Договор дарения: как оформить дарственную на квартиру в 2024 году

Как оформить дарственную на квартиру и можно ли отказаться от подаренной недвижимости, читайте в материале РИАМО.

Что такое дарственная на квартиру Фото - © Фотобанк Лори Дарственная или договор дарения – это регистрирующий добровольную и безвозмездную передачу имущества. Чаще всего такой договор оформляют родственники для передачи условно наследуемого имущества. Составить его проще, чем завещание. Согласно статье 574 ГК РФ, имущество может быть подарено, если его стоимость превышает три тысячи рублей.

Кто может быть дарителем Фото - © Фотобанк Лори Подарить имущество может только дееспособный собственник. Дарителями не могут быть недееспособные граждане и их представители, а также дети младше 14 лет, и их родители или опекуны.

На кого можно оформить дарственную на квартиру Фото - © Фотобанк Лори Подарить недвижимость и другое имущество можно любому человеку, вне зависимости от того, родственник он или нет. Но если получатель квартиры – не близкий родственник дарителя, должен заплатить налог в размере 13% от кадастровой стоимости подаренного имущества. Получить в подарок недвижимость могут как физические лица, так и юридические, и даже государство.

На кого нельзя оформлять дарственную Фото - © Фотобанк Лори Согласно статье 575 ГК РФ, запрещается дарить имущество следующим лицам: сотрудникам образовательных и медицинских учреждений, а также представителям организаций, оказывающих социальные услуги (например, детдома);

государственным служащим федерального, регионального и муниципального уровня и работникам Банка России;

коммерческим организациям (если одна хочет подарить имущество другой).

Как оформить дарственную на квартиру Фото - © Фотобанк Лори Для заключения сделки дарения нужны следующие документы: паспорта дарителя и одариваемого;

свидетельство о праве собственности или выписка из ЕГРН;

техпаспорт квартиры;

акт приема-передачи — при желании сторон

квитанцию об оплате госпошлины (две тысячи рублей);

нотариально заверенное согласие супруга дарителя (если правом долевой собственности обладают два и более лица или если недвижимость принадлежит несовершеннолетнему либо ограниченно дееспособному лицу);

согласие органов опеки, если один из участников сделки – недееспособный или несовершеннолетний гражданин;

согласие банка, если квартира находится в ипотеке. Договор дарения квартиры следует составить в письменной форме с обязательным указанием того, кто дарит квартиру и того, кому переходит квартира со всеми реквизитами, которые позволяют идентифицировать квартиру (точный адрес, этаж, площадь, кадастровый номер и т.д.). Также обязательно необходимо указать, что по договору квартира переходит одаряемому безвозмездно, так как в противном случае сделка будет признана притворной. В отличие от договора купли-продажи, в договоре дарения квартиры нет необходимости в обязательном порядке указывать перечень лиц, которые проживают в квартире. Договор составляется в трех экземплярах: для каждой из сторон сделки и для Росреестра. Переход права собственности по договору дарения квартиры подлежит государственной регистрации. В Росреестр необходимо подать сам договор дарения, заявление, копию документов, удостоверяющих личность.

Какие есть риски у дарителя Фото - © Freepik.com По словам юриста Руслана Катана, риски для дарителя могут возникнуть при признании сделки недействительной в ситуации, когда заинтересованное лицо сможет доказать соответствующие основания. «К примеру, если истец докажет, что сделка по отчуждению недвижимости была на самом деле небезвозмездной, то в такой ситуации договор дарения признают притворной сделкой, так как она фактически прикрывает договор купли-продажи. Если даритель подарит недвижимость, которая была приобретена в период брака без согласия супруги/супруга, то такая сделка также может быть признана недействительной», – пояснил эксперт. Также очень распространена ситуация, при которой после смерти дарителя наследники осуществляют попытки признать договор дарения недействительным через суд, представляя в качестве доказательства недееспособности историю болезни умершего. Для минимизации такого риска Катана советует обратиться к нотариусу для нотариального заверения сделки или приложить к договору справку о состоянии здоровья дарителя.

Можно ли оформлять дарственную на долю в квартире Фото - © Медиасток.рф Оформление дарственной на долю в квартире возможно, однако есть определенные ограничения. «Если вследствие продажи доли в квартире сложится ситуация, что жилплощадь иных собственников или одного из них составляет менее шести квадратных метров на человека, то такая сделка будет считаться недействительной (ничтожной). В такой ситуации исключением является наследование и приватизация», – рассказал юрист. Также следует учесть, что если даритель не является единственным собственником в квартире и решает подарить свою долю, то такая сделка в обязательном порядке подлежит нотариальному удостоверению перед государственной регистрацией права собственности в Росреестре.