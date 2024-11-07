Дипфейк: что это такое и как отличить подделку от оригинала

Английское слово «deepfake» возникло из двух понятий: «deep learning» – «глубинное обучение нейросетей» – и «fake», то есть подделка. Дипфейковые видео создаются посредством переноса лица и мимики реального человека в новое видео с актером, в результате чего появляется качественная подделка. Такие технологии стали возможны в связи с развитием искусственного интеллекта. Пока что специалисты способны отличить дипфейк от настоящего видео, но в будущем это может стать невозможным или очень затруднительным.

В последние годы наблюдается рост числа атак с использованием дипфейков, особенно в финансовом секторе, что связано с развитием технологий и все большей доступностью инструментов для создания дипфейков.

Где чаще всего используются дипфейки и кто в зоне риска

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Эксперт по искусственному интеллекту Мирослав Радкевич рассказал, кто больше всего находится в зоне риска, и привел несколько примеров использования дипфейков.

1. Финансовые платформы и криптовалютные схемы

В сфере финансовых услуг участились случаи мошенничества с использованием дипфейков. Киберпреступники используют дипфейки для проведения транзакций и получения доступа к банковским счетам. Примерами могут служить атаки, в ходе которых мошенники использовали поддельные голосовые сообщения от руководителей компаний для перевода крупных сумм.

Также очень известный случай произошел в 2023 году, когда мошенники создали видео с изображением Илона Маска, где он якобы призывал людей инвестировать в фальшивую криптовалютную схему. Видео выглядело настолько убедительно, что многие пользователи были обмануты и потеряли свои деньги, отправляя платежи на счета, контролируемые мошенниками.

2. Социальные сети и знаменитости

Здесь дипфейки используются для распространения фальшивой информации и манипулирования общественным мнением.

«Одним из ярких примеров использования дипфейков в социальных сетях стали видео с актером Томом Крузом, которые стали вирусными на платформе TikTok в 2023 году. Эти видео создали настолько реалистичное изображение, что миллионы пользователей приняли их за настоящие. Суть этих атак заключалась в том, чтобы привлечь внимание и продемонстрировать возможности технологии, тем самым показав, насколько легко можно манипулировать восприятием общественности в социальных сетях», – рассказал Радкевич.

3. Мессенджеры

Дипфейки применяются для обмана пользователей, создавая видимость общения с друзьями или членами семьи. Например, было зафиксировано несколько случаев, когда злоумышленники создавали поддельные видео и аудиозаписи, прося о финансовой помощи.

«В мае 2023 года мошенники использовали дипфейки, чтобы обмануть менеджера по продукту в одной из компаний. Они подделали изображение и голос генерального директора, связавшись с сотрудником через WhatsApp. Атака включала не только фальшивые аудио- и видеоматериалы, но и манипуляции в текстовых сообщениях, чтобы убедить жертву перевести средства на счет злоумышленников. Сценарий этой атаки стал еще более правдоподобным, когда злоумышленники предложили перейти на видеозвонок якобы из-за плохого качества связи, а затем переключились обратно на текст для завершения мошенничества», – рассказал эксперт.

4. Политические атаки

В 2023 году дипфейки также использовались для политической дезинформации. Например, в сети распространилось поддельное видео, на котором президент Украины якобы призывает народ сложить оружие. Это видео было воспринято многими как реальное, и его распространение во время напряженных политических ситуаций вызвало серьезные последствия для общественного мнения и информационной безопасности, отмечает Радкевич.