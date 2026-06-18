В Подмосковье 100 медиков получили сертификаты на бюджетную ипотеку

С начала 2026 года в Московской области 100 медицинских работников получили сертификаты на бюджетную ипотеку, из них 55 врачей и 45 сотрудников среднего звена. Программа позволяет компенсировать 40% расчетной стоимости жилья при покупке или строительстве, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Московской области действует комплекс мер социальной поддержки медицинских работников, включая бюджетную ипотеку. По программе специалисты получают выплату на первоначальный взнос при оформлении ипотечного кредита на покупку или строительство жилья. Размер компенсации составляет 40% от расчетной стоимости жилого помещения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе продолжается реализация программы «Социальная ипотека». Сертификаты вручают людям самых востребованных профессий, которые учат, лечат, посвящают себя научным открытиям, укрепляют ОПК, помогают добиваться успехов в спорте. Губернаторская программа позволяет купить жилье по доступной цене.

«Первую половину стоимости квартиры Московская область оплачивает сразу в виде первоначального взноса, вторую половину участник берет в ипотеку, а регион ежемесячно в течение 10 лет компенсирует ему эту сумму. Специалисту же нужно только гасить проценты», — заявил Воробьев.