Где дешевле отправить посылку: топ‑11 курьерских служб в России

Шпаргалки
Пелагия Тихонова

Фото - © Пелагия Тихонова/РИАМО

В материале РИАМО составили рейтинг стоимости услуг доставки крупнейших российских курьерских сервисов.

На чем основан рейтинг курьерских служб

В современном мире очень сложно найти человека, который бы ни пользовался теми или иными услугами курьерских служб. С каждым годом рынок доставки растет, увеличиваются доходы и количество сервисов. И если раньше отправить посылку можно было только по почте, то сейчас такую услугу предлагают множество других, конкурирующих между собой компаний.

На стоимость доставки влияют такие факторы как вес и габариты груза, его ценность, расстояние между пунктами отправления и назначения, способ транспортировки.

Корреспондент РИАМО изучил условия доставки разных курьерских служб и выяснил, где дешевле отправить посылку из Москвы в Казань весом 2 кг с габаритами 15×15×9 см, оцененную в пять тысяч рублей.

КСЭ

Фото - © Pixabay

Самая дешевая доставка – у компании КСЭ («Курьер сервис экспресс»). Отправка посылки в коробке размера S (310×220×120 мм) из столицы в Казань до пункта самовывоза или постамата обойдется в 250 рублей. Срок доставки – два-четыре дня.

Оформить доставку можно онлайн, затем с отправителем свяжется менеджер. После отправления посылки на сайте появится возможность отследить ее статус и перемещение.

КСЭ предоставляет услуги сверхсрочной, срочной и суточной доставки с 1997 года. Компания доставляет заказы в 27 тысяч населенных пунктов по всей России, а также за рубежом.

Плюсы КСЭ:

  • гибкие тарифы;
  • персональный менеджер;
  • возможность сменить адрес получателя после отправки товара.

Минусы КСЭ:

  • сервис не предупреждает о приезде курьера;
  • принимают и вручают отправления только в будние дни.

«Яндекс Доставка»

Стоимость отправки посылки по России через сервис «Яндекс Доставка»  начинается от 99 рублей. Передать заказ можно самостоятельно через ПВЗ. 

Отправка коробки размера S (26×18×9 см) из Москвы в Казань обойдется в 299 рублей. В стоимость включены отслеживание, смс-оповещение, хранение в ПВЗ до семи рабочих дней, перенос доставки. Срок доставки – 2-3 рабочих дня. Наложенный платеж за заказ можно перевести на следующий день после оплаты, это удобно для предпринимателей. 

Отправить получится не все, потому что у компании есть свой список запрещенных товаров. Например, в него входят рецептурные лекарства. 

Оформить доставку можно в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении «Яндекс Go». Компания работает с физическими лицами и компаниями. Для доставки доступна сеть ПВЗ и постаматов (более 15 тысяч) по всей стране.

Плюсы сервиса:

  • возможность отследить посылку в едином приложении экосистемы Яндекс;
  • быстрая доставка;
  • большая сеть ПВЗ;
  • возможность отправлять несколько коробок на один адрес;
  • доставка негабаритного груза;
  • круглосуточная поддержка.

Минусы сервиса:

  • не всегда соблюдаются сроки доставки;
  • чтобы получить страховку за утерянную посылку, придется подтвердить ее стоимость с помощью чеков.

DPD

Александр Манзюк

Фото - © Александр Манзюк/РИАМО

Третье место по дешевизне доставки занимает курьерская служба DPD. Отправка посылки весом до 2 кг из Москвы в Казань до пункта выдачи по тарифу DPD Economy будет стоить от 360 рублей. Груз доставят в течение 1-3 дней.

Заключить договор о доставке можно на сайте сервиса. После отправки появится возможность отследить посылку онлайн.

Транспортная компания DPD работает в России и СНГ с 1991 года. Сервис работает с физическими лицами, самозанятыми, малым и средним бизнесом, а также маркетплейсами.

Плюсы DPD:

  • быстрая доставка (в 2-3 раза меньше, чем в некоторых курьерских службах);
  • гарантия сохранности груза во время транспортировки (есть возможность оформить страховку);
  • любые способы оплаты, в том числе наложенным платежом.

