидата. От партии «Единая Россия» выдвинулись 596 кандидатов, от КПРФ – 371 кандидат, от ЛДПР – 288 кандидатов, от партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 200 кандидатов. Также 101 кандидат – из партии «Новые люди», 47 кандидатов – из партии «Родина», 18 кандидатов – из Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, 12 кандидатов – из РЭП «Зеленые», 10 человек – из партии «Яблоко», 7 человек – из партии «Гражданская инициатива». Кроме того, 166 человек выдвигаются как самовыдвиженцы. Информацию о кандидатах, избирательном участке, о включении в список избирателей и прочее можно узнать с помощью специального цифрового сервиса ЦИК РФ. Также информацию можно найти на сайте Мособлизбиркома, где размещены номера участковых комиссий, адреса и контактные данные. Кроме того, на сайтах администраций муниципалитетов тоже опубликованы данные о выборах: списки и границы избирательных участков, номера, места нахождения УИКов и помещений для голосования.

Как проголосовать с помощью ДЭГ Фото - © Unsplash.com Проголосовать на выборах в Советы депутатов городских округов, которые пройдут с 6 по 8 сентября, можно с помощью ДЭГ. Для этого нужно иметь подтвержденную учетную запись на Госуслугах. Если вы решили голосовать онлайн, то до 2 сентября включительно нужно подать заявку на портале Госуслуг. А проголосовать 6, 7 или 8 сентября на портале ДЭГ. На портале избирателю нужно авторизоваться через Госуслуги, ознакомиться с техническими условиями процесса, подтвердить информацию с помощью СМС-кода. После этого система покажет список зарегистрированных кандидатов и предложит сделать выбор. В каждом муниципалитете определенное количество депутатов для выбора. При необходимости жители смогут отозвать свое заявление об участии в ДЭГ. Сделать это разрешается до конца суток 2 сентября. Если заявление активно, проголосовать очно, на избирательном участке, уже не получится.

Как проголосовать на избирательном участке в Подмосковье 6-8 сентября Фото - © Медиасток.рф На участке голосование проходит стандартно – нужно прийти с паспортом на свой избирательный участок, где вы постоянно зарегистрированы, предъявить документ, получить бюллетень и проголосовать. Голосовать на участках можно также в течение всех трех дней – 6, 7 и 8 сентября с 8:00 до 20:00. Для голосования на дому нужно предварительно подать заявление в свою территориальную избирательную комиссию. Такой способ голосования доступен для маломобильных категорий жителей.