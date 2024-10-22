Где дешевле отправить посылку: топ‑11 курьерских служб в России

На чем основан рейтинг курьерских служб

В современном мире очень сложно найти человека, который бы ни пользовался теми или иными услугами курьерских служб. С каждым годом рынок доставки растет, увеличиваются доходы и количество сервисов. И если раньше отправить посылку можно было только по почте, то сейчас такую услугу предлагают множество других, конкурирующих между собой компаний.

На стоимость доставки влияют такие факторы как вес и габариты груза, его ценность, расстояние между пунктами отправления и назначения, способ транспортировки.

Корреспондент РИАМО изучил условия доставки разных курьерских служб и выяснил, где дешевле отправить посылку из Москвы в Казань весом 2 кг с габаритами 15×15×9 см, оцененную в пять тысяч рублей.

КСЭ Фото - © Pixabay Самая дешевая доставка – у компании КСЭ («Курьер сервис экспресс»). Отправка посылки в коробке размера S (310×220×120 мм) из столицы в Казань до пункта самовывоза или постамата обойдется в 250 рублей. Срок доставки – два-четыре дня. Оформить доставку можно онлайн, затем с отправителем свяжется менеджер. После отправления посылки на сайте появится возможность отследить ее статус и перемещение. КСЭ предоставляет услуги сверхсрочной, срочной и суточной доставки с 1997 года. Компания доставляет заказы в 27 тысяч населенных пунктов по всей России, а также за рубежом. Плюсы КСЭ: гибкие тарифы;

персональный менеджер;

возможность сменить адрес получателя после отправки товара. Минусы КСЭ: сервис не предупреждает о приезде курьера;

принимают и вручают отправления только в будние дни.

«Яндекс Доставка» Стоимость отправки посылки по России через сервис «Яндекс Доставка» начинается от 99 рублей. Передать заказ можно самостоятельно через ПВЗ. Отправка коробки размера S (26×18×9 см) из Москвы в Казань обойдется в 299 рублей. В стоимость включены отслеживание, смс-оповещение, хранение в ПВЗ до семи рабочих дней, перенос доставки. Срок доставки – 2-3 рабочих дня. Наложенный платеж за заказ можно перевести на следующий день после оплаты, это удобно для предпринимателей. Отправить получится не все, потому что у компании есть свой список запрещенных товаров. Например, в него входят рецептурные лекарства. Оформить доставку можно в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении «Яндекс Go». Компания работает с физическими лицами и компаниями. Для доставки доступна сеть ПВЗ и постаматов (более 15 тысяч) по всей стране. Плюсы сервиса: возможность отследить посылку в едином приложении экосистемы Яндекс;

быстрая доставка;

большая сеть ПВЗ;

возможность отправлять несколько коробок на один адрес;

доставка негабаритного груза;

круглосуточная поддержка. Минусы сервиса: не всегда соблюдаются сроки доставки;

чтобы получить страховку за утерянную посылку, придется подтвердить ее стоимость с помощью чеков.

DPD Фото - © Александр Манзюк/РИАМО Третье место по дешевизне доставки занимает курьерская служба DPD. Отправка посылки весом до 2 кг из Москвы в Казань до пункта выдачи по тарифу DPD Economy будет стоить от 360 рублей. Груз доставят в течение 1-3 дней. Заключить договор о доставке можно на сайте сервиса. После отправки появится возможность отследить посылку онлайн. Транспортная компания DPD работает в России и СНГ с 1991 года. Сервис работает с физическими лицами, самозанятыми, малым и средним бизнесом, а также маркетплейсами. Плюсы DPD: быстрая доставка (в 2-3 раза меньше, чем в некоторых курьерских службах);

гарантия сохранности груза во время транспортировки (есть возможность оформить страховку);

любые способы оплаты, в том числе наложенным платежом. Минусы DPD: не всегда можно дозвониться до службы поддержки;

платные дополнительные услуги.

СберЛогистика Фото - © Александр Гальперин/РИА Новости Стоимость услуг доставки в логистической компании «СберЛогистика» - одна из самых низких в России. Отправка посылки, оцененной в пять тысяч рублей, в коробке размера S (26×18×9 см) из Москвы в Казань до ближайшего пункта выдачи обойдется всего в 402 рубля. Срок доставки – 2-3 рабочих дня. Оформить доставку можно в личном кабинете сайта (войти в него можно по Сбер ID), а отследить состояние заказа – в приложении «Сбербанк Онлайн» или на сайте. Отправка посылок возможна из офиса Сбербанка. Забрать посылку можно в заранее выбранном ПВЗ или также в офисе «Сбера». Компания «СберЛогистика» доставляет посылки и письма как ведущих маркетплейсов, интернет-магазинов, предприятий различных сфер бизнеса, так и частных клиентов, индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Плюсы сервиса: отправка в любой упаковке;

возможность отследить посылку в приложении банка;

быстрая доставка. Минусы сервиса: доставляет посылки не во все населенные пункты.