Минусы DPD:

  • не всегда можно дозвониться до службы поддержки;
  • платные дополнительные услуги.

СберЛогистика

Александр Гальперин

Фото - © Александр Гальперин/РИА Новости

Стоимость услуг доставки в логистической компании «СберЛогистика» - одна из самых низких в России. Отправка посылки, оцененной в пять тысяч рублей, в коробке размера S (26×18×9 см) из Москвы в Казань до ближайшего пункта выдачи обойдется всего в 402 рубля. Срок доставки – 2-3 рабочих дня.

Оформить доставку можно в личном кабинете сайта (войти в него можно по Сбер ID), а отследить состояние заказа – в приложении «Сбербанк Онлайн» или на сайте. Отправка посылок возможна из офиса Сбербанка. Забрать посылку можно в заранее выбранном ПВЗ или также в офисе «Сбера».

Компания «СберЛогистика» доставляет посылки и письма как ведущих маркетплейсов, интернет-магазинов, предприятий различных сфер бизнеса, так и частных клиентов, индивидуальных предпринимателей и самозанятых.

Плюсы сервиса:

  • отправка в любой упаковке;
  • возможность отследить посылку в приложении банка;
  • быстрая доставка.

Минусы сервиса:

  • доставляет посылки не во все населенные пункты.

СДЭК

Сайт компании "СДЭК"

Фото - © Сайт компании "СДЭК"

Курьерская служба СДЭК также традиционно славится демократичными ценами своих услуг. Минимальная стоимость отправки посылки весом до 2 кг в коробке размера S (23x19x10 см) из Москвы в Казань до пункта выдачи заказов составит 490 рублей. Один день хранения посылки на складе стоит 15 рублей. Срок доставки – 2-3 рабочих дня, возможны задержки до 4 дней.

Оформить доставку можно на складе, а отправить груз – через курьера либо в офисе компании. Отследить посылку можно на сайте по номеру заказа.

СДЭК работает как с физическими, так и с юридическими лицами по всей России и за рубежом (всего в 27 странах мира).

Плюсы СДЭКа:

  • разветвленная сеть ПВЗ (в одной только Москве их насчитывается более 800);
  • круглосуточная поддержка клиентов;
  • наличие в офисах примерочных;
  • бережное отношение к грузам;
  • скидки для бизнеса.

Минусы СДЭКа:

  • некоторые клиенты жалуются на сложности с отслеживанием посылок.

Boxberry

Фото - © Unsplash.com

Сервис доставки Boxberry также привлекает клиентов относительно недорогими ценами своих услуг. Отправка посылки, оцененной в пять тысяч рублей, весом до 15 кг в коробке размера S (20х20х20 см) до пункта выдачи обойдется в 498.50 рублей. Груз доставят в течение двух рабочих дней.

Чтобы отправить посылку, нужно прийти с паспортом в отделение Boxberry и передать свое отправление оператору. Ближайшее отделение для оформления посылки можно найти на карте. Посылку доставят в любой город, где есть отделение компании. Отследить статус посылки можно на официальном сайте или в приложении сервиса.

Boxberry доставляет посылки во всей России, а также в страны СНГ – Киргизию, Беларусь и Казахстан. Служба перевозит заказы физическим и юридическим лицам.

Плюсы Boxberry:

  • страхование посылок во время транспортировки;
  • разветвленная сеть постаматов.

Минусы Boxberry:

  • бывают случаи нарушения сроков доставки.

Почта России

Фото - © Пресс-служба АО «Почта России»

Старейшая служба доставки в России, учрежденная государством, которой до сих пор пользуется большое количество людей, в том числе львиная доля пенсионеров.

Отправка посылки, оцененной в пять тысяч рублей, весом в 2 кг из Москвы в Казань до ближайшего отделения почты обойдется в 635.40 рублей по тарифу «Обычный». Стоимость самой доставки составит 432 рубля плюс 203.40 рубля за ценность груза. Срок доставки – два дня.

Оформить доставку можно на сайте «Почты», а отправить груз – в ближайшем отделении. Посылки отслеживаются по трек-номеру.

Плюсы «Почты России»:

  • доставит посылку в любой, даже самый удаленный населенный пункт России, туда, где не работают коммерческие сервисы;
  • почтовые отделения есть в каждом городе или микрорайоне.

