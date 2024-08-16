Где и как проголосовать на выборах депутатов в Московской области с 6 по 8 сентября
Фото - © Официальный канал Избирательной комиссии Московской области
В материале РИАМО рассказываем, как будет проходить голосование в Московской области в 2024 году.
Как пройдут выборы в Московской области 6-8 сентября
Фото - © Кристина Викулова / Фотобанк Лори
В Московской области выборы пройдут 6, 7 и 8 сентября. Проголосовать смогут все граждане России, достигшие 18 лет на 8 сентября и имеющие постоянную регистрацию в Подмосковье.
Избирательные кампании по выборам депутатов проходят в 28 городских округах Московской области. По данным Мособлизбиркома, на территориях проведения выборов проживают 2 531 490 избирателей, работают 28 территориальных и 1 607 участковых избирательных комиссий.
Голосование будет проходить три дня с 8:00 до 20:00 часов. Проголосовать можно с помощью Дистанционного электронного голосования (ДЭГ) или на участке с помощью бумажного бюллетеня.
Подать заявление для участия в ДЭГ можно до 2 сентября включительно.
Кого будут выбирать в Московской области с 6 по 8 сентября
Фото - © Официальный канал Избирательной комиссии Московской области
В Московской области 1991 человек выразил желание побороться за 580 мандатов представительных органов муниципальных образований. Отказ в регистрации получили 103 человека, остальные 1816 продолжают предвыборную гонку. Об этом сообщает Мособлизбирком.
На один депутатский мандат в среднем претендуют три кандидата. От партии «Единая Россия» выдвинулись 596 кандидатов, от КПРФ – 371 кандидат, от ЛДПР – 288 кандидатов, от партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 200 кандидатов.
Также 101 кандидат – из партии «Новые люди», 47 кандидатов – из партии «Родина», 18 кандидатов – из Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, 12 кандидатов – из РЭП «Зеленые», 10 человек – из партии «Яблоко», 7 человек – из партии «Гражданская инициатива».
Кроме того, 166 человек выдвигаются как самовыдвиженцы.
Информацию о кандидатах, избирательном участке, о включении в список избирателей и прочее можно узнать с помощью специального цифрового сервиса ЦИК РФ.
Также информацию можно найти на сайте Мособлизбиркома, где размещены номера участковых комиссий, адреса и контактные данные.
Кроме того, на сайтах администраций муниципалитетов тоже опубликованы данные о выборах: списки и границы избирательных участков, номера, места нахождения УИКов и помещений для голосования.
Как проголосовать с помощью ДЭГ
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Проголосовать на выборах в Советы депутатов городских округов, которые пройдут с 6 по 8 сентября, можно с помощью ДЭГ. Для этого нужно иметь подтвержденную учетную запись на Госуслугах.
Если вы решили голосовать онлайн, то до 2 сентября включительно нужно подать заявку на портале Госуслуг. А проголосовать 6, 7 или 8 сентября на портале ДЭГ.
На портале избирателю нужно авторизоваться через Госуслуги, ознакомиться с техническими условиями процесса, подтвердить информацию с помощью СМС-кода. После этого система покажет список зарегистрированных кандидатов и предложит сделать выбор. В каждом муниципалитете определенное количество депутатов для выбора.
При необходимости жители смогут отозвать свое заявление об участии в ДЭГ. Сделать это разрешается до конца суток 2 сентября. Если заявление активно, проголосовать очно, на избирательном участке, уже не получится.
Как проголосовать на избирательном участке в Подмосковье 6-8 сентября
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На участке голосование проходит стандартно – нужно прийти с паспортом на свой избирательный участок, где вы постоянно зарегистрированы, предъявить документ, получить бюллетень и проголосовать. Голосовать на участках можно также в течение всех трех дней – 6, 7 и 8 сентября с 8:00 до 20:00.
Для голосования на дому нужно предварительно подать заявление в свою территориальную избирательную комиссию. Такой способ голосования доступен для маломобильных категорий жителей.
Где получить справочную информацию о выборах в Подмосковье
Фото - © Официальный канал Избирательной комиссии Московской области
Избиратели в каждом муниципалитете могут получить полную информацию о ходе выборов. Для этого работает «Служба заботы». Это сервис, с помощью которого можно узнать:
- справочную информацию по выборам депутатов Совета депутатов вашего городского округа;
- об адресах избирательных участков и графиках их работы;
- про возможности вашего активного избирательного права;
- все о подаче заявлений на дистанционное электронное голосование (ДЭГ);
- про техническое сопровождение избирателей при участии в ДЭГ.
Найти специалиста в вашем муниципалитете можно по ссылке: http://www.moscow-reg.izbirkom.ru/edg2024/goryachie-linii-territoriy/