Где дешевле отправить посылку: топ‑11 курьерских служб в России
Фото - © Пелагия Тихонова/РИАМО
В материале РИАМО составили рейтинг стоимости услуг доставки крупнейших российских курьерских сервисов.
На чем основан рейтинг курьерских служб
В современном мире очень сложно найти человека, который бы ни пользовался теми или иными услугами курьерских служб. С каждым годом рынок доставки растет, увеличиваются доходы и количество сервисов. И если раньше отправить посылку можно было только по почте, то сейчас такую услугу предлагают множество других, конкурирующих между собой компаний.
На стоимость доставки влияют такие факторы как вес и габариты груза, его ценность, расстояние между пунктами отправления и назначения, способ транспортировки.
Корреспондент РИАМО изучил условия доставки разных курьерских служб и выяснил, где дешевле отправить посылку из Москвы в Казань весом 2 кг с габаритами 15×15×9 см, оцененную в пять тысяч рублей.
КСЭ
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Самая дешевая доставка – у компании КСЭ («Курьер сервис экспресс»). Отправка посылки в коробке размера S (310×220×120 мм) из столицы в Казань до пункта самовывоза или постамата обойдется в 250 рублей. Срок доставки – два-четыре дня.
Оформить доставку можно онлайн, затем с отправителем свяжется менеджер. После отправления посылки на сайте появится возможность отследить ее статус и перемещение.
КСЭ предоставляет услуги сверхсрочной, срочной и суточной доставки с 1997 года. Компания доставляет заказы в 27 тысяч населенных пунктов по всей России, а также за рубежом.
Плюсы КСЭ:
- гибкие тарифы;
- персональный менеджер;
- возможность сменить адрес получателя после отправки товара.
Минусы КСЭ:
- сервис не предупреждает о приезде курьера;
- принимают и вручают отправления только в будние дни.
«Яндекс Доставка»
Стоимость отправки посылки по России через сервис «Яндекс Доставка» начинается от 99 рублей. Передать заказ можно самостоятельно через ПВЗ.
Отправка коробки размера S (26×18×9 см) из Москвы в Казань обойдется в 299 рублей. В стоимость включены отслеживание, смс-оповещение, хранение в ПВЗ до семи рабочих дней, перенос доставки. Срок доставки – 2-3 рабочих дня. Наложенный платеж за заказ можно перевести на следующий день после оплаты, это удобно для предпринимателей.
Отправить получится не все, потому что у компании есть свой список запрещенных товаров. Например, в него входят рецептурные лекарства.
Оформить доставку можно в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении «Яндекс Go». Компания работает с физическими лицами и компаниями. Для доставки доступна сеть ПВЗ и постаматов (более 15 тысяч) по всей стране.
Плюсы сервиса:
- возможность отследить посылку в едином приложении экосистемы Яндекс;
- быстрая доставка;
- большая сеть ПВЗ;
- возможность отправлять несколько коробок на один адрес;
- доставка негабаритного груза;
- круглосуточная поддержка.
Минусы сервиса:
- не всегда соблюдаются сроки доставки;
- чтобы получить страховку за утерянную посылку, придется подтвердить ее стоимость с помощью чеков.
DPD
Фото - © Александр Манзюк/РИАМО
Третье место по дешевизне доставки занимает курьерская служба DPD. Отправка посылки весом до 2 кг из Москвы в Казань до пункта выдачи по тарифу DPD Economy будет стоить от 360 рублей. Груз доставят в течение 1-3 дней.
Заключить договор о доставке можно на сайте сервиса. После отправки появится возможность отследить посылку онлайн.
Транспортная компания DPD работает в России и СНГ с 1991 года. Сервис работает с физическими лицами, самозанятыми, малым и средним бизнесом, а также маркетплейсами.
Плюсы DPD:
- быстрая доставка (в 2-3 раза меньше, чем в некоторых курьерских службах);
- гарантия сохранности груза во время транспортировки (есть возможность оформить страховку);
- любые способы оплаты, в том числе наложенным платежом.
Минусы DPD:
- не всегда можно дозвониться до службы поддержки;
- платные дополнительные услуги.
