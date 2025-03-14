Девятибалльный шторм в Москве 14 марта: какие прогнозы и как защититься

В материале РИАМО о шторме, который накроет Москву в эту пятницу.

Что известно о шторме 14 марта в Москве

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В пятницу, 14 марта, Москву и Подмосковье накроет сильный резкий ветер с порывами до 20 м/с. Также будет похолодание, из-за которого утром субботы стоит опасаться гололедицы, сообщил РИАМО руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«В первую очередь ожидаем сильный ветер с порывами до 20 м/с. И второй момент – резкое похолодание с +13 градусов в пятницу до -1/ -3 градусов в субботу. Поскольку это еще будет сопровождаться дождем, местами переходящим в мокрый снег, то будет и гололедица», – рассказал Шувалов.

Эксперт также заметил, что наибольшую угрозу для жителей региона будет представлять сильный ветер. Ненастная погода продлится все дневное время пятницы, стихать она начнет к вечеру того же дня. Говоря об осадках, Шувалов ожидает, что выпадет около 10-15% месячной нормы.

Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщает также, что это будет не просто ветер, а настоящий девятибалльный шторм. Особенно сильным ветер будет в период с 15:00 до 18:00. В это время его порывы будут достигать 18–23 м/с.

На сайте Гидрометцентра России указано, что объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Период предупреждения продлится с 21 часа 13 марта до 22 часов 14 марта. «Желтый» уровень опасности из-за сильного ветра ввели во всем ЦФО. В некоторых регионах он также будет действовать из-за тумана, осадков и гололедицы.

Чем грозит такой шторм

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Евгений Тишковец также отметил, что такая стихия способна серьезно испортить жизнь жителям и гостям столицы и Подмосковья. Ветер не только затрудняет передвижение пешеходов, но и наносит серьезный ущерб. Так, синоптик заявил, что воздушные потоки с силой давления 30-35 кг на квадратный метр могут повредить дымоходы, сорвать шифер с крыш, опрокинуть неустойчивые конструкции и серьезно повредить деревья, пригибая их к земле и обламывая ветви.

Что предприняли власти Москвы и Московской области в связи с штормом

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Энергетики компаний «Россети Московский регион», «Мособлэнерго»и «МОС АВС» приведены в повышенную готовность на всей территории обслуживания, сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

Заблаговременно проверено оснащение бригад инвентарем, экипировкой, обеспечение средствами защиты. Подготовлена оснастка, спецтехника, машины и механизмы к проведению работ. Организована проверка и готовность резервных источников электроснабжения и передвижных электроустановок обратной трансформации в целях оперативного выдвижения к объектам ЖКХ и социально значимым объектам. Установлено взаимодействие с местными органами МЧС, ЕДДС, оперативными штабами городских администраций и муниципальных образований.

С 21:00 13 марта до особого указания в компании прекращены все плановые и неплановые работы, за исключением неотложных и аварийных. С учетом возможного штормового ветра приняты меры по укреплению ограждающих конструкций в местах разрытий, строительных площадок и котлованов.

Около 800 оперативно-выездных бригад, примерно 3,8 тыс. специалистов «Мособлэнерго», «Россети МР» и «МОС АВС» переведены на усиленный режим работы. Бригады обеспечены необходимой техникой, в том числе резервными источниками электроснабжения и 331 передвижной дизельной электростанцией мощностью 47 МВт и 78 МВт.

В связи с надвигающейся непогодой все городские службы также активировали режим особой готовности, об этом написал в своем Telegram-канале столичный мэр Сергей Собянин.

Как защититься от шторма в городе

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Пресс-служба Минтранса Подмосковья призвала жителей региона по возможности минимизировать время нахождения на улице и поездки на личном транспорте.

Стоит соблюдать скоростной режим и дистанцию. Не отвлекаться на телефон во время движения, переходить проезжую часть по переходам, не закрывая себе обзор зонтиком. Важно надевать световозвращатели. Не стоит оставлять автомобили и стоять самим у шатких конструкций и под деревьями.

При возникновении чрезвычайной ситуации или ДТП – незамедлительно звонить в 112. Не нужно оставаться в машине или рядом с ней – это опасно.

При значительном усилении ветра не стоит выходить на открытые пространства, так как высок риск получить травму от летящих и падающих объектов, сообщил РИАМО эксперт по выживанию и безопасности Эдуард Халилов.

«Нужно как можно меньше находиться на улице и открытом воздухе. Потому что во время усиления ветра срываются рекламные щиты, облицовки зданий, ломаются ветки на деревьях, а сами деревья падают на машины, людей, линии электропередачи — все это может нанести серьезный ущерб гражданам», — предупредил Халилов.

Если вам все же пришлось выйти на открытую местность в непогоду, то нужно передвигаться, уделяя максимальное внимание своему окружению. Халилов рекомендовал не слушать музыку в наушниках и не надевать капюшон, иначе человек лишает себя возможности заметить опасность и своевременно среагировать на нее.

«Нужно искать укрытие: метро, торговые центры, любые здания. При этом машина не является надежным укрытием от падающих деревьев. Они могут придавить внутри салона и нанести серьезные травмы», — добавил эксперт.

Если непогода застала вас дома, то нужно плотно закрыть и занавесить окна. Подхваченные ветром мусор, ветки и прочее могут разбить стекло, а его осколки поранят вас.