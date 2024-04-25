«День добрых дел» в Подмосковье: когда и где пройдет акция, кто станет участником

В материале РИАМО рассказываем, как пройдет «День добрых дел» в Подмосковье, что планируют делать школьники и какие акции они проведут.

Когда пройдет акция «День добрых дел» в 2024 году В 2022 году впервые в Московской области была проведена акция «Доброе дело». Идею ее проведения подали сами школьники, и губернатор Андрей Воробьев ее поддержал. Ребята собирают необходимые вещи для жителей новых регионов и участников СВО, пишут письма поддержки. Акция «День добрых дел» стала новым витком инициативы школьников и расширяет диапазон добрых свершений. За два года, благодаря отзывчивости жителей, из Подмосковья отправлено уже более 5,6 тыс. тонн помощи. В этом году «День добрых дел» пройдет 27 апреля.

Кто примет участие в акции «День добрых дел» Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области В «Дне добрых дел» основное участие примут школьники во всех муниципалитетах региона. Ожидается, что более миллиона учеников присоединятся к уборке и благотворительной деятельности. Помочь им могут и родители, и друзья. Какие добрые дела они будут делать – школьники решали сами. С 15 по 22 апреля в подмосковных школах проходило голосование. Ученикам и педагогам было предложено, например, мастерить что-то, помогать ветеранам, принять участие в патриотических мероприятиях. Было получено более 1,5 миллионов ответов. Кроме того, школьники и учителя вносили свои предложения. Так, ребята захотели собрать помощь пострадавшим от наводнения в Оренбургской области, провести мероприятия в госпиталях для наших бойцов, написать письма и открытки ко Дню Победы, организовать детям поездку в приют для животных, а также создать место в школе, чтобы обмениваться игрушками, книгами, журналами.

Что будут делать школьники в «День добрых дел» Фото - © Антон Чернов, «Подмосковье Сегодня» Школьники будут наводить порядок возле школ, в парках, у мемориалов и воинских захоронений, развешивать кормушки и скворечники, делать или красить скамейки, засеивать газоны. Как отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев, самое главное, чтобы все это было от души и от чистого сердца, чтобы каждый смог принести пользу и день прошел не только полезно, но и интересно для наших ребят. В рамках «Дня добрых дел» школьники смогут посетить научные и производственные мероприятия, такие как Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ) в Жуковском, Демиховский машиностроительный завод в Орехово-Зуеве, Загорский трубный завод в Сергиевом Посаде, «Метровагонмаш» в Мытищах, завод «Чистая линия» в Долгопрудном. Смогут школьники увидеть, как работают на пищевых производствах, в агрокомплексах, на фермах и в питомниках для растений. Кроме того, они смогут посетить 17 пожарных станций, где помимо викторин и мастер-классов будет организована полевая кухня. Ребята не просто побывают на экскурсии, но и смогут сделать для предприятий что-то полезное. «Большая экскурсионная программа будет и в музеях – ребята смогут посетить 17 экспозиций, в том числе выставку Репина, которая сейчас проходит в „Новом Иерусалиме”», – сказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе. «День добрых дел» – время для различных мероприятий по наведению порядка и чистоты, оказания помощи и участия в благотворительных акциях.

Какая программа ожидается в «День добрых дел» в Подмосковье Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Екатерина Швелидзе отметила, что в рамках акции будет организован конкурс. Участники могут сделать фото или видео своего доброго дела и выложить пост с хэштегом #ДеньДобрыхДелПодмосковье. Победителей назовут 2 мая, и они получат призы от «Волонтеров Подмосковья». Кроме того, по итогам «Дня добрых дел» будет определена и лучшая школа, все ученики которой получат подарок. Каждая школа готовит свою программу «Дня добрых дел». Например, в Образовательном центре «Багратион» организуют уборку территории школы, приведут в порядок площадки около дошкольных учреждений. Для самых маленьких пройдет экологический квест, а ребята постарше навестят ветеранов. К тому же ученики подготовят для участников СВО аптечки с йодом, антисептиками, бинтами. В Апрелевской средней школе №1 ученики, педагоги и родители собираются высадить 33 сиреневых куста, которые будут символизировать подвиг 33-й армии, освободившей Наро-Фоминск от немецко-фашистских захватчиков в декабре 1941 года. Школьники также приведут в порядок мемориал героев Великой Отечественной войны, сквер у завода грампластинок и посетят ветеранов. Ученики из Дмитрова проведут благотворительную ярмарку и устроят для ветеранов теплый дружеский вечер. На вырученные на ярмарке деньги ребята планирую купить беспилотники для наших бойцов.