СберЛогистика
Фото - © Александр Гальперин/РИА Новости
Стоимость услуг доставки в логистической компании «СберЛогистика» - одна из самых низких в России. Отправка посылки, оцененной в пять тысяч рублей, в коробке размера S (26×18×9 см) из Москвы в Казань до ближайшего пункта выдачи обойдется всего в 402 рубля. Срок доставки – 2-3 рабочих дня.
Оформить доставку можно в личном кабинете сайта (войти в него можно по Сбер ID), а отследить состояние заказа – в приложении «Сбербанк Онлайн» или на сайте. Отправка посылок возможна из офиса Сбербанка. Забрать посылку можно в заранее выбранном ПВЗ или также в офисе «Сбера».
Компания «СберЛогистика» доставляет посылки и письма как ведущих маркетплейсов, интернет-магазинов, предприятий различных сфер бизнеса, так и частных клиентов, индивидуальных предпринимателей и самозанятых.
Плюсы сервиса:
- отправка в любой упаковке;
- возможность отследить посылку в приложении банка;
- быстрая доставка.
Минусы сервиса:
- доставляет посылки не во все населенные пункты.
СДЭК
Фото - © Сайт компании "СДЭК"
Курьерская служба СДЭК также традиционно славится демократичными ценами своих услуг. Минимальная стоимость отправки посылки весом до 2 кг в коробке размера S (23x19x10 см) из Москвы в Казань до пункта выдачи заказов составит 490 рублей. Один день хранения посылки на складе стоит 15 рублей. Срок доставки – 2-3 рабочих дня, возможны задержки до 4 дней.
Оформить доставку можно на складе, а отправить груз – через курьера либо в офисе компании. Отследить посылку можно на сайте по номеру заказа.
СДЭК работает как с физическими, так и с юридическими лицами по всей России и за рубежом (всего в 27 странах мира).
Плюсы СДЭКа:
- разветвленная сеть ПВЗ (в одной только Москве их насчитывается более 800);
- круглосуточная поддержка клиентов;
- наличие в офисах примерочных;
- бережное отношение к грузам;
- скидки для бизнеса.
Минусы СДЭКа:
- некоторые клиенты жалуются на сложности с отслеживанием посылок.
Boxberry
Фото - © Unsplash.com
Сервис доставки Boxberry также привлекает клиентов относительно недорогими ценами своих услуг. Отправка посылки, оцененной в пять тысяч рублей, весом до 15 кг в коробке размера S (20х20х20 см) до пункта выдачи обойдется в 498.50 рублей. Груз доставят в течение двух рабочих дней.
Чтобы отправить посылку, нужно прийти с паспортом в отделение Boxberry и передать свое отправление оператору. Ближайшее отделение для оформления посылки можно найти на карте. Посылку доставят в любой город, где есть отделение компании. Отследить статус посылки можно на официальном сайте или в приложении сервиса.
Boxberry доставляет посылки во всей России, а также в страны СНГ – Киргизию, Беларусь и Казахстан. Служба перевозит заказы физическим и юридическим лицам.
Плюсы Boxberry:
- страхование посылок во время транспортировки;
- разветвленная сеть постаматов.
Минусы Boxberry:
- бывают случаи нарушения сроков доставки.
Почта России
Фото - © Пресс-служба АО «Почта России»
Старейшая служба доставки в России, учрежденная государством, которой до сих пор пользуется большое количество людей, в том числе львиная доля пенсионеров.
Отправка посылки, оцененной в пять тысяч рублей, весом в 2 кг из Москвы в Казань до ближайшего отделения почты обойдется в 635.40 рублей по тарифу «Обычный». Стоимость самой доставки составит 432 рубля плюс 203.40 рубля за ценность груза. Срок доставки – два дня.
Оформить доставку можно на сайте «Почты», а отправить груз – в ближайшем отделении. Посылки отслеживаются по трек-номеру.
Плюсы «Почты России»:
- доставит посылку в любой, даже самый удаленный населенный пункт России, туда, где не работают коммерческие сервисы;
- почтовые отделения есть в каждом городе или микрорайоне.
