Договор со Вселенной: как правильно брать аскезу для исполнения желания

Что такое аскеза Фото - © Unsplash.com Аскеза – это практика, которая предполагает ограничение своих потребностей и желаний ради духовного роста. Также часто взамен добавляют в жизнь что-то более важное и полезное. Например, занятия йогой, изучение иностранного языка, ранние подъемы, бег, правильное питание и так далее. Кстати, аскезу часто берут те, кто практикует занятия йогой. Для этих людей аскеза – это необходимый элемент для роста осознанности и повышения уровня практики. Если углубляться в историю и религию, аскеза и аскетические практики встречаются во многих конфессиях. В православии, например, можно вспомнить Великий пост перед Пасхой. Семь недель православные не едят мясо, рыбу, яйца, молоко, отказываются от алкоголя и уделяют больше внимания духовной жизни. Так люди стараются подчинить тело духу и продемонстрировать любовь к Богу. Однако в настоящее время ее используют вне религиозного контекста.

Как работает аскеза на исполнение желания Фото - © Unsplash.com Аскеза в современном понимании – это добровольное причинение дискомфорта себе через ограничение в чем-то, что человек очень любит. Это обещание, челлендж, спор с самим собой, который поможет избавиться от вредной привычки, воспитать характер, проверить силу воли и бонусом исполнить желание. Работает это таким образом: та энергия, которую вы обычно тратите на вредную привычку или безделье, во время аскезы направляется на благо – на исполнение вашего желания. Если вы, условно говоря, будете экономить 10% вашей ежедневной энергии, то за месяц сможете накопить достаточно большой объем на реализацию глобальной цели, на которую вам априори не хватило бы вашей суточной нормы. Поэтому аскеза – это не мистика, это реальный способ управления своей энергией. Суть аскезы – в высвобождении энергии и перенаправлении ее на цель, а в итоге – получение желаемого. Это серьезная работа, и у аскезы есть свои строгие правила и условия, которые нужно выполнять. Как правило аскеза берется минимум на 30 дней и более в зависимости от желания.

Как правильно держать аскезу, чтобы желание исполнилось Фото - © Unsplash.com Прежде всего важно определиться с тем, в чем именно вы будете держать аскезу. Это должно быть что-то, что действительно будет доставлять вам ощутимый дискомфорт. А объясняется это так: Допустим, вы решили отказаться от кофе по утрам. Вариант 1: если вы и так не особо любите кофе и пьете его редко, то энергия, которую вы будете высвобождать такой аскезой, будет минимальная, поскольку отказ от кофе вам не доставит особого труда. Вариант 2: вы заядлый кофеман и без кофе у вас может начаться настоящая ломка. В таком случае держать аскезу будет очень тяжело – соответствующим будет и количество энергии, которую вы скопите к концу аскезы для реализации желания. Данный пример показывает, что выбирать аскезу надо очень вдумчиво. То, на что вы собираетесь взять аскезу, должно приносить вам ощутимый дискомфорт, если даже не страдание. Если вы сова, то можете начать вставать в 7 утра по будильнику. Если вы никогда не занимались спортом – начните ходить в спортзал три раза в неделю без возможности пропустить. Если у вас проблемы с освоением иностранного языка – каждый день в течение 15 минут учите новые слова. Если вы любите материться – воздержитесь от бранных слов. Также очень важно следовать нескольким правилам: действуйте осознанно – отдавайте себе отчет в том, что придется дойти до конца;

вы должны хотеть(!) держать аскезу. Не надо делать это за компанию или «потому что модно»;

аскеза не должна вам вредить: да, дискомфорт вы должны ощущать, но аскеза не должна вредить физическому и психологическому здоровью. Если вы решите держать пост, например, в питании, то сначала проконсультируйтесь с врачом. Кроме того, аскеза не рекомендуется людям с нарушениями психики – с повышенным уровнем тревожности и депрессией. В таком случае сначала обратитесь к своему психиатру перед тем, как начать.

Как правильно загадывать желание Фото - © Unsplash.com Важно сформулировать и само желание. Здесь также есть несколько правил: Желание должно быть реализуемое в ближайшей перспективе. Если вы сейчас зарабатываете условные 50 тысяч рублей, а загадаете зарплату в 2 миллиона, то представьте, сколько энергии вам понадобится на осуществление этого. В таком случае может пройти весьма ощутимое время, прежде чем это случится. С другой стороны, если вы имеете целью приобрести новый айфон, то это будет исполнить гораздо проще – вам могут дать премию, подарить этот айфон, вы его можете выиграть в конкурсе в соцсетях и тд. Поэтому мысленно сопоставляйте, на каком уровне энергии находитесь вы, а на каком – то, что вы хотите получить.

Ваше желание должно быть четко сформулировано в настоящем времени, будто вы уже имеете то, что хотите. Например: «Всю энергию, накопленную за время аскезы, я направляю на постройку своего собственного дома недалеко от Москвы». Важное правило: не стоит ставить себе ограничения во времени, когда желание должно исполниться. Будьте реалистами.

Не стоит диктовать судьбе и пространству, как именно вам получить вашу цель. Вселенная сама с этой задачей прекрасно справится, а каким путем – вам за этим остается только наблюдать. Проявить терпение и наивысшую степень доверия пространству.

Вы должны знать (!), что ваше желание осуществимо. Если вы живете на съемной квартире на окраине города, а загадаете собственную квартиру на Таймс-сквер в Нью-Йорке, то вы и сами не будете верить в возможность реализовать свое желание. А любые сомнения в своей цели только вредят вам и делают вашу аскезу напрасной. Целиком свой договор со Вселенной можно сформулировать так: «Я „ФИО” беру аскезу на отказ от „вредная привычка” или на внедрение новой привычки „написать какой”, сроком на 30 дней во имя исполнения моего желания „желание в настоящем времени, как будто оно уже исполнилось” (желание загадываем не на далекую перспективу, а на ближайшее будущее). Поставьте дату и подпись, как это делается с важными документами: вы должны осознавать серьезность данного пари. Желательно завести трекер привычек и отмечать каждый день свои успехи. Помните, что если вы сорвались и сделали то, от чего решили отказаться, то грядет наказание: вам придется обнулить свои успехи и вернуться к первому дню. Если же вы нарушили аскезу несколько раз, то пространство просто перестанет рассматривать вас всерьез и отвечать на ваши желания.