СДЭК Фото - © Сайт компании "СДЭК" Курьерская служба СДЭК также традиционно славится демократичными ценами своих услуг. Минимальная стоимость отправки посылки весом до 2 кг в коробке размера S (23x19x10 см) из Москвы в Казань до пункта выдачи заказов составит 490 рублей. Один день хранения посылки на складе стоит 15 рублей. Срок доставки – 2-3 рабочих дня, возможны задержки до 4 дней. Оформить доставку можно на складе, а отправить груз – через курьера либо в офисе компании. Отследить посылку можно на сайте по номеру заказа. СДЭК работает как с физическими, так и с юридическими лицами по всей России и за рубежом (всего в 27 странах мира). Плюсы СДЭКа: разветвленная сеть ПВЗ (в одной только Москве их насчитывается более 800);

круглосуточная поддержка клиентов;

наличие в офисах примерочных;

бережное отношение к грузам;

скидки для бизнеса. Минусы СДЭКа: некоторые клиенты жалуются на сложности с отслеживанием посылок.

Boxberry Фото - © Unsplash.com Сервис доставки Boxberry также привлекает клиентов относительно недорогими ценами своих услуг. Отправка посылки, оцененной в пять тысяч рублей, весом до 15 кг в коробке размера S (20х20х20 см) до пункта выдачи обойдется в 498.50 рублей. Груз доставят в течение двух рабочих дней. Чтобы отправить посылку, нужно прийти с паспортом в отделение Boxberry и передать свое отправление оператору. Ближайшее отделение для оформления посылки можно найти на карте. Посылку доставят в любой город, где есть отделение компании. Отследить статус посылки можно на официальном сайте или в приложении сервиса. Boxberry доставляет посылки во всей России, а также в страны СНГ – Киргизию, Беларусь и Казахстан. Служба перевозит заказы физическим и юридическим лицам. Плюсы Boxberry: страхование посылок во время транспортировки;

разветвленная сеть постаматов. Минусы Boxberry: бывают случаи нарушения сроков доставки.

Почта России Фото - © Пресс-служба АО «Почта России» Старейшая служба доставки в России, учрежденная государством, которой до сих пор пользуется большое количество людей, в том числе львиная доля пенсионеров. Отправка посылки, оцененной в пять тысяч рублей, весом в 2 кг из Москвы в Казань до ближайшего отделения почты обойдется в 635.40 рублей по тарифу «Обычный». Стоимость самой доставки составит 432 рубля плюс 203.40 рубля за ценность груза. Срок доставки – два дня. Оформить доставку можно на сайте «Почты», а отправить груз – в ближайшем отделении. Посылки отслеживаются по трек-номеру. Плюсы «Почты России»: доставит посылку в любой, даже самый удаленный населенный пункт России, туда, где не работают коммерческие сервисы;

почтовые отделения есть в каждом городе или микрорайоне. Минусы почтовых отправлений: отправления идут долго;

частое нарушение сроков доставки;

почтой нельзя отправить крупногабаритный груз.

City Express Фото - © Adobe Stock Курьерскую службу City Express часто хвалят за быстрые сроки доставки. Отправка посылки весом в 2 кг с габаритами 15х15х9 см из Москвы в Казань до пункта выдачи будет стоить по тарифу «Экспресс» 800 рублей. Груз доставят в срок от одного до двух дней. Рассчитать стоимость и подтвердить заказ можно на сайте сервиса, а отправить посылку – через курьера или в офисе. City Express доставляет грузы и документы по всему миру. При отправке посылки за рубеж взимается доплата за груз в размере 500 рублей с учетом всех налогов. Плюсы сервиса: страхование перевозок;

скидки для новых клиентов. Минусы сервиса: некоторые пользователи жалуются на цены;

бывают случаи несоблюдения сроков доставки.

ПЭК Фото - © Александр Кожохин/РИАМО Компания ПЭК доставляет как крупногабаритные, так и мелкие грузы на автотранспорте и самолетом. Работает по всей России, в Европе, Китае, Турции и странах СНГ. За доставку посылки, оцененной в пять тысяч рублей, весом в 2 кг с габаритами 15х15х9 см из Москвы в Казань до пункта выдачи, нужно заплатить минимум 843 рубля по тарифу «Стандарт». Срок доставки – примерно пять дней. Оформить отправку и отслеживать посылку можно на сайте ПЭК. Плюсы сервиса: страхование груза;

персональный менеджер службы поддержки;

возможность оплатить доставку наложенным платежом;

упрощенная выдача грузов. Минусы: плата хранение заказов в пунктах выдачи;

долгая доставка;

высокие цены.

Pony Express Фото - © Александр Манзюк/РИАМО Курьерская служба Pony Express работает по всей России и за рубежом: в Армении, Турции, Азербайджане, Белоруссии, Казахстане, Грузии, Киргизии, Молдове, Таиланде и Узбекистане. В России располагается около пяти тысяч пунктов выдачи и приема посылок. Компания перевозит как крупногабаритные, так и мелкие грузы. При желании можно оформить экспресс-доставку день в день или к определенному времени. Стоимость отправки посылки весом в 2 кг с габаритами 15х15х9 см из Москвы в Казань до пункта выдачи обойдется в 843.26 рубля. Срок доставки – 2-3 дня. Заключить договор на доставку можно онлайн нас сайте сервиса. После заполнения договора назначается персональный менеджер, который объяснит, как действовать далее. За посылкой приедет курьер. Плюсы сервиса: удобная навигация по сайту;

простота оформления заказа;

экспресс-доставка с вручением в обозначенное время – услуга «лично в руки»;

транспортировка сборных, крупногабаритных и опасных грузов;

широкая сеть пунктов выдачи. Минусы сервиса: бывают случаи нарушения сроков доставки;

о приезде курьера уведомляют не всегда.