Минусы почтовых отправлений:

  • отправления идут долго;
  • частое нарушение сроков доставки;
  • почтой нельзя отправить крупногабаритный груз.

City Express

Фото - © Adobe Stock

Курьерскую службу City Express часто хвалят за быстрые сроки доставки. Отправка посылки весом в 2 кг с габаритами 15х15х9 см из Москвы в Казань до пункта выдачи будет стоить по тарифу «Экспресс» 800 рублей. Груз доставят в срок от одного до двух дней.

Рассчитать стоимость и подтвердить заказ можно на сайте сервиса, а отправить посылку – через курьера или в офисе.

City Express доставляет грузы и документы по всему миру. При отправке посылки за рубеж взимается доплата за груз в размере 500 рублей с учетом всех налогов.

Плюсы сервиса:

  • страхование перевозок;
  • скидки для новых клиентов.

Минусы сервиса:

  • некоторые пользователи жалуются на цены;
  • бывают случаи несоблюдения сроков доставки.

ПЭК

Александр Кожохин

Фото - © Александр Кожохин/РИАМО

Компания ПЭК доставляет как крупногабаритные, так и мелкие грузы на автотранспорте и самолетом. Работает по всей России, в Европе, Китае, Турции и странах СНГ.

За доставку посылки, оцененной в пять тысяч рублей, весом в 2 кг с габаритами 15х15х9 см из Москвы в Казань до пункта выдачи, нужно заплатить минимум 843 рубля по тарифу «Стандарт». Срок доставки – примерно пять дней.

Оформить отправку и отслеживать посылку можно на сайте ПЭК.

Плюсы сервиса:

  • страхование груза;
  • персональный менеджер службы поддержки;
  • возможность оплатить доставку наложенным платежом;
  • упрощенная выдача грузов.

Минусы:

  • плата хранение заказов в пунктах выдачи;
  • долгая доставка;
  • высокие цены.

Pony Express

Александр Манзюк

Фото - © Александр Манзюк/РИАМО

Курьерская служба Pony Express работает по всей России и за рубежом: в Армении, Турции, Азербайджане, Белоруссии, Казахстане, Грузии, Киргизии, Молдове, Таиланде и Узбекистане. В России располагается около пяти тысяч пунктов выдачи и приема посылок.

Компания перевозит как крупногабаритные, так и мелкие грузы. При желании можно оформить экспресс-доставку день в день или к определенному времени.

Стоимость отправки посылки весом в 2 кг с габаритами 15х15х9 см из Москвы в Казань до пункта выдачи обойдется в 843.26 рубля. Срок доставки – 2-3 дня.

Заключить договор на доставку можно онлайн нас сайте сервиса. После заполнения договора назначается персональный менеджер, который объяснит, как действовать далее. За посылкой приедет курьер.

Плюсы сервиса:

  • удобная навигация по сайту;
  • простота оформления заказа;
  • экспресс-доставка с вручением в обозначенное время – услуга «лично в руки»;
  • транспортировка сборных, крупногабаритных и опасных грузов;
  • широкая сеть пунктов выдачи.

Минусы сервиса:

  • бывают случаи нарушения сроков доставки;
  • о приезде курьера уведомляют не всегда.

Fox Express

Alex Marc Wagner

Фото - © Alex Marc Wagner/Unsplash.com

Fox Express замыкает рейтинг лучших российских сервисов доставки. Компания доставляет грузы по всей России и за рубежом.

Отправка посылки весом в 2 кг с габаритами 15х15х9 см из Москвы в Казань до пункта выдачи будет стоить 1066 рублей. Срок доставки – 1-2 дня.

Рассчитать стоимость доставки и оформить доставку посылки можно на сайте или с помощью online-консультанта. Чтобы отправить посылку, нужно вызвать курьера или принести груз в пункт выдачи.

Плюсы сервиса:

  • широкая филиальная сеть и партнерские пункты приема и выдачи заказов;
  • возможность оплатить доставку наложенным платежом.

Минусы:

  • при online-оплате взимается комиссия в размере 4,5% от суммы платежа;
  • возможные сбои при отслеживании грузов;
  • нарушения сроков доставки.