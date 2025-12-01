Децентрализованная площадка с оплатой криптовалютой: что такое Cocoon и зачем он нужен

В материале РИАМО рассказываем о новом проекте Павла Дурова Cocoon (Confidential Compute Open Network), о том, зачем он нужен и чем отличается от других AI-систем.

30 ноября основатель Telegram Павел Дуров сообщил о запуске новой децентрализованной сети для обработки ИИ-запросов — Cocoon, работающей на блокчейне TON. Это новая сеть для выполнения задач искусственного интеллекта, в которой данные пользователей остаются полностью защищенными.

Что такое Cocoon и как он работает Фото - © Blockchain Life 2025 / X В своем телеграм-канале Павел Дуров 30 ноября написал: «Это произошло. Наша децентрализованная конфиденциальная вычислительная сеть Cocoon заработала. Первые запросы от пользователей на искусственный интеллект теперь обрабатываются Cocoon со 100% конфиденциальностью». Он добавил, что в течение следующих нескольких недель будут увеличены поставки графических процессоров и повысится спрос разработчиков на Cocoon, а пользователи Telegram могут рассчитывать на новые функции, связанные с искусственным интеллектом. Проект Павла Дурова — это децентрализованная площадка, которая позволит разработчикам искусственного интеллекта находить и арендовать вычислительные мощности по модели p2p с оплатой в криптовалюте TON. То есть Cocoon позволяет пользователям запускать нейросети без необходимости иметь собственные мощные видеокарты, а владельцам оборудования — зарабатывать на простаивающих ресурсах. Вся экосистема Cocoon выстроена на монетизации через TON. То есть арендаторы покупают токены для оплаты, а владельцы видеокарт получают доход с учетом затрат на электроэнергию и интернет. Впрочем, ряд экспертов уверен, что проект рискует остаться нишевым, ведь объединенных ресурсов может не хватить для обучения крупных языковых моделей, но вполне хватит для простых ИИ-задач и телеграм-ботов. Сеть Cocoon создана на стыке блокчейна, искусственного интеллекта и социальных сетей.

Карточка Фото - © Сгенерировано ИИ По словам эксперта проекта «Удобный город» Александра Касьянова, благодаря Cocoon доступ к мощным ресурсам может стать проще и дешевле. «Именно подход, когда вычисления происходят не на серверах крупных компаний, а на распределенной сети участников, помогает снизить зависимость от централизованных провайдеров, а значит, сохраняет конфиденциальность данных», — говорит эксперт. Использование AI становится более прозрачным, но основной упор Павел Дуров делает именно на конфиденциальности данных. Таким образом, Cocoon создает альтернативную инфраструктуру, отличающуюся от крупных игроков, таких как ChatGPT или Google AI. У Cocoon задачи передаются в зашифрованном виде внутри сети и без передачи данных сторонним компаниям. Сеть позволяет пользоваться AI-инструментами без риска утечки личных данных и зависимости от крупных технологических корпораций. «Поэтому никто из исполнителей не будет знать, что именно обрабатывает его устройство. Сам Павел Дуров отметил, что это сделано для сохранения цифровой независимости», — говорит Касьянов. Использование централизованных серверов крупных компаний — это удобно, но небезопасно, так как всегда есть риск утечки персональных данных. Ну а первым крупным клиентом Cocoon станет Telegram, который будет использовать систему для AI-функций внутри мини-приложений (Mini Apps) и других сервисов платформы. Компания также инвестирует в развитие проекта и его продвижение среди глобальной аудитории.

Как работает Cocoon и кто может присоединиться Фото - © Медиасток.рф В Cocoon пользователи сами владеют инфраструктурой. Для решения задач не нужно покупать дорогие видеокарты, достаточно арендовать мощности у других пользователей. Демократичность Cocoon позволяет подключиться к нему любым разработчикам и запускать инференс через сеть. Пользователю (разработчикам приложений) нужно указать тип модели (например, DeepSeek) и примерный объем запросов, а владелец GPU (Graphics Processing Unit) скажет, сколько видеокарт он готов подключить, сообщая об их характеристиках. Аренда видеокарты оплачивается в Toncoin. Главное условие — оборудование должно быть стабильно доступно, а для стабильной работы требуется высокоскоростное интернет-соединение.