Минусы почтовых отправлений:
- отправления идут долго;
- частое нарушение сроков доставки;
- почтой нельзя отправить крупногабаритный груз.
City Express
Фото - © Adobe Stock
Курьерскую службу City Express часто хвалят за быстрые сроки доставки. Отправка посылки весом в 2 кг с габаритами 15х15х9 см из Москвы в Казань до пункта выдачи будет стоить по тарифу «Экспресс» 800 рублей. Груз доставят в срок от одного до двух дней.
Рассчитать стоимость и подтвердить заказ можно на сайте сервиса, а отправить посылку – через курьера или в офисе.
City Express доставляет грузы и документы по всему миру. При отправке посылки за рубеж взимается доплата за груз в размере 500 рублей с учетом всех налогов.
Плюсы сервиса:
- страхование перевозок;
- скидки для новых клиентов.
Минусы сервиса:
- некоторые пользователи жалуются на цены;
- бывают случаи несоблюдения сроков доставки.
ПЭК
Фото - © Александр Кожохин/РИАМО
Компания ПЭК доставляет как крупногабаритные, так и мелкие грузы на автотранспорте и самолетом. Работает по всей России, в Европе, Китае, Турции и странах СНГ.
За доставку посылки, оцененной в пять тысяч рублей, весом в 2 кг с габаритами 15х15х9 см из Москвы в Казань до пункта выдачи, нужно заплатить минимум 843 рубля по тарифу «Стандарт». Срок доставки – примерно пять дней.
Оформить отправку и отслеживать посылку можно на сайте ПЭК.
Плюсы сервиса:
- страхование груза;
- персональный менеджер службы поддержки;
- возможность оплатить доставку наложенным платежом;
- упрощенная выдача грузов.
Минусы:
- плата хранение заказов в пунктах выдачи;
- долгая доставка;
- высокие цены.
Pony Express
Фото - © Александр Манзюк/РИАМО
Курьерская служба Pony Express работает по всей России и за рубежом: в Армении, Турции, Азербайджане, Белоруссии, Казахстане, Грузии, Киргизии, Молдове, Таиланде и Узбекистане. В России располагается около пяти тысяч пунктов выдачи и приема посылок.
Компания перевозит как крупногабаритные, так и мелкие грузы. При желании можно оформить экспресс-доставку день в день или к определенному времени.
Стоимость отправки посылки весом в 2 кг с габаритами 15х15х9 см из Москвы в Казань до пункта выдачи обойдется в 843.26 рубля. Срок доставки – 2-3 дня.
Заключить договор на доставку можно онлайн нас сайте сервиса. После заполнения договора назначается персональный менеджер, который объяснит, как действовать далее. За посылкой приедет курьер.
Плюсы сервиса:
- удобная навигация по сайту;
- простота оформления заказа;
- экспресс-доставка с вручением в обозначенное время – услуга «лично в руки»;
- транспортировка сборных, крупногабаритных и опасных грузов;
- широкая сеть пунктов выдачи.
Минусы сервиса:
- бывают случаи нарушения сроков доставки;
- о приезде курьера уведомляют не всегда.
Fox Express
Фото - © Alex Marc Wagner/Unsplash.com
Fox Express замыкает рейтинг лучших российских сервисов доставки. Компания доставляет грузы по всей России и за рубежом.
Отправка посылки весом в 2 кг с габаритами 15х15х9 см из Москвы в Казань до пункта выдачи будет стоить 1066 рублей. Срок доставки – 1-2 дня.
Рассчитать стоимость доставки и оформить доставку посылки можно на сайте или с помощью online-консультанта. Чтобы отправить посылку, нужно вызвать курьера или принести груз в пункт выдачи.
Плюсы сервиса:
- широкая филиальная сеть и партнерские пункты приема и выдачи заказов;
- возможность оплатить доставку наложенным платежом.
Минусы:
- при online-оплате взимается комиссия в размере 4,5% от суммы платежа;
- возможные сбои при отслеживании грузов;
- нарушения сроков